Вот что бывает, когда навязчивые родители не оставляют в покое своих взрослых детей

Детские обиды ранят слишком глубоко. Люди живут с ними долгие годы, ходят обсудить их к психотерапевтам, жалуются на них супругам и друзьям. Хорошо, если удается открыто поговорить с родителями и отпустить прошлое. Но когда престарелая мама продолжает грубо навязывать свое мнение уже давно повзрослевшей дочери, остается только посочувствовать.

Женщина пожаловалась на свою маму, которая не дает ей свободно вздохнуть и пытается во всем контролировать. Вот что она пишет: «Началось все с того, что я с детьми уехала отдыхать на месяц. Дома осталась старшая дочь Аня, которой 16 лет. Это было ее желание, в плане самостоятельности я ей полностью доверяю. Она нашла подработку и решила побыть одна. Мы с ней постоянно на связи по телефону. Моя мать живет отдельно, за 80 км. Уже через неделю моего отсутствия она начала паниковать: «Когда ты приедешь?», «Бедный ребенок там один!», «Бросила на произвол судьбы!» Мама забрасывает меня сообщениями (и обычными, и голосовыми) такого содержания:

Любые доводы, что я и так в курсе всего происходящего, забываются через день, и с новым поводом эта тревожность вешается на меня по новой. Мама давно говорила, что нужно переклеить обои у меня на кухне (да, нужно, я сама собиралась и уже купила обои). И вот в мое отсутствие она прислала мне фоточку с уже переклеенными обоями. Она приезжала проведывать любимую внучку (ведь деточка голодная, совсем одна) и решила воспользоваться моментом. И вещи заодно переложить у меня в шкафу, хотя в прошлый раз после скандала поклялась больше так не делать. Сильно переложить, а то, что теперь перестало помещаться, сложить в пакеты — лишнее, значит. И на полках. И на кухне. И выкинуть какой-то хлам, который тут лежит. И книжки не так стоят — поставлю, как красиво. И занавесочки везде повесить. И стулья некрасивые — нацеплю самодельные чехлы из тряпок.

Больше всего меня задело не то, что мама выкинула мои сувениры (камушек с Белого моря в форме сердца, например), а то, что она отнесла на мусорку пакет с вещами детей, которые я сохранила на память. Распашонку дочери, которую я шила вручную 16 лет назад, шапочку, в которой сын был похож на медвежонка. Это так обидно! Я пишу, и слезы льются. Мне жалко не тряпочку, не камень — мне обидно. Как же хочется сейчас поехать к ней домой и сорвать обои у нее на кухне (я ей обещала, что сделаю так, если она решит клеить без меня), выбросить те мелочи, которые нельзя было трогать, потому что «это память». Когда я уезжала из дома, я тщательно прибрала и сложила все на свои места. Сейчас у меня стоят вещи в пакетах, какие-то шмотки сложены стопками, на полках подозрительно пусто. Я ощущаю беспомощность, как-будто произошло насилие. Объяснять что-то бесполезно: мама просто обесценивает все, что я говорю. При любой претензии с моей стороны в ход идут насмешки. «Ой, посмотрите на нее, плачет она! Меньше писать будешь. Полы лучше помой». Потом начинаются слезы: «Неблагодарная! Спасибо бы лучше сказала! Я два часа убирала, а ты!» Я чувствую себя самым одиноким человеком на свете".

Ситуация, в которую попала героиня, оказалась близка большому количеству людей

У меня мать такая. Экспериментально было вычислено максимальное время контакта, не вызывающее ссор: час разговора по телефону, 4 часа общения вживую раз в месяц. Больше нельзя. Помню, мне аппендикс вырезали, выписали после операции домой, мама примчалась. Она выкинула половину моих запасов еды, при наличии нормальной стиралки помножила на ноль два куска дорогущего мыла, стирая постельное белье вручную (то, которое я приготовил на тряпки для гаража). Я тогда окончательно для себя понял: все, хватит это терпеть! И выставил ее на такси домой прямо ночью. © deadCXAP / Pikabu

(то, которое я приготовил на тряпки для гаража). Я тогда окончательно для себя понял: все, хватит это терпеть! И выставил ее на такси домой прямо ночью. © deadCXAP / Pikabu Моя мама на днях тоже отчебучила. Уехала я с детьми на целый день на мероприятие, мама дома одна оставалась (в силу ряда обстоятельств временно вместе живем). Возвращаемся, а мама и говорит с довольным видом: «А я такое дело полезное сделала! Славину (дочкину) коробку перебрала и весь мусор оттуда выкинула!» А дочка рукодельничает. И у нее там такие вещи собраны, что, на первый взгляд, может, и хлам, но на самом деле все очень нужное. Я не сдержалась и все маме высказала: «Какого черта?! Это твоя вещь? Каким боком тебя касается ее содержимое? Почему ты свое сорокалетнее треснувшее корыто выкинуть не даешь, а дочкина коробка тебе помешала?» Матушка обиделась. Второй день со мной почти не разговаривает. © ParadiseDiary / Pikabu

Две бабушки в наше отсутствие поспиливали углы стола на кухне (с помощью одного дедушки и электролобзика), чтобы маленьким внукам безопасно было, затем начали ремонт, хотя никто их не просил. Был еще случай: уезжали и попросили бабушку заходить к нам через день кормить котов и менять песочек, а она решила помыть холодильник. Выключила его из сети, затем вышла выкинуть мусор и захлопнула дверь, оставив ключи внутри. Когда мы вернулись, в холодильнике все сгнило (в том числе все наши заготовленные запасы ягод и фруктов на зиму), а коты, к счастью, не пострадали. Мы конфисковали у бабушек ключи. Если до них не доходит, что полить цветы — это просто полить цветы, то тогда без нас в нашем доме находиться нельзя. © anka3000 / Pikabu

Словно вся история про мою маму. Я всю жизнь билась над вопросом, что со мной не так, почему родная мать ко мне относится хуже, чем к скотине. Искала причины в себе, работала над собой, менялась. Пыталась «склеить» разбитую самооценку. Теперь, в 36 лет, понимаю, что она никогда меня не полюбит. И даже просто не сможет общаться хотя бы уважительно. Это просто токсичный человек, который не воспринимает меня как личность, а пользуется на всю катушку своей способностью подрывать раз за разом мою самооценку. Есть прекрасная книга «Нелюбимая дочь». В этой книге автор после долгих лет поисков решений пришла лишь к одному: максимально дистанцироваться от матери. Человек уже не изменится. И я все больше склоняюсь с ней согласиться. © bagadfar / Pikabu

Несколько лет назад мама приезжала в гости на месяц. У нас почти каждый день были скандалы. Перебрать мои вещи в шкафу? Да. Выкинуть мой «мусор»? Естественно. На этапе готовки добавить в еду специи? Через раз. Перевесить белье, потому что оно висит не так, как она считает правильным, а потом мои трусы сложить стопкой на кухонном столе, потому что «а куда их»? Было. Однажды я начала кричать, чтобы она не трогала мои вещи, на что мама демонстративно открыла шкаф и начала перекладывать полотенца, потому что, по ее мнению, я снова неправильно их сложила. Помню, что мир у меня в этот момент стал красным, я начала хватать полотенца из шкафа и швырять в нее. Мама кричала, я кричала, полотенца летали по всей комнате. Потом я закрылась в спальне, а мама собрала вещи и уехала. У меня сердце щемило 3 дня. Мы примерно месяц не общались. Зато сейчас она к моим вещам не прикасается. © HappyXUXU / Pikabu

Вот еще несколько историй о том, что бывает, если родители лезут в жизнь взрослых детей

Мне уже за 40. Нормальная женщина с богатым, очень богатым жизненным опытом. В юности училась далеко от родственников. Умею противостоять жизненным невзгодам. Улыбаюсь истеричным женщинам. Втираюсь в доверие к бабкам у подъезда. Ничего не боюсь. Вроде бы... Как-то сидела со своей матерью на кухне, и она уронила двухлитровую бутылку. Все взорвалось на полу. Я, женщина за 40, сжалась от ужаса. Подумала, что мать начнет на меня кричать за свой косяк. Ведь я во всем виновата : не так посмотрела, не вовремя сказала, родилась не мальчиком. Так она всегда говорила, когда я была маленькой. Меня затрясло. Но она не стала кричать — она теперь знает диспозицию сил. Но мне не стало лучше. Я долго прорабатывала этот случай. Это смешно. Я незрелая, инфантильная. Но я выросла. Сегодня мать обожглась супом. Внутри меня все завопило: сейчас меня втопчут в грязь за то, что это я не так на нее посмотрела. Я не живу с ней. Иногда вижусь. Но этот ужас... © 11ore11 / Pikabu

: не так посмотрела, не вовремя сказала, родилась не мальчиком. Так она всегда говорила, когда я была маленькой. Меня затрясло. Но она не стала кричать — она теперь знает диспозицию сил. Но мне не стало лучше. Я долго прорабатывала этот случай. Это смешно. Я незрелая, инфантильная. Но я выросла. Сегодня мать обожглась супом. Внутри меня все завопило: сейчас меня втопчут в грязь за то, что это я не так на нее посмотрела. Я не живу с ней. Иногда вижусь. Но этот ужас... © 11ore11 / Pikabu Моя свекровь активно участвовала в нашем разводе. Даже познакомила сына с новой женщиной: очень ее нахваливала, она-то получше меня будет. Правдами и неправдами развод состоялся. Через 3 месяца новая любимая невестка украла у свекрови 30 тысяч из заначки. Скандал, поход к гадалке за уточнениями: «Кто украл?» Сыночка сразу «переобулся», опомнился и побежал спасать нашу семью, слезно просил прощения. Был отправлен к маме. А я считаю, что девчонка — молодец: так с такими и надо! © Подслушано / VK

Решил переехать на новую квартиру, начал поиски, спустя несколько месяцев нашел отличное предложение. После нескольких бесед подписали документы с риелтором. Сказал маме, и тут началось: «А плита есть? А ванная? А на чем же ты спишь? А как будешь готовить? На балконе можешь сушить вещи! Стиралка работает? Боже, что ж за условия...» И не знаю, как ей объяснить, что это обычная хорошая квартира, а не мазанка в дремучем лесу. И самый главный нюанс, о котором она еще не знает: я переехал с девушкой. Говорить об этом боюсь, чтобы не начались допросы, чем я питаюсь и сколько раз в неделю она стирает мои носки. © Палата № 6 / VK

© Палата № 6 / VK У свекрови есть «милая» привычка приезжать в гости на неделю-две и первым делом убирать. То есть лазить по всем шкафам, перекладывать вещи, копаться в белье, выбрасывать из холодильника все, что не нравится, картинно вздыхать и бубнить себе под нос что-то вроде: «Какой бардак!» У меня дома неидеально, но вполне чисто, никто из гостей в обморок не падает, но нет, ей надо непременно территорию пометить и себя показать. Бесит, аж глаз дергается. Все время дни считаю до ее отъезда. И вот она уехала в санаторий на две недели, а меня осенило! Мужу говорю, мол, давай твоей маме сюрприз сделаем, а то она вернется уставшая, а ей приятно будет. Он отвез меня к ней, и я там убрала! Капитально! Перетрясла все от пола до потолка, все переложила, выскоблила, отполировала и даже еды наготовила полный холодильник. Все выходные убила, но дело того стоило. Как она на мужа орала! Визжала так, что уши закладывало! Даже вопила, что заявление в полицию на нас напишет. Муж психанул, и они уже второй месяц не разговаривают, а я просто счастлива. © Подслушано / VK