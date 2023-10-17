«Я больше не буду удобной». Женщина рассказала, как проучила ленивого мужа и 20-летнюю дочь

Говорят, дьявол кроется в деталях. Вот бывает живешь себе обычной жизнью — и бац, происходит какое-то событие, которое переворачивает все с ног на голову. Похоже, наша сегодняшняя героиня долго находилась под эмоциональным давлением и одна ситуация стала той последней каплей, которая переполнила чашу. Она выплеснула эмоции в анонимном посте в соцсетях — и многие ее поддержали.

«Я хорошая, заботливая, удобная, — пишет женщина. — Люблю семью, стараюсь для них сделать все, что в моих силах. Но... Но сегодня мне понадобилась помощь. Пустяковая просьба. Я заболела и попросила дочь посидеть с младшим братом. А у мужа попросила машину — съездить на работу, а потом в поликлинику и снова на работу. Потому что холодно стоять на остановке, а я и так с сильной простудой». Казалось бы, героиня поста попросила такую мелочь! И какой же была реакции дочери и мужа?

«Дочь отказала сразу, даже не спросив, когда и сколько посидеть (а всего-то час, до прихода бабушки). Муж психанул и сказал, что он не может ехать в автобусе. Получается, что я забочусь обо всех, а обо мне и некому позаботиться», — сетует женщина. «Что ж, я решила теперь поступать так же. На 20 лет (через три месяца) я хотела подарить дочери квартиру, чтобы та жила отдельно. Я ее сдавала, имела доход, но захотелось обеспечить дочь жильем. А вот теперь фиг ей — продолжу сдавать. И перестану помогать ей и в другом. А я многое делала для нее».

Женщина разработала план «мести» и для супруга: «Дальше муж: просто мерзавец! Не дать больной жене машину, половина из которой моя в прямом смысле! До брака у каждого из нас была машина, продали две и купили одну общую. Только оказалась, что она — „его“, а мне иногда перепадает». И это еще не все: «Ну что ж, муж, ты забыл, что учишься заочно? Что все контрольные и курсовые делаю тебе я? Забыл или воспринимаешь как должное? Так вот, теперь тебе придется делать все самому. В том числе готовить ужин и стирать. Впрочем, как и дочери. Ваша сладкая жизнь закончилась. Мое сердце разбито».

В топе оказались комментарии пользователей, которые поддерживают героиню публикации. Многие оказались в такой же ситуации: У меня было похожее. Я бросила все и ухаживала за матерью мужа, когда та лежала в больнице. А когда моя мама заболела, попросила мужа отвезти меня на машине. А он: «Я занят!» Добиралась самостоятельно и много чего услышала вслед от мужа и свекрови, мол, дом бросила, мужика одного бросила. Все закончилось разводом. © avisferro / Pikabu

На шею садятся даже самые близкие люди. Забота со временем воспринимается как должное. Не удивлюсь, если и муж, и дочь на вас же и обидятся за то, что вы прекратили им помогать. © 135FT / Pikabu

Уважаю таких сильных умниц. А то многие тупят, мол, плохонький, да свой. Желаю счастья, а еще желаю, чтобы для вас нашелся хороший друг и опора в жизни. © user7558942 / Pikabu Некоторые выразили опасение, что женщина не сможет придерживаться своего плана: Очень желаю вам запомнить это состояние и действительно придерживаться своих слов — хотя бы частично. Это будет сложно. Но вы попробуйте. Раз отношение близких вас не устраивает, действительно нужно что-то менять. © Dark.White / Pikabu

Семья не сразу может понять, что это не обычное фоновое ворчание «я тут все одна делаю», а реальная проблема. Есть вещи, которые жизненно необходимо озвучивать. Вот и тут сперва желательно уточнить у близких, реально ли они оборзели, или, может, вас не так поняли, а потом уже по факту наказывать. Боюсь только, автор на это не пойдет, все закончится обидами, «сердце разбито», а потом чувством вины. © NuDopustimMeow / Pikabu

Есть комментаторы, которые встали на сторону мужа и дочери: Муж и жена могли бы решить эту проблему просто вызовом такси одному из супругов. И все были бы счастливы. С дочерью все немного сложнее. Но эти отношения же появились не сейчас! © Dobriy135525 / Pikabu

Сколько лет дочери? Если близко к 20, то мать предложила ей прогулять универ, чтобы посидеть с братом. А если меньше 18, то прогулять школу. Тогда резкий отказ на такую просьбу — это нормально. А сколько лет брату, что у него есть взрослая сестра, но с ним надо сидеть? Он до сих пор даже в садик не ходит? Там разница в 15 лет, что ли? Или брат — инвалид? Такое часто пишут, чтобы на жалость надавить. © Yarlik / Pikabu