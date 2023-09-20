Я не заставляю своего ребенка делиться игрушками, и мне мне все равно, что обо мне подумают

Нам с малых лет втолковывают, что надо обязательно делиться своими игрушками, иначе вырастешь эгоистом и никто не будет с тобой дружить. В детстве я буквально ненавидела ходить на детскую площадку. Чем бы я ни занималась, тут же появлялась какая-нибудь другая девочка и звучала сакраментальная фраза: «Машенька, не жадничай! Поделись с хорошей девочкой!» И я с болью в сердце расставалась с игрушкой. Но теперь думаю, может быть, в идее отдавать нужные тебе вещи по первому требованию есть что-то неправильное?

Помню, было мне лет 8, и родители подарили мне на день рождения роскошную игрушечную кухню. Я о ней весь год мечтала. А мелкая кузина тут же в нее вцепилась, за пару минут отломала все ручки и выдрала дверцы. Я, глотая слезы, жалуюсь маме, а она мне в ответ: «Ты же хорошая девочка. А она еще маленькая и ничего не понимает. Надо быть добрее к другим людям!» Но почему, спрашивается, доброта проявляется в том, чтобы дать другому человеку испортить дорогую для тебя вещь? Что здесь хорошего?

С другой стороны, мне не хотелось прослыть жадиной-говядиной, а готовность делиться неизменно поощрялась взрослыми, поэтому эти фразы намертво впечатались в мою память. Так что когда у меня родился сын, я без всякой задней мысли стала втолковывать ему те же самые постулаты. Вот только в отличие от меня, мое чадо было не так покладисто.

Каждый наш выход в свет сопровождался неизменным скандалом. Ребенок тащил на площадку любимые машинки, забирался в укромный уголок и начинал там с увлечением в них играть. В какой-то момент на горизонте возникало другое чадо с явным намерением умыкнуть сокровище. Мой сын делиться отказывался, я начинала уговаривать, а незнакомое дитя — громко и требовательно рыдать. Тут же подбегала его мама, и обычная сценка на детской площадке обретала накал голливудской драмы. В финале я обычно позорно сбегала, зажав свое чадо под мышкой.

Я искренне переживала, что делаю что-то не так, и мой сын вырастет эгоистичным созданием. Друзей в итоге у бедняги не будет, он прослывет жадиной, и все его будут шпынять. Пыталась ему объяснить, как важно делиться с другими и прислушиваться к их чувствам. Рассказывала, как расстраиваются другие детки, когда не могут поиграть с его машинками и роботами. Увещевала, уговаривала, но рано или поздно мое терпение заканчивалось и я начинала грозить всеми возможными карами, лишь бы ребенок отдал искомую игрушку. Сын, рыдая, делился, но с каждым разом все неохотнее.

Один отрок превращал наши походы на детскую площадку в настоящий триллер. Постоянно отбирал у сына игрушки. Быстро смекнув, что я обычно заставляю сына отдавать все по первому требованию, он буквально нас преследовал. Как только мы появлялись, он тут же начинал описывать вокруг круги, как голодная акула, радостно выбирая новую игрушку. А потом с криками и стенаниями переходил к ритуалу выклянчивания. И все бы ничего, да только после этого ребенок начинал планомерно и с завидной страстью изничтожать полученную вещь. Мать его тем временем, демонстрируя спокойствие Сфинкса и лучась улыбкой Моны Лизы, сидела с телефоном на лавочке, созерцая вечность.

Наконец терпение мое лопнуло, я подошла к этой даме и попросила ее угомонить молодого человека. Мамочка, не моргнув глазом, ответила: «Ну, у него сейчас такой период. Надо просто перетерпеть». И равнодушно уткнулась обратно в телефон. Возмущенный гомон остальных родителей, похоже, ее совершенно не тревожил.

В чем-то я этой даме даже завидовала, про себя, конечно, называя ее непутевой мамочкой. Но зачитывая очередную нотацию своему понурому ребенку, вдруг задумалась: а я вообще для него эту патетическую речь про щедрость и доброту читаю? Или для окружающих мамочек, пытаясь показать, какая я сознательная и заботливая родительница? И насколько вообще разумно пытаться внушить что-то ребенку на площадке, когда он увлечен игрой или пытается отстоять свою игрушку?

Как-то на глаза мне попалась статья о том, к чему приводят настойчивые родительские призывы поделиться. Оказывается, заставляя своего сына отдать ту или иную игрушку другому малышу, я учила его не щедрости. На деле, если такие советы следовали, после того как страждущий закатывал истерику, ребенок делал следующие выводы: Чтобы получить нужную вещь, нужно закатить скандал.

Именно родители отвечают за распределение всех игрушек и решают, когда, кто и во что может поиграть.

Чем бы ты ни занимался, если другому ребенку требуется твоя вещь, нужно срочно прерваться и отдать ему.



Если бы ко мне в парке подошла незнакомая женщина и попросила у меня сумочку, ну просто потому что она ей понравилась, я бы вряд ли спокойно отнеслась к такому предложению. С какой стати мне отдавать свою вещь кому-то, если речь, конечно, не идет об экстренной ситуации? Но именно такого поведения я и ждала от своего сына. В результате и у меня, и у него уже глаз дергался от слова «делиться».

Психологи отмечают, что готовность сотрудничать и делиться с другими людьми — это замечательные качества. Только обучать им нужно немного по-другому. Если настаивать на том, чтобы ребенок отдавал свои вещи по первому требованию, он будет только еще больше дорожить ими и постарается по возможности вообще избегать подобных ситуаций. И к тому же вынесет урок, что должен неукоснительно подчиняться, когда от него кто-то чего-то требует.

Если дети ссорятся из-за какой-то игрушки, то лучше просто отступить и понаблюдать, чем закончится их спор. Вполне возможно, они смогут разрешить этот вопрос собственными силами. Именно так малыши учатся взаимодействовать и общаться. А уже если дележ игрушки переходит в активную стадию, тогда можно прийти на помощь.

Так что я перестала приставать к собственному сыну. Хочет — делится, не хочет — и не надо. Недавно играет он на площадке. Маленькая девочка в песочнице пытается выдрать совок у моего сына. Мой — ни в какую, девочка — в слезы. Подлетает мама девочки и заявляет моему: «Мальчик, тебе жалко что ли? Она же маленькая, дай поиграть». На что я спокойно ей говорю: «Он сейчас сам в машинку играет. Когда закончит, возможно, поделится». Женщина, возмущенно фыркнув, отошла, а я поняла, что мне ни капельки не стыдно. Лучше уж я буду думать в первую очередь о своем ребенке, а не о том, что обо мне подумают другие мамы.