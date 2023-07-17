Я отключила уведомления в родительском чате и не собираюсь делать уроки вместе с ребенком. Сейчас расскажу, почему

Девять лет назад мой сын стоял на своей первой школьной линейке с таким скорбным видом, будто осознавал, что детство закончилось. Примерно так же выглядела и добрая половина его одноклассников. Сзади переминались с ноги на ногу напряженные родители, которые тоже готовились к новому этапу своей жизни. Пора соревнований в стиле «кто лучше сделает ежика из шишек» для выставки в детском саду благополучно завершилась. Теперь пришло время проверки тетрадок и контроля за отметками в дневнике.



На первом же родительском собрании классная руководительница мило улыбнулась и спросила: «Ну что, готовы вспомнить школьную программу?» Родители понимающе закивали и превратились в слух. С тех пор практически каждое собрание начиналось со слов «достаем листочки, сейчас я вам покажу, как дети должны оформлять письменную работу». То, что мы должны будем делать уроки вместе с детьми, даже не подлежало сомнению. В основном эту лямку тянули мамы, у которых появилась дополнительная «третья смена» — после работы они разгребали домашние дела и усаживались с чадом за школьные тетрадки. Получалось не всегда и не у всех. Как-то раз на собрании одна из мам вопила в голос: «Вы же понимаете, что я работала до 9 вечера, мы с Олежкой просто не успели решить задачу». Впрочем, правильные ответы на сложные задания можно было получить в родительском чате. В первую же неделю я установила на нем беззвучный режим. Точно помню, что сделала это часа в 2 ночи после того, как одна из мам решила порадовать всех сообщением «А мы математику сделали. У всех „15“ в ответе получилось?»

Иногда кажется, что мы были излишне самостоятельными в детстве и привыкли разгребать все проблемы, не ожидая помощи от взрослых. А теперь не доверяем собственным детям и стараемся все сделать за них. Вот только при этом мы забываем, что этим маленьким личностям тоже нужно как-то формироваться и чему-то учиться. В конце концов, мы лишаем их кучи детских приключений. Вспомните, как мы в этом возрасте азартно решали свои проблемы: подолгу сидели над сложным заданием, бегали за отличниками с просьбой подсказать правильное решение или даже скатывали домашку на подоконнике в школьном туалете. Почему бы этим не заняться и нашим детям? Это же их школьная жизнь, во время которой они учатся договариваться и решать свои проблемы. Конечно, во время учебы периодически будут возникать ситуации, когда может понадобиться помощь взрослых. Но мне кажется, что со сбором портфеля и решением задачек из школьной программы здоровый ребенок вполне может справиться самостоятельно.

Я всегда верила в метод естественных последствий: не надел зимой шапку — отморозил уши, поленился сделать лабораторную работу по биологии — получил «пару». В итоге ребенок в какой-то момент сообразит: не хочешь себе лишних переживаний в школе — сделай все уроки дома. По крайней мере, с моим сыном было именно так. Он на собственном опыте понял, как важно планировать время и заодно научился ложиться спать вовремя, чтобы не сидеть на уроках с гудящей от недосыпа головой. Знаете, у меня и так куча своих дел. Почему я должна разъяснять ребенку школьный материал, а потом сама же делать упражнения из учебников? Объяснять — прямая работа учителя, решать задачи и исправлять свои ошибки — дело ребенка. А если я возьму на себя его обязанности, вполне может получиться, мне до конца жизни придется бегать за своей великовозрастной деточкой и разгребать его проблемы. По студенчеству я работала в приемной комиссии и насмотрелась на мамочек, которые пытались прорваться на экзамен. Когда одну из них поймали на пороге аудитории, она в голос взвыла: «Там же Санечка, я волнуюсь!» Что она там собиралась делать — непонятно, все равно экзаменаторы подняли бы шум и не пустили ее.

Не все члены семьи были в восторге от такого подхода к детской учебе. Моя бывшая свекровь искренне считала: «не упахалась — не мать». Как-то раз она сидела у нас в гостях и грустно наблюдала, как ее 12-летний внук листает сборник готовых домашних заданий. В итоге она не выдержала и заявила: «Неужели не видишь, что он так никогда своим умом жить не научится?» А мне кажется, что все просто замечательно. Сын даже не задумывался о том, чтобы повесить все проблемы на окружающих, и вместе этого сам учился искать информацию. И да, я ничего не имею против так называемых решебников — в них обычно подробно расписывается, как правильно выполнять сложные упражнения. Единственное, о чем я попросила своего ребенка — не просто списывать на автомате, а прогонять все решения через голову. По результатам контрольных я вижу — этот подход неплохо работает. Судя по лицам многих мам и пап на родительском собрании, у меня неплохо получается беречь свои нервы. Мне не приходится силой усаживать своего ребенка за уроки и нависать над ним, ежесекундно контролируя процесс. К тому же заставить делать что-то деточку, которая смотрит на меня сверху вниз и носит 43 размер обуви, уже весьма проблематично. При необходимости я могу ответить на какие-то вопросы сына по гуманитарным предметам и, как ни странно, — по химии. Но вот математика для меня — темный лес. Если понадобится, я найму репетитора на несколько занятий, чтобы он помог разобраться со сложными моментами. А со всем остальным ребенок вполне может справиться самостоятельно. И даже если он в процессе принесет в дневнике пару двоек или троек, ничего страшного — исправит. В этом и заключается процесс обучения. Правда же?