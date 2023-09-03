Я похорошела и занялась собой, но мой брак почему-то начал разваливаться

Нет ничего удивительного в том, что после родов женщины чувствуют себя иначе, чем до них. Героиня нашей статьи жаловалась на послеродовую депрессию, но затем резко решила изменить свою жизнь и сумела вытащить себя из тоски. Вот только ее супругу «новая» жена не понравилась.

Своей историей она поделилась в сети

Мне 37, мужу 40. Мы женаты уже 10 лет, детей у нас двое, а проблем в браке раньше не было. Только после рождения сына я впала в депрессию. На работе платили мало, а ребенком я занималась одна, потому что муж работал сверхурочно, чтобы нас всех обеспечить. Но вот родилась дочка, и я поняла: пора что-то менять. Начала с искоренения вредных привычек: села на диету и записалась в спортзал, теперь каждое утро на йогу хожу. Со временем стала лучше спать и лучше выглядеть, а потом и резюме обновила, и работу нормальную нашла.

Похудела, конечно, прилично, и собираю теперь тонну комплиментов от окружающих. И знаете, думала, что муж тоже порадуется, а он недоволен. Его, понимаете ли, бесит, когда мне говорят комплименты в его присутствии. А недавно узнала, что он мне изменил с какой-то официанткой — хотя наша с ним романтическая сторона жизни тоже стала в разы лучше, чем раньше. Я нашла их переписку — ей 22, и она меня называет «старухой, пытающейся прибиться к молодежи».

Я ведь ему и готовлю, и обед в офис собираю — в общем, все то, что я делаю как жена, никуда не исчезло. В общем, сказала ему, что обо всем знаю, а он знаете что ответил? Что рядом со мной чувствует себя невидимкой, потому что все внимание в компании теперь приковано ко мне. Может, я сама виновата, потому что концентрировалась на себе, а его чувства не замечала? Он чувствует себя незначительным, потому что сам застрял на том же месте, что и 5 лет назад, но я никогда не заставляла его меняться и говорила, что люблю. Что пошло не так?

В общем, мы разводимся. И знаете что? У меня столько свободного времени вдруг появилось! Работа по дому сократилась вдвое (оказалось, что бардак наводил в основном муж). Дети, конечно, те еще поросята, но насколько мне стало проще, вы не представляете. На днях ходили с подружкой в кино — она тоже мать-одиночка двоих детей, — и так весело нам давно не было. Я даже не думаю о новых отношениях. Хотя кое-кто звал меня на свидание, но сейчас мне это не нужно.