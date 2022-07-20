«Я так сильно хотела дочку, что остальное уже не имело значения». Сальма Хайек рассказывает о крепких отношениях с дочерью

Быть матерью — задача сама по себе нелегкая, не говоря уже о том, чтобы совмещать материнство с карьерой актрисы. Но каким-то образом Сальме Хайек это удается. Для нее один из самых важных аспектов воспитания — уважение личной жизни своей дочери. В интервью мама с дочкой рассказали о своих взаимоотношениях и сходстве, как внешнем, так и внутреннем.

ADME хочет поделиться с вами историей теплых отношений актрисы со своей дочерью.

Все мы знаем знаменитую мексиканскую актрису, бизнесвумен и продюсера Сальму Хайек. Некоторые из ее достижений действительно можно назвать выдающимися. Например, она входит в число 5 латиноамериканских актрис, которые были номинированы на премию «Оскар» в категории «Лучшая актриса». Таким образом, Сальма стала одной из самых известных мексиканских исполнительниц в Голливуде.

Актриса познакомилась со своим нынешним мужем Франсуа-Анри Пино на мероприятии в 2006 году. В апреле того же года она была почетной гостьей на церемонии открытия Палаццо Грасси в Венеции. Дворец принадлежит семье Пино, и в то время там выставлялась коллекция произведений искусства французского бизнесмена. Пара узаконила отношения только в 2009 году, но забеременела Хайек на пару лет раньше, в 2007 году.

В 2018 году Сальма и Франсуа-Анри обновили свои брачные клятвы на берегу моря. «Лучшим воспоминанием лета была церемония возобновления наших брачных клятв, которую мой муж спланировал втайне от меня. Если бы я знала, я бы хоть платье другое надела. Мне-то сказали, что мы едем в спа!» — написала актриса в социальных сетях и поделилась фотографиями церемонии, на которой присутствовала ее дочь.

Сальма не только актриса, но и мама. Ее дочери Валентине, которая родилась 21 сентября 2007 года, сейчас 14 лет. Именно доверие и совместное времяпрепровождение укрепляют их отношения.

DZILLA/bauergriffinonline.com / East News

2011 год

Сальма уважает свободу и личную жизнь своей дочери. Она верит, что у ребенка должна быть возможность свободно развиваться самостоятельно. Мать и дочь вместе посещают различные мероприятия. Так, например, их можно было увидеть на премьере фильма «Вечные».

Invision/Invision/East News

2021 год

В недавнем интервью мама и дочка вместе позировали для обложки известного журнала. Они также рассказали о некоторых наиболее важных моментах их отношений. У Сальмы и Валентины одинаковый вкус в моде и макияже. «Мы постоянно ссоримся из-за одежды, потому что она забирает из моего шкафа все вещи. Я потом ничего не могу найти», — говорит актриса.

Валентина очень талантлива. В возрасте 2 лет она уже говорила на 3 языках. Она знает французский (от отца), испанский (от мамы) и английский (поскольку родилась в Америке). В интервью Сальма также упомянула, что друг с другом они говорят по-испански. Общение для них очень важно. Когда актриса работает, она всегда пишет или звонит Валентине, чтобы узнать, как у нее дела и как прошел ее день.

«Я стала матерью очень поздно и решилась на ребенка, когда нашла надежного партнера, а заработок был стабильным. Я так хотела дочку, что остальное уже не имело значения», — сказала актриса в интервью. Она также объяснила, что пока девочке не исполнилось 2 года, карьера была на втором плане. Только спустя некоторое время Хайек начала потихоньку возвращаться в киноиндустрию.

John Salangsang/Invision/AP / East News

У Валентины уже есть представление о том, чем она хочет заниматься в будущем. «Столько всего хочется попробовать! Больше всего я хотела бы быть актрисой, а затем стать режиссером», — говорит девочка. Кроме того, она работает волонтером в школьной столовой — в месте, которое позволяет ей общаться с людьми из разных слоев общества. «Мне важно заботиться и о бездомных, потому что у меня есть друзья, у которых нет дома», — сказала Валентина во время интервью.

Invision/Invision/East News

А что для вас является самым важным для создания крепких отношений?