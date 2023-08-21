Я выгнала из дома своего жениха и его беременную дочь после того, как та избавилась от моего старого кота

Недавно 35-летняя девушка рассказала в интернете о вопиющем случае, который с ней произошел. Вернувшись с прогулки, она не обнаружила в своем доме старого любимого кота. Оказалось, успела подсуетиться ее беременная будущая падчерица, которая жила с ней и ее женихом. Хозяйка кота не смогла простить такую беспардонность и приняла судьбоносное решение. Но обо всем по порядку, для начала расскажем историю девушки от первого лица.

Мне 35 лет и я встречаюсь с 45-летним мужчиной уже 3 года. Он мой жених. У него есть дети от прошлого брака: дочь (22 года, прекрасная девушка) и еще одна дочь (19 лет, назову ее Ким). Так вот, эта Ким плохо относится ко всем вокруг, особенно ко мне. Причем, хочу отметить, мой жених развелся со своей бывшей за 2 года до нашего знакомства, так что причину ненависти Ким ко мне я не знаю. Ким на 3-м месяце беременности и живет со мной и моим женихом в моем доме, потому что у нас больше места для нее и ее ребенка. Папа будущего малыша появляется редко, он пропадает на двух работах, еще где-то учится, поэтому о падчерице в основном забочусь я. Итак, вот что сегодня произошло. Когда пришел парень Ким, мой жених предложил мне пойти прогуляться, чтобы молодые немного побыли наедине. Я была не против и мы ушли гулять. А когда через 2 часа вернулись, я заметила, что моего кота нигде нет. А Ким, к слову, его терпеть не могла и хотела, чтобы я от него избавилась. Я сразу же спросила ее в лоб, где кот. Ким сказала, что он выбежал за дверь. Хотя это было маловероятным, так как мой Вискас — пожилой кот, он даже на крыльцо сам не выйдет, только если я сама его не выведу.

Короче, я решила проверить видео с камеры на дверном звонке и, как я и ожидала, увидела, как Ким выбросила бедного кота за дверь! Я сразу же с доказательствами пошла к Ким, а мой жених попытался сгладить ситуацию, мол, она беременна, ее гормоны бушуют, беременность вообще влияет на работу женского мозга. К тому же он все равно хотел поднять вопрос о том, чтобы избавиться от Вискаса ради будущего ребенка... В тот момент я была вся в слезах. Поворачиваюсь к Ким, а у нее такое самодовольное выражение лица. И тут меня переклинило. Я встала перед ней и закричала, что у нее есть всего 1 час, чтобы найти моего кота, или все ее паршивые вещи окажутся в мусорном баке. Она сказала, что не собирается искать моего дурацкого кота и тупо ушла. Тут жених сказал мне, что мне нужно успокоиться, и мы сейчас вместе поищем Вискаса. Я сказала ему, что сама поищу своего кота. И к тому моменту, когда я вернусь, его дочери тут быть не должно. А если он имеет что-то против, то тоже может проваливать, потому что мне надоело иметь дело с его маленькой мерзкой дочерью, которую избегают все, включая ее собственных родителей и бойфренда.

Я нашла своего кота через долгих 20 минут поисков: бедненький Вискас прятался в кустах. Когда я вернулась в дом, они оба сидели в гостиной как ни в чем не бывало. Мой жених сказал, что хочет поговорить, но сначала я, мол, должна извиниться перед его дочерью. Я офигела от такого расклада и сказала ему пойти куда подальше, а Ким лучше начать собирать вещи прямо сейчас... Короче, насколько я знаю, что Ким сейчас находится в доме семьи своего парня. А мой жених не разговаривает со мной. © Wise-Hall2842 / Reddit

Реакция пользователей сети

Пользователи интернета бурно отреагировали на этот вопиющий случай, дав девушке кое-какие советы. И хозяйка Вискаса к ним прислушалась. Продолжение истории читайте в конце статьи, а пока вот что написали люди.

Как владелец кота, я вас полностью поддерживаю. © BetweenWeebandOtaku / Reddit

Даже если кошка была проблемой, то, как люди относятся к важным для вас вещам, свидетельствует о том, как они относятся и к вам. Если бы мой партнер проявлял неуважение к моим питомцам, растениям или моим личным вещам, мы бы давно расстались. И вообще, поступать так по отношению к другому живому существу, беспомощному и зависимому, очень мерзко. © Amelindinum / Reddit

Отношения, в которых жених и дочь так вопиюще неуважительно относятся к вам, не стоят сохранения. Для вас это было бы хорошим избавлением. © ***_***9000 / Reddit

Вы избавили себя от многих проблем. Скорее всего, Ким и дальше бы сидела у вас на шее долгие годы. Потом еще и использовала бы своего ребенка как предлог, чтобы крутить вами и своим отцом как ей заблагорассудится. Вы были очень добры, позволив ей жить в вашем доме, а она, видите ли, захотела быть в нем хозяйкой и делать что ей вздумается. Теперь она — проблема своего отца, а ты можешь заниматься своей жизнью. © 70sBurnOut / Reddit

Какая наглость лгать прямо вам в лицо. Эта девушка — манипулятивная лгунья. Если кто-то и должен извиняться, так это ваш жених и его злое отродье. Мне жаль ребенка, которого она будет воспитывать, но на самом деле это не ваша обязанность заботиться о взрослых детях вашего жениха. Все они могут паковать чемоданы. © De-railled / Reddit

Пошли своего жениха куда подальше, если он думает, что ты должна извиниться перед злой беременной девочкой. Тебе нужно пересмотреть свою помолвку. © MoondoggieSB / Reddit

Моя бабушка всегда говорила, что судить о людях надо по тому, как они относятся к животным. © Dacookies / Reddit

Продолжение истории

Спустя какое-то время хозяйка кота дополнила свою историю. Вот продолжение от первого лица: В общем, после той ситуации ко мне обратилась моя старшая падчерица (теперь уже бывшая), она же — старшая сестра Ким. Назову ее Кейт. Она любит животных, как и я. Ее отец попросил остаться у нее на несколько ночей, потому что у меня, видите ли, нервный срыв из-за моего кота. Кейт очень умная девушка, она за километр все видит и понимает, и уж точно знает свою собственную сестру. Кейт позвонила Ким и та ей рассказала все как есть. А еще сказала, что хочет как-то отомстить мне и Вискасу. Короче, я послушала Кейт, моих друзей, ветеринара, его помощника, а также всех, кто здесь высказался. И я отменила свадьбу, которая должна была состояться через несколько недель. И со своим женихом я рассталась, причем по смс. Мне теперь плевать на этого незрелого мужчину. Я сказала ему, что упакую его вещи и оставлю их, чтобы он мог забрать все через несколько дней. А прямо сейчас я звоню слесарю, чтобы тот сменил замки на входной двери. Кстати, Вискас в порядке, хотя немного напуган. Сейчас лежит у меня на коленях, свернувшись калачиком и не хочет уходить. © Wise-Hall2842 / Reddit