Женщина отказалась жертвовать своим отпуском ради дочери и внука, и люди вокруг ее поддержали

Чего только ради семьи не сделаешь. И на компромисс пойдешь, если нужно будет, и себе в чем-то откажешь, чтобы близкому человеку помочь. Но порой родственники требуют от нас настоящих жертв и очень обижаются, когда не получают желаемого. Так случилось и с героиней нашей статьи.

Итак, вот история с ее слов: "От моей дочери муж ушел, когда их ребенку было всего 3 месяца. Ей 26 лет, сама себя она содержать не могла, и я разрешила ей переехать ко мне. Мне 56 лет, график у меня очень плотный, дел всяких много. До 5 вечера занимаюсь своими делами, то есть работаю и хожу периодически в зал заниматься, а с 6 и до 8 вечера сижу с внуком. На мне все расходы за дом, она же покупает все необходимое сыну. Остальное откладывает на переезд в свой дом.

И вот решила я в следующем месяце взять отпуск. Даже не для того, чтобы уехать куда-то, а просто отдохнуть. И она, как только услышала об этом, сразу предложила мне весь свой отпуск сидеть с ее ребенком, чтобы на детском садике сэкономить. Я сразу отказала. Это мой отдых и постоянно сидеть с ребенком не входит в мои планы. Сказала ей, что могу помогать по утрам, но о том, чтобы я с ним сидела днем, не может быть и речи (внук остается в садике на вторую половину дня).

Она начала плакать, говорить, что пытается обрести независимость и в конце концов съехать. Что быть матерью-одиночкой так тяжело, а я ей не помогаю. В общем, она умоляла меня сидеть с ним хотя бы по 3 часа, но я осталась при своем мнении. Я очень хочу отдохнуть, а с 14-месячным ребенком, который уже ходит и заглядывает во все уголки, это точно не получится. Я люблю своего внука, но и отдохнуть хочу. Но я чувствую себя виноватой перед дочерью. Права ли я, или нужно ей уступить?".

Пользователи сети отреагировали на эту историю практически единодушно: они посчитали, что женщина и так уже многое делает для дочери и не обязана вместо заслуженного отдыха быть нянькой. Да, она сможет сэкономить на садике. Но если она не будет за него платить целый месяц, то потеряет в нем место. Скорее всего, на его место возьмут кого-то другого. © missjcrabby420 / Reddit

Ага, она сэкономит кучу денег, когда место ее ребенка в садике будет занято, и они не смогут в него больше ходить. Может, вам вообще отказаться от привычной жизни и стать круглосуточной нянькой внуку? Нет, вы все делаете правильно, отстаивайте свои границы. Вам нужен отдых. Вы заботились о дочери, ее ребенок — это ее ответственность. Вы и так уже много помогаете. © Agostointhesun / Reddit

Вы все сделали правильно. Извините, но ваша дочь ведет себя как королевишна. Я сочувствую ей, но она и так получает бесплатное проживание и частичную заботу о ребенке. Не похоже, что вы ей часто в чем-то отказываете, возможно, стоит говорить ей «нет» почаще. Вы не мама ребенка. Вы бабушка, которая и так делает все возможное. © figment-the-dragon / Reddit

Эта бабушка и так многим жертвует, а ее дочь требует все больше. Те, кто воспринимает это как должное, никогда не поймут, на какие жертвы вам приходится идти. © kowloon_girls / Reddit

Если дочь пытается стать независимой, то она должна делать это, а не только болтать. Извините, что так грубо. Но если бы вас не было рядом, она бы что-нибудь придумала. © mortgage_gurl / Reddit

Пусть представит, как бы она жила, если бы ей не разрешили жить в мамином доме и не помогали с ребенком. Она требовательна и эгоистична, ей бы стоило обратиться к отцу своего ребенка. Потому что именно он ей что-то должен. Похоже, она довольно неблагодарная. © Ancient_Climate_3493 / Reddit

Что-то не похоже, что она сможет жить одна с ребенком, ведь ей все равно нужно, чтобы мама присматривала за ним каждый день по несколько часов. Интересно, каков будет план действий в этом случае? © HereForRedditReasons / Reddit

Бабушки и дедушки — это бабушки и дедушки, а не родители. Если вы не являетесь единственным человеком, который способен ухаживать за ребенком, вы не обязаны ничего делать. © abbysuzie96 / Reddit

Вы заслужили свой отпуск. Вы берете его для того, чтобы восстановить силы и продолжать помогать дочери. © BaltimoreBadger23 / Reddit