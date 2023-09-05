Женщина поссорилась с сестрой из-за ее несносного ребенка. Но семья осудила ее

Женщина спросила в интернете, права она была или нет, когда сказала сестре, что та избаловала сына, и теперь он делает что вздумается. Родня в этой ссоре встала на сторону сестры. Прочитайте эту историю и расскажите нам, что вы думаете по этому поводу.

Я мама годовалой дочери, а у моей старшей сестры есть 5-летний сын. До его рождения сестра пережила 10 выкидышей, и мы все были очень рады, когда ее малыш наконец появился на свет. Но теперь она балует сына и разрешает ему делать все, что в голову взбредет. Она утверждает, что он — «чудо», и что он необыкновенный. Зная о том, как трудно дался ей этот ребенок, никто из родни не решается ей возразить.

Недавно у меня была вечеринка в честь первого дня рождения дочки. И конечно, присутствовали все члены нашей большой семьи, включая сестру с ребенком. Ее сыну не нравилось ни одно из развлечений, которые мы придумали для детей. Он рассердился из-за того, что все подарки были для моей дочки, а не для него. Ему также не понравилось ничего из еды. А когда мальчик узнал, что именинный торт испечен не в его честь, он разозлился и попытался столкнуть его со стола.

Я была расстроена всем этим, и когда сестра, оправдывая поведение сына, в очередной раз сказала, что он «необыкновенный», я вспылила и ответила, что необыкновенный он только для нее, а для всех остальных — он просто избалованный ребенок, который отвратительно себя ведет. Сестра сильно обиделась на меня и ушла в слезах.

Некоторые члены семьи немедленно встали на ее сторону и сказали, что я просто не пережила того, что пережила она, и я даже не представляю, насколько болезненным испытанием были для нее годы до рождения ребенка. Но по-моему, это не оправдание для того, чтобы позволять сыну так себя вести. В чем я неправа?