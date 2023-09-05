Женщина поссорилась с сестрой из-за ее несносного ребенка. Но семья осудила ее
Женщина спросила в интернете, права она была или нет, когда сказала сестре, что та избаловала сына, и теперь он делает что вздумается. Родня в этой ссоре встала на сторону сестры. Прочитайте эту историю и расскажите нам, что вы думаете по этому поводу.
Я мама годовалой дочери, а у моей старшей сестры есть 5-летний сын. До его рождения сестра пережила 10 выкидышей, и мы все были очень рады, когда ее малыш наконец появился на свет. Но теперь она балует сына и разрешает ему делать все, что в голову взбредет. Она утверждает, что он — «чудо», и что он необыкновенный. Зная о том, как трудно дался ей этот ребенок, никто из родни не решается ей возразить.
Недавно у меня была вечеринка в честь первого дня рождения дочки. И конечно, присутствовали все члены нашей большой семьи, включая сестру с ребенком. Ее сыну не нравилось ни одно из развлечений, которые мы придумали для детей. Он рассердился из-за того, что все подарки были для моей дочки, а не для него. Ему также не понравилось ничего из еды. А когда мальчик узнал, что именинный торт испечен не в его честь, он разозлился и попытался столкнуть его со стола.
Я была расстроена всем этим, и когда сестра, оправдывая поведение сына, в очередной раз сказала, что он «необыкновенный», я вспылила и ответила, что необыкновенный он только для нее, а для всех остальных — он просто избалованный ребенок, который отвратительно себя ведет. Сестра сильно обиделась на меня и ушла в слезах.
Некоторые члены семьи немедленно встали на ее сторону и сказали, что я просто не пережила того, что пережила она, и я даже не представляю, насколько болезненным испытанием были для нее годы до рождения ребенка. Но по-моему, это не оправдание для того, чтобы позволять сыну так себя вести. В чем я неправа?
- Ну, я тоже пережила несколько выкидышей и понимаю боль вашей сестры. Но это никак не оправдывает ее поведение. © murzicorne / Reddit
- Вы правы на 100%. Хотя он ее чудо-ребенок, никто не будет нянчиться с ним, кроме нее. Такое воспитание принесет ему проблемы в дальнейшей жизни. Ему нужна дисциплина, и вашей сестре придется это понять. Что она скажет, когда его проступки станут более серьезными? «Извините, он не хотел красть эту вещь, он такой необыкновенный!»? Какую бы глупость он ни сделал, он думает, что это сойдет ему с рук. Пусть лучше сестра поймет это сейчас, чем когда он станет старше. © theworldisonfire8377 / Reddit
- Я до сих пор поражаюсь, как много людей используют фразу «он необыкновенный», требуя особого обращения для своего чада: например, приводят ребенка на свадьбу, хотя в приглашении указано «без детей». © Donkeyducker / Reddit
- Представьте, как он говорит своим учителям, что ему не обязательно писать сочинение, потому что он необыкновенный. Или заявляет своему боссу, что он тяжело достался своей маме, поэтому он не может поработать сверхурочно. © nervelli / Reddit
- Я учитель. Одна мама сказала мне, что я не могу наказать ее 12-летнюю дочь (я ненадолго отстранила ее от занятий за проступок, как и предписано школьными правилами). По словам мамы, девочку никогда не наказывали. Я ответила, что правила одинаковы для всех. Тогда эта мама разрыдалась и сказала, что я нанесла ребенку травму и теперь придется прорабатывать ее с психологом. Я и правда думаю, что и девочке, и маме нужен психолог. © Agostointhesun / Reddit
- Вашей сестре не стоит пытаться взвалить на ребенка свое прошлое. Он не должен нести этот груз. Он не чудо-ребенок, он просто ребенок. © Mogura-De-Gifdu / Reddit
Родственники, с которыми что ни день, то испытание какое-то — не такая уж редкость. Если у вас есть истории про несносную родню — поделитесь с нами.