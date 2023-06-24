Женщина потеряла память, поэтому вышла замуж дважды. Эта история трогает до слез

Джастис Стэмпер, жизнерадостная девушка, с трудом вспоминает самый важный момент своей жизни — день свадьбы. Потеря памяти стала большим ударом для ее мужа, но он нашел решение.

Они знали, что им суждено быть вместе

Джастис Стампер с детства представляла, как будет выглядеть ее свадьба: закрытая церемония в стиле кантри, украшенная подсолнухами.



Счастливый жених познакомился с Джастис еще в воскресной школе, когда им было по 10 лет. Джереми признается, что в то время он восхищался ей. Отношения начали развиваться еще в школьные годы. Вскоре пара заговорила о браке. «Мы просто знали, что нам суждено быть вместе», — делится Джастис.

В результате тяжелой автомобильной аварии девушка потеряла память

20 августа 2014 года, всего через несколько недель после свадьбы, Джастис попала в серьезную автомобильную аварию, в результате которой получила тяжелые травмы. Джастис ехала к тете, когда в ее автомобиль въехала машина на скорости 80 км/час, в результате чего автомобиль девушки отбросило примерно на 15 метров от дороги.

После аварии Джастис начала медленный и трудный путь восстановления. Ей потребовалось более полутора месяцев, чтобы набраться смелости и признаться Джереми, что она не помнит ни дня их свадьбы, ни того, что было до. Джереми, хотя и был, несомненно, расстроен, отнесся к этому с пониманием. Он заверил Джастис, что не держит обиды, и сказал: «Мы проведем свадьбу снова».

Джереми начал кампанию по сбору денег на вторую свадьбу

Джереми остался верен своему обещанию, и пара приступила к планированию второй свадебной церемонии, чтобы иметь возможность создать общие воспоминания об этом особенном моменте. Взяв дело в свои руки, Джереми тайно запустил кампанию, чтобы небезразличные люди внесли посильную помощь в осуществлении их мечты о свадьбе. Цель сбора была установлена в $ 5 000.