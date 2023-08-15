Женщина пожаловалась на свекровь, которая хозяйничает в ее доме, как в своем. И это всколыхнуло интернет

В комплекте даже с самым чутким и терпеливым мужем может идти не такая уж милая свекровь. Часто благие намерения этих прекрасных женщин ведут во всем давно известное место. И вырваться из-под этого чрезмерно заботливого крыла иной раз просто жизненно необходимо.

Недавно в сети случилось жаркое обсуждение гиперопекающих родителей. Одни жаловались на кровных родственников, другие — на родных мужа или жены. Но история одной женщины задела за живое многих.

Пользовательница сети рассказала, что познакомилась с будущей свекровью через год после того, как вступила в отношения с ее сыном. Эта встреча стала новой вехой в ее жизни. Знакомство, как это часто бывает, было довольно безобидным. Никаких каверзных вопросов и ультимативных установок в духе «мой сыночек любит, когда котлетка лежит справа от гречи, но никак ни слева». Обычная первая встреча двух ранее незнакомых людей. Свекровь не смутил даже тот факт, что избранница сына была на 10 лет младше его. По словам женщины, самым криминальным была небольшая отрешенность матери мужа: «Единственное, что меня как-то смутило, — это то, что она вообще никого не слушает. Только говорит. А когда говоришь ей что-то в ответ, она будто переключается на астрал и уходит в него с головой». Однако это не выглядело, как большая проблема.

Большие проблемы начались примерно спустя неделю. Примерно в этот же момент стало понятно, что конец теплых взаимоотношений со свекровью не за горами. «Мама» норовила приехать чуть ли не через день, стремилась сделать что-то полезное для молодых, несмотря на то, что ее никто об этом не просил. «Во мне закипала агрессия, — пишет женщина, — а мужу хоть бы хны. Он давно привык к такому и в целом спокойный, как слон». Свекровь искала любой предлог, чтобы явиться в дом. На деле же ее визиты несли исключительно вредительский характер — приехать и начать причитать «ой, вы что, не убираете совсем?» или «ой, у вас белье один день не постирано», «сыночка ты там с голоду еще не опух? Давай привезу поесть!», «да что она тебе там готовить может? Давай я тебе нормальной еды привезу!» — и это еще самое безобидное. «Мне хотелось кричать. Ее сыночке 30 с копейками, он живет в своей собственной квартире, начальник на работе, деловой бородатый мужик, теперь и женатый, а она считает своим первостепенным долгом каждый день привозить нам с огорода огурцы», — возмущается героиня.

Женщина уточняет, что больше всего ее возмущали именно сами приезды и неудержимое стремление «мамы» переделать их квартиру под свои порядки и правила. Любые просьбы придержать коней глухо игнорировались. В итоге терпение лопнуло и пришлось включать ябеду. «Уйми свою мать! Теперь ты не один. Ее поведение плохо на меня влияет и заставляет чувствовать себя уязвимо в собственном доме!», — сказала героиня мужу. В итоге через «не хочу» ему пришлось разобраться с проблемой. Со слов женщины, не прошло и недели, как все вновь стало, как прежде. «Мама» перестала наведываться в гости, а общение с сыном перешло на дистанционный формат. С тех пор прошло много времени, и больше никаких попыток решить что-то за других и лезть, куда не просят, со стороны свекрови не предпринималось. В заключении героиня уточнила: «Клянусь, если бы она не поняла, мы бы сменили замки. Пару дней угрызений совести, зато жизнь превратилась бы сказку».

Многих пользователей история задела за живое Одни начали вспоминать своих родственников, другие — просто поддерживать автора: Просто в шоке от таких рассказов про свекровей. Я сама свекровь, и мне вообще все равно, что в квартире у сына и невестки делается. Захотели — завели собаку, захотели — завели кота. Шерсти, конечно, много, но кому какое дело. Это их жизнь. Мой максимум — это приехать попить чай или кофе. Мне бы и в голову не пришло ломиться к ним в дом и устраивать стирку, глажку или готовку. Я хоть и люблю сына, но теперь заботы о нем — дело невестки. А у меня и своя жизнь есть. © user5122517 / Pikabu

Моя свекровушка прямо на свадьбе поставила передо мной грязную посуду со словами «убираться — это обязанность жены». И нет, у нее не было необходимости собирать посуду, но она зачем-то это сделала. Много лет прошло, а смысл этого действа мне до сих пор не ясен. © Dggdgh / Pikabu

Мы с мужем съехались в мою квартиру, и свекровь, приезжая в гости, выговаривала, что не так и что надо переделать. Это для меня было просто культурным шоком. Никакие разговоры мужа с ней не помогали. Хватало максимум на неделю. © Aeni / Pikabu

Самая правильная позиция — сразу решить данный вопрос. А то некоторые сначала терпят, а потом не знают, как расхлебывать. Мне в этом плане очень повезло. Свекровь сдержанная на эмоции, хотя меня изначально приняла не очень. Жили мы все вместе с их сыном в двушке. Но, когда я забеременела, она не читала нотаций и не выгоняла. Вместо этого она просто разменяла свою квартиру на две — себе одну и нам. Сейчас мы видимся 4-5 раз в год и периодически переписываемся. Каждый живет своей жизнью.

© LizzzaSan / Pikabu

У меня не так жестоко, но свекровь тоже с закидонами. Недавно, когда была в гостях, долго и настойчиво пыталась убедить мужа собрать весь хлам с кухни и выкинуть, чтобы ничего не стояло на открытых полках или столешнице. Пришлось вмешаться и попросить не лезть в наши дела. Она после этого обиделась и долго не приходила.

© len4ilalen4ik / Pikabu

© len4ilalen4ik / Pikabu Ты все правильно сделала, молодец! Только я в толк не возьму, а муж, что ли, сам не понимал, что происходит? Мне бы, например, стыдно было, и я сам бы все маме высказал.

© ChlenChlenios / Pikabu Впрочем, нашлись и те, кто большой трагедии в истории не увидел: У вас просто юношеский максимализм, не более. Вам 20, ей, вероятно, больше 50. Защищать свои границы нормально, а вот ставить ультиматумы мужу — такое себе начало семейной жизни. Попробуйте быть хитрой и сгладить отношения. Растите и будьте умницей. А мама еще вернется. © Barsikon / Pikabu