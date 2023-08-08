Женщина развелась и живет в свое удовольствие. Но дети и бывший муж против

«Я развелась год назад, и это было лучшим решением моей жизни». С таких слов начинается история женщины, у которой наконец-то появилось время на себя. Но не тут-то было! Оказалось, что и сын, и бывший муж до сих пор воспринимают ее в качестве бесплатной горничной. Женщина обратилась за советом к интернет-пользователям. Поддержка, которую она получила, была огромной.

«Раньше я жила как прислуга в собственной семье. Такое отношение само по себе ужасно, а я ведь не домохозяйка, у меня есть работа. И я как-то могла еще смириться с тем, что муж не уважает меня. Но когда он попытался превратить в домработницу и нашу дочь, я поняла, что нужно брать ноги в руки и бежать. Муж все твердил что-то о том, что дочь его не уважает, но я видела лишь разумную девочку, которая отказывалась кланяться ему в пояс и трепетать перед ним».

Помимо дочери у женщины есть еще дети, самому старшему из них — 17. После того как вопрос с разводом был утрясен, она наконец-то смогла оценить преимущества свободной жизни: у нее появилось время на себя. Все шло замечательно: рассказчица начала посещать занятия по моделированию. Раз в месяц они с одноклубниками встречались, чтобы показать свои работы, и ей это очень нравилось. Однако счастье длилось недолго. «На днях мы с 17-летним сыном крупно поругались. Я принципиально не стала жертвовать своими интересами из-за его же косяка. Сын, хлопнув дверью, убежал жаловаться на меня своему отцу. А все из-за того, что я отказалась вместо него делать кексы для школьного мероприятия. Оказывается, сын вызвался участвовать в распродаже выпечки, не сказал мне об этом ни слова, а в последний вечер вдруг спохватился. Я как раз собиралась на встречу клуба и отказала ему, объяснив, что ухожу по делам. Он заниматься кексами тоже не стал и усвистал гулять с другом. Ясное дело, что сами по себе они не приготовились».

«Бывший муж, само собой, не остался в стороне и вечером мне прилетела от него претензия, что я эгоистка. А я считаю, что моему сыну давно было пора преподать этот урок».

Автор публикации отмечает, что другие ее дети не такие упертые и готовы учиться ответственному поведению, но старший сын так просто от своих привычек отказываться не планирует. «Я понимаю, что все эти годы потворствовала ему и сейчас это трудно исправить. Например, раньше я каждый день собирала ему с собой в школу обед, а теперь приучаю делать это самому. Так он ходил без обеда целую неделю, прежде чем уступил! А еще сын начал стирать свою одежду, но до сих пор делает это неправильно и портит рубашки. Я приклеила на стиральную машину инструкцию, но он упорно продолжает добавлять отбеливатель. Думаю, он ждет, когда я сдамся и снова займусь налаживанием его быта. Я в растерянности, ведь скоро сын пойдет в колледж, пора бы ему уже повзрослеть».

Интернет-пользовали горячо поддержали женщину: Это не ваша вина. Мальчик должен научиться ставить обязательства выше своих желаний и понять, что все его решения имеют последствия.

На крайний случай он мог пойти в магазин и купить там кексы — уже лучше, чем ничего. Вместо этого он закатил детскую истерику и побежал к папочке. А ваш бывший муж тоже хорош — он должен заниматься своими делами, он не имеет права указывать вам, как вести домашнее хозяйство. Многие поделились примерами из своей жизни или личным опытом воспитания детей. Моему свояку всю жизнь стелили соломку. Начиналось все с таких же вот кексов, пока не переросло в кучу поведенческих проблем и дисфункций. Сегодня, будучи взрослым 28-летним мужиком, он и шагу ступить без чьей-то помощи не может, и родители продолжают заботиться о нем.

Моя дочь возраста вашего сына. Я часто предупреждаю ее: «У меня есть планы на такой-то день, поэтому если тебе нужна помощь, говори об этом заранее». Иногда что-то забывать — это нормально. Дочка тоже из-за этого может попадать в разные ситуации. Но степень моего вмешательства зависит от того, насколько дело важно. Выпускные экзамены? Хорошо, я перенесу встречу с друзьями. Распродажа выпечки? Простите, но у меня уже есть планы!