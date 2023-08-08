Женщина развелась и живет в свое удовольствие. Но дети и бывший муж против
«Я развелась год назад, и это было лучшим решением моей жизни». С таких слов начинается история женщины, у которой наконец-то появилось время на себя. Но не тут-то было! Оказалось, что и сын, и бывший муж до сих пор воспринимают ее в качестве бесплатной горничной. Женщина обратилась за советом к интернет-пользователям. Поддержка, которую она получила, была огромной.
«Раньше я жила как прислуга в собственной семье. Такое отношение само по себе ужасно, а я ведь не домохозяйка, у меня есть работа. И я как-то могла еще смириться с тем, что муж не уважает меня. Но когда он попытался превратить в домработницу и нашу дочь, я поняла, что нужно брать ноги в руки и бежать. Муж все твердил что-то о том, что дочь его не уважает, но я видела лишь разумную девочку, которая отказывалась кланяться ему в пояс и трепетать перед ним».
Помимо дочери у женщины есть еще дети, самому старшему из них — 17. После того как вопрос с разводом был утрясен, она наконец-то смогла оценить преимущества свободной жизни: у нее появилось время на себя. Все шло замечательно: рассказчица начала посещать занятия по моделированию. Раз в месяц они с одноклубниками встречались, чтобы показать свои работы, и ей это очень нравилось. Однако счастье длилось недолго.
«На днях мы с 17-летним сыном крупно поругались. Я принципиально не стала жертвовать своими интересами из-за его же косяка. Сын, хлопнув дверью, убежал жаловаться на меня своему отцу. А все из-за того, что я отказалась вместо него делать кексы для школьного мероприятия. Оказывается, сын вызвался участвовать в распродаже выпечки, не сказал мне об этом ни слова, а в последний вечер вдруг спохватился. Я как раз собиралась на встречу клуба и отказала ему, объяснив, что ухожу по делам. Он заниматься кексами тоже не стал и усвистал гулять с другом. Ясное дело, что сами по себе они не приготовились».
«Бывший муж, само собой, не остался в стороне и вечером мне прилетела от него претензия, что я эгоистка. А я считаю, что моему сыну давно было пора преподать этот урок».
Автор публикации отмечает, что другие ее дети не такие упертые и готовы учиться ответственному поведению, но старший сын так просто от своих привычек отказываться не планирует.
«Я понимаю, что все эти годы потворствовала ему и сейчас это трудно исправить. Например, раньше я каждый день собирала ему с собой в школу обед, а теперь приучаю делать это самому. Так он ходил без обеда целую неделю, прежде чем уступил!
А еще сын начал стирать свою одежду, но до сих пор делает это неправильно и портит рубашки. Я приклеила на стиральную машину инструкцию, но он упорно продолжает добавлять отбеливатель. Думаю, он ждет, когда я сдамся и снова займусь налаживанием его быта. Я в растерянности, ведь скоро сын пойдет в колледж, пора бы ему уже повзрослеть».
Интернет-пользовали горячо поддержали женщину:
- Это не ваша вина. Мальчик должен научиться ставить обязательства выше своих желаний и понять, что все его решения имеют последствия.
- На крайний случай он мог пойти в магазин и купить там кексы — уже лучше, чем ничего. Вместо этого он закатил детскую истерику и побежал к папочке. А ваш бывший муж тоже хорош — он должен заниматься своими делами, он не имеет права указывать вам, как вести домашнее хозяйство.
Многие поделились примерами из своей жизни или личным опытом воспитания детей.
- Моему свояку всю жизнь стелили соломку. Начиналось все с таких же вот кексов, пока не переросло в кучу поведенческих проблем и дисфункций. Сегодня, будучи взрослым 28-летним мужиком, он и шагу ступить без чьей-то помощи не может, и родители продолжают заботиться о нем.
- Моя дочь возраста вашего сына. Я часто предупреждаю ее: «У меня есть планы на такой-то день, поэтому если тебе нужна помощь, говори об этом заранее». Иногда что-то забывать — это нормально. Дочка тоже из-за этого может попадать в разные ситуации. Но степень моего вмешательства зависит от того, насколько дело важно. Выпускные экзамены? Хорошо, я перенесу встречу с друзьями. Распродажа выпечки? Простите, но у меня уже есть планы!
В один миг вчерашний нежный малыш становится «колючим» подростком, с которым не так-то просто найти общий язык. Вот случай из жизни одного папы, чей сын очень грубо обошелся со своей матерью. И у мужчины возник лишь один вопрос: не перестарался ли он с наказанием.