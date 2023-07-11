Женщина родила близняшек с разницей в 2 минуты. Казалось бы, что такого, вот только одна из девочек оказалась старше на 4 недели

Порой беременность преподносит сюрпризы. Причем сюрпризы — это не только когда посреди ночи резко хочется нюхать свежий асфальт и есть клубнику. Может случиться и так, как у героини нашей статьи: Софи планировала родить второго ребенка, но неожиданно оказалась беременна девочками-близнецами. А после рождения девочки преподнесли ей еще один сюрприз.

У Софи и ее мужа уже есть 6-летний сын, но пара мечтала о втором ребенке. И, конечно, когда девушка увидела на тесте 2 полоски, она была вне себя от радости. Все шло хорошо, вот только будущую маму очень сильно тошнило по утрам, из-за этого ей часто приходилось наблюдаться в больнице. А потом скрининг на 7 неделе показал, что Софи беременна близнецами.

Кроме того, сканирование показало, что дети разного размера, и врачи не могли понять, почему. Софи родила обеих девочек одновременно, но и при рождении одна из дочерей весила значительно больше, чем ее сестра. И лишь тогда врачи поняли, что близнецы были зачаты с разницей в 4 недели.

Явление, когда вторая беременность наступает во время первой, довольно редкое и называется суперфетация. Шанс, что с беременной случится подобное, близок к нулю — вот почему практически все такие случаи становятся общественным достоянием.

Счастливая мама близнецов говорит, что девочки практически не похожи на сестер. Они совершенно разные и внешне, и по характеру, а когда Софи рассказывает знакомым, что родились девочки с разницей в 2 минуты, но при этом одна из них старше на 4 недели, те сперва чуть ли не у виска пальцем крутят.

«Первые 8 недель были самыми тяжелыми в моей жизни. Да и быть мамой близняшек — все еще нелегкая работа: девчонки у меня очень шебутные и веселые. Да, было трудно, но мы счастливы, что они у нас есть», — рассказывает Софи.