Женщина спросила в интернете, стоит ли ей ревновать мужа к коллеге. Посоветуйте, что ей делать

Не доверять своим ощущениям свойственно многим. Кажется, что ничего особенного не происходит, и ты просто накручиваешь себя, а потом сомнения возвращаются. Особенно сложно разобраться в себе, когда речь идет о ревности, ведь никому не хочется быть тираном на пустом месте. Поэтому женщина, попавшая в трудную ситуацию, касающуюся мужа и его новой коллеги, и спросила совета в сети. Расскажите нам, что думаете.

Мы с мужем работаем в одной сфере, но в разных компаниях. Около полугода назад к его команде присоединилась новая девушка. Она замужем, и у нее двое маленьких детей. Мужа назначили ее наставником и поручили ввести в курс дела. В процессе работы они сдружились и часто общаются. Мне это казалось нормальным, ведь заводить новых друзей — это хорошо.

Мы с мужем часто работаем из дома, и недавно я заметила, что он все больше и больше времени проводит за общением с этой самой коллегой. Они обсуждают других членов команды, а также свою личную жизнь. Они висят на телефоне по часу каждый день! Я сижу рядом и слышу все это. Около месяца назад я сказала мужу, что их разговоры выходят за рамки профессионального общения. Он согласился, но это продолжалось. Пару недель назад я не выдержала и заявила, что это уж слишком — тратить столько времени на личную болтовню.

Муж ответил, что она знает о том, что он женат, и в их беседах нет ничего такого, просто ему нужно с кем-то поговорить, когда он расстроен из-за работы. Я спросила мужа, почему он не может поговорить со мной. Он ответил, что я не пойму: хотя у нас одна и та же профессия, но я не знаю нюансов, связанных именно с его работой и коллегами.



Недавно я снова заговорила об этом в тот момент, когда они болтали уже два часа, и вовсе не о работе. Я сказала, что теперь это уже не лезет ни в какие ворота! Он положил трубку, но эта коллега буквально сразу написала ему: она забыла его кое о чем спросить и попросила перезвонить.