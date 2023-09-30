Женщина заявила своему мужу, что он не имеет права наказывать ее детей от первого брака. И мужчина преподал всем урок

Недавно один мужчина спросил у пользователей сети, правильно ли он поступил, сняв с себя обязанности родителя, не перегнул ли он этим палку. Такому решению предшествовала всего одна фраза: его жена заявила, что так как он не родной отец ее детям (от первого брака), то он не имеет права строго воспитывать и наказывать ее детей, совершивших довольно плохой поступок. Но обо всем по порядку. Вот история от первого лица.

История мужчины

Мы с женой женаты около 4 лет. Она вступила со мной в брак, имея троих детей от предыдущих отношений (у меня своих детей нет). Все они переехали в мой дом после свадьбы, потому что я живу в лучшем школьном округе. Конечно, как и во всех семьях, у нас случаются взлеты и падения, но в целом у нас все было хорошо. До одного момента. Несколько недель назад я проснулся и обнаружил на моей машине большую вмятину по всей пассажирской стороне. Я был вне себя от злости, подумал, что кто-то зацепил мою машину, когда она была припаркована на улице вдоль обочины.

Я проверил камеру дверного звонка, не записала ли она что-нибудь. И очень удивился, когда увидел как наша 16-летняя дочь (моя падчерица) выскользнула из дома посреди ночи и уехала на моей машине. Домой она вернулась через несколько часов. Кроме этих двух событий камера дверного звонка больше ничего не зафиксировала, кроме пары проезжающих мимо машин. Я рассердился, показал жене запись и сказал ей, что наша дочь должна понести какое-то наказание. Но она ответила мне, что поговорит с ней. Я утверждал, что одного лишь разговора будет недостаточно и затем мы начали спорить. Супруга утверждала, что ее новые семейные отношения тяжело отразились на детях, а я доказывал, что это ни в коем случае не оправдывает ущерб, нанесенный моей машине.

Я лишь хотел, чтобы жена согласилась запретить нашей дочери доступ к соцсетям и заставила ее найти работу, чтобы она возместила ущерб. Мы спорили несколько часов, пока она не сказала, что я вообще не имею права что-то требовать от ее детей, тем более как-то их наказывать, потому что я не их отец. На этой фразе наш спор закончился и я ушел. С того момента я отказался выполнять хоть какие-то родительские обязанности. Я не перегибаю палку, до сих пор слежу за тем, чтобы дети были в безопасности и накормлены, но я теперь не делаю ничего такого, что должен делать отец. Например, на прошлой неделе они были на приеме у врача для осмотра, так как они занимаются спортом в школе. Так вот, я отказался их везти к врачу, так что жене пришлось отпрашиваться с работы. На следующей неделе новый учебный год, их надо будет возить в школу, что я, собственно и делал с тех пор, как они ко мне переехали. Но после того спора я сразу сказал жене, что ей придется самой возить детей в школу. Она утверждала, что не сможет это делать из-за своего графика работы. А я ответил, мол, «ты их мать, разберешься с этим». Она называла меня ребенком, говорила, что мне пора повзрослеть. Но я думаю, поскольку я не их отец, я не обязан брать на себя его обязанности. Хотя она почему-то не согласна. Прав ли я?

Дополнение

Еще кое-что. Я сейчас не игнорирую детей, разговариваю с ними ежедневно. Просто теперь не принимаю никаких родительских решений, как уже написал выше. Вот, например, на днях наш сын спросил меня, на что ему стоит сделать упор: на игру в баскетбол или футбол? Я посоветовал ему пойти и спросить у своей матери. © RealisticPirate5663 / Reddit

Комментарии пользователей интернета

Это может показаться мелочью, однако со стороны жены это серьезный тревожный звоночек. Ведь она не только не наказывает свою дочь, но и учит, что ее неправильное решение не имеет последствий. Это какой-то ужас. © Ezyo1000 / Reddit

Если бы мне сказали, что я не имею права голоса в дисциплинарном взыскании/нравоучении детей, которые живут в моем доме и переехали ко мне с моей супругой, я бы тоже отказался от родительских обязанностей. © ***pot718 / Reddit

Как только я прочитал, что сделала дочь и какая была реакция жены, я сразу подумал: ладно, если она не хочет, чтобы вы наказывали дочь как родитель, тогда просто накажите ее как взрослую. А еще, как кто-то выше уже написал, пришло время оставить вашу жену. Если вам не разрешено участвовать в качестве родителя, никто из них не будет по-настоящему уважать вас, и со временем ситуация в вашей семье будет только ухудшаться. © Personal-Tourist3064 / Reddit

Это все действительно замечательные поводы, чтобы задуматься. Сколько лет детям? Возможно, вам нужно серьезно все переосмыслить, учитывая, что ваша жена не признает, что у вас есть авторитет родителя в вашем же собственном доме. © CasperGGGD / Reddit

Если бы мама по-настоящему любила своего ребенка, она бы ее наказала. Иногда жесткая любовь и видение реальности могут исправить ребенка. © Low_Chocolate_6580 / Reddit

Кажется, вы даже не понимаете всю глубину проблемы в ваших отношениях. То, что предлагает ваша жена — это тревожный даже не звоночек, а колокол. Бегите от нее, пока не поздно. © bbygroot27 / Reddit

Ваша супруга не может выбирать, какие отцовские обязанности вы можете выполнять, а какие нет. Вы сможете либо полностью вжиться в роль родителя, либо вообще не быть им. А если она выбирает последнее, то выгоните ее вместе с непослушными детьми. © LetPrior7218 / Reddit

Я уверен, что этот брак не продлится долго. Вы полностью правы. © Qu33nKal / Reddit