Женщины честно и без прикрас рассказали, в какой момент поняли, что не хотят обзаводиться детьми
К счастью, уже давно счастье женщины не определяется наличием детей. Современная женщина может хотеть стать мамой, а может не хотеть; может построить карьеру, посвятить себя семье или совместить все это, и это чудесно. Героини нашей статьи откровенно поделились, из-за чего они не планируют детей, и в какой момент жизни они это поняли.
- Я поняла, что мне нелегко даже с моей собакой, которую можно спокойно оставить одну на несколько часов. А уж поехать куда-то с ней — и вовсе головная боль. Так что я даже представить себе не могу жизнь с ребенком. © consort_oflady_vader / Reddit
- Заметила, что буквально все детные знакомые моего возраста только и делают, что жалуются. Они вечно уставшие, месяцами не отдыхающие. А я, знаете ли, хочу отдыхать. И люблю свои деньги, а дети — это дорогое удовольствие. © MidnightFireHuntress / Reddit
- А я осознала, что каждый раз, думая о детях, я представляла, куда бы их деть: кто с ними посидит, пока я отдыхаю; как я буду теперь путешествовать в далекие страны, как не быть привязанной к школьному расписанию. Мы с мужем вроде как всегда хотели детей, но всякий раз находили предлог, чтобы еще немного с этим подождать. И конце концов поняли, что нам вообще необязательно иметь детей. И, честно говоря, стали счастливее, когда признались в этом себе. © ered_lithui / Reddit
- Если честно, я наслушалась историй о том, как сильно тело женщины страдает от родов. © celestialism / Reddit
- А я никогда особо не хотела детей, но думала, что в конце концов они у меня будут. Пока однажды мне не пришлось провести весь вечер с пятилетней двоюродной сестрицей, которая не переставая дудела в игрушечную дудку. © bibliob***h / Reddit
- Наблюдаю, как все мои друзья обзаводятся детьми и превращаются в зомби. И бесконечно жалуются, что они не спят, толком не живут, дети капризничают... Воспитание детей — это вам не шутки. © edjennersmilkmaid / Reddit
- Я хотела детей от бывшего, но чем дальше, тем сильнее убеждалась, что он будет плохим отцом. Развелись. В процессе развода я смирилась с тем, что, возможно, детей у меня не будет — мне уже тогда было за 30, а еще пока встретишь подходящего партнера... Но вот я снова влюблена, и он точно будет хорошим отцом, только теперь я придерживаюсь другой философии. Я ее называю «Да, черт возьми!». Вот съехаться и жить вместе — это «Да, черт возьми!», а дети — ну, может, было бы когда-нибудь и неплохо, но явно не «Да, черт возьми». © CrabbyZenith / Reddit
- В детстве я чувствовала себя обузой, как будто меня не любили и вообще не хотели рожать. Так что еще тогда, будучи маленькой, я решила, что своих детей у меня не будет, чтобы они никогда не почувствовали себя так же, как я. © chyzsays / Reddit
- Мне, тогда еще маленькой, мама кричала: «Вот когда свои дети будут, поймешь, почему я вечно такая злая и уставшая!». И потом, слушая, как мамы вечно жалуются на детей и мужей, я поняла, что ни один ребенок такого не заслуживает. © lootmysanity / Reddit
- Мой ухажер позвал меня на второе свидание и там сказал: «Прежде, чем наши отношения начнут развиваться, хочу предупредить: я не планирую детей». И я такая: «А что, так можно было?». И так сразу легко стало. Мы уже 6 лет вместе — и да, без детей. © sanbikinoneko / Reddit
- Вдруг поняла, что общество ужасно давит на нас, рассказывая, что только с детьми жизнь может быть полноценной. А ведь на самом деле дети вообще не входят в список явлений, которые делают мою жизнь счастливой. © autmshowers / Reddit
- Прочла цитату: «Лучше сожалеть о том, что у тебя нет детей, чем о том, что они у тебя есть». Она окончательно склонила чашу весов в пользу того, чтобы не иметь детей, хотя последние несколько лет я колебалась. © dourwolf / Reddit
- Мне 30. Когда мои подруги начали рожать и говорить что-то типа «Ой, наконец-то, я с детства мечтала стать мамочкой», я поняла, что сама такого чувства никогда не испытывала. Мы с мужем поговорили и поняли, что дети — это не для нас. Я очень люблю и ценю своих друзей с детьми, но сама мамой не стану. © Fantastic_Yam_5023 / Reddit
- Я старшая из пятерых детей. В нашем доме вечно был кавардак, я помогала маме воспитывать братьев и сестер. И вообще, большую часть юности я провела, присматривая за детьми (работала няней). В общем, к тому времени, как я выросла, я уже невероятно устала от заботы о других и от вечной тревоги. По иронии судьбы я отлично лажу с детьми, и когда-нибудь я буду самой классной на свете тетей, но собственные дети — увольте. Предпочитаю свободу. © Diligent-Present-841 / Reddit
- К детям я, в принципе, всегда относилась нейтрально, но когда у меня появилась собака, я пересмотрела свою позицию. Я люблю свою хорошую девочку, забочусь о ней, но возня с ней часто бывает утомительна, порой она меня раздражает, а еще это дорого. Так вот дети требуют намного больше внимания и денег, чем собаки. © babythrottlepop / Reddit
- Мне всего 19, я работаю няней, сижу с малышами в возрасте до года. И просто представить не могу, что я делала бы все это бесплатно и каждый день со своими детьми. Мне слишком дорого мое свободное время. © Nopeeee__ / Reddit
В конце концов, решать, обзаводиться детьми или нет, только самой женщине. И никто не говорит, что решение должно быть одно и на всю жизнь — всегда можно передумать. Вот, например, как некоторые знаменитости.
AdMe/Семья/Женщины честно и без прикрас рассказали, в какой момент поняли, что не хотят обзаводиться детьми
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