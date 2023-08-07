Женщины честно и без прикрас рассказали, в какой момент поняли, что не хотят обзаводиться детьми

К счастью, уже давно счастье женщины не определяется наличием детей. Современная женщина может хотеть стать мамой, а может не хотеть; может построить карьеру, посвятить себя семье или совместить все это, и это чудесно. Героини нашей статьи откровенно поделились, из-за чего они не планируют детей, и в какой момент жизни они это поняли.