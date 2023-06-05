10 существ, опасность которых мы, честно говоря, очень недооцениваем

Матушка-природа способна удивлять нас не только созданиями неземной красоты, но и опасными существами, тайно подстерегающими человека даже в самых, казалось бы, безопасных окрестностях. Например, мало кто знает, что обыкновенная божья коровка способна причинить вред, а милую пушистую гусеницу лучше не трогать, даже если очень хочется. Мы решили разобраться, каких существ стоит остерегаться и лучше обходить стороной.

1. Божья коровка

Некоторые виды божьих коровок совершенно не так безопасны, как кажется на первый взгляд. Например, 19-пятнистая коровка-арлекин обладает довольно сильными челюстями и может укусить, если почувствует опасность. И пусть этот укус не ядовит, после него может появиться болезненная шишка, а иногда даже возникает аллергия.

2. Майка обыкновенная

Этот жук неспособен летать, однако это не делает его безобидным. При соприкосновении с кожей он выделяет особое вещество. Если попытаться стереть его, немедленно появляются волдыри и ожоги. Их заживление занимает довольно много времени, и лечение проходит весьма трудно.

3. Каспийский полоз

Каспийская змея-полоз не ядовита, однако она более чем компенсирует это своей невероятной агрессивностью. Ее готовность к атаке можно определить по сворачиванию тела кольцами: это ее способ подготовиться к прыжку. Она всегда стремится укусить свою жертву в лицо или шею.

4. Тигровый комар

Тигрового комара довольно просто определить по характерным белым полоскам на теле и лапках. Ранее этот комар встречался в странах Азии, Северной Америке и на Гавайях, но теперь место его обитания расширилось до территории Кавказского побережья. Этот комар крайне опасен тем, что может переносить лихорадку денге, чикунгунью и лихорадку Зика.

5. Златогузка

Бабочка и ее гусеницы, особенно активные в середине лета, обладают ядовитыми волосками. Любой физический контакт со златогузками вызывает неприятную сыпь в месте соприкосновения, которая может держаться несколько недель. Любимыми местами обитания этих насекомых являются парки с лиственными деревьями и сады со зреющими фруктами.

6. Жук-бомбардир

Жуки-бомбардиры получили свое название благодаря своей способности выпрыскивать кипящее раздражающее вещество, когда они чувствуют угрозу. К этим жукам опасно прикасаться, и тем более держать их в руках или приближать к лицу, так как с большой вероятностью жук начнет защищаться и есть риск получить химический ожог кожи. Если вещество попадет в глаза, последствия могут быть еще более серьезными.

7. Муха слепень

Назойливые комнатные мухи, которых мы чаще всего обнаруживаем дома кружащими над едой или бьющимися в окна, не кусаются, но есть довольно много видов, которые действительно агрессивны. К наиболее распространенным относятся слепни и оводы. Нередко они атакуют затылок и их укусы очень болезненны.

8. Гладыш

Гладыш, также известный как водяная оса, полностью оправдывает свое второе название. На первый взгляд насекомое кажется довольно безобидным, но не следует недооценивать его. Хотя это и большая редкость, но гладыш способен укусить и проникнуть своим хоботком сквозь кожу.

9. Тигровая гусеница

Пушистые гусеницы, наподобие тигровой, не жалят и не кусаются. Однако при возникновении опасности они склонны съеживаться, а их острые волоски при соприкосновении с кожей обламываются и остаются внутри. Как правило, это не вызывает серьезных воспалений и отеков. Однако у некоторых людей они все же могут вызвать местное раздражение и дерматит.

10. Бобр

В холодное время года бобры проводят большую часть времени в своих норах, но иногда все же выходят наружу, чтобы достать еду, которую спрятали под водой. Следует помнить, что эти грызуны могут проявлять агрессию и защищаться в случае опасности. Поэтому, столкнувшись с бобром, лучше держаться на безопасном расстоянии и уйти, чтобы не навлечь на себя его гнев.