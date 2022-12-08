10+ звезд, которые могут позволить себе купить породистого питомца, но предпочли подарить радость бездомным животным

Среди знаменитостей есть большое количество любителей животных. Некоторые звезды предпочитают их не покупать, а подбирать на улице или брать из приюта. Так, например, поступили Аманда Сейфрид, Николь Кидман, Дженнифер Энистон и многие другие.

1. Аманда Сейфрид

Актриса подобрала этого пса на съемках сериала «Большая любовь», транслировавшегося с 2006 по 2011 год. Она сказала себе, что обязательно найдет своему новому другу дом. Однако, проведя с ним 24 часа, Аманда влюбилась в пса и оставила его себе, назвав Финном. Недавно он прошел 6-й, заключительный этап химиотерапии и сейчас совершенно здоров. Кстати, в каждом контракте Сейфрид прописывается пункт, в котором сказано, что Финн может беспрепятственно находиться с ней во время съемок.

2. Зак Эфрон

В 2018 году Зак Эфрон спас собаку от эвтаназии. Он обнаружил пса в зоомагазине. Его уже собирались нести на процедуру, но актер забрал животное у сотрудников. Мака не первый любимец актера: до этого у него был пес Щенок Эфрон, который ушел на радугу в 2016 году.

3. Селена Гомес

Селена Гомес дала приют в своем доме двум собакам. Сначала в ее семье появился Винни, а затем и Дейзи, которые, по заверениям певицы, очень хорошо ладят. Последний был «усыновлен» ею в начале 2020 года.

4. Дуа Липа

Не так давно певица и ее молодой человек взяли из приюта щенка. Пара назвала его Декстером. В одном из своих постов в соцсети Дуа поблагодарила организацию, из которой они забрали Декстера, и написала, что их малыш ну просто идеален.

5. Джерард Батлер

Актер встретился со своей будущей любимицей Шушкой в Болгарии на съемках фильма. Эта бродячая собака сразу же украла сердце Джерарда. До этого у него была питомица по кличке Лолита, но она скончалась.

6. Лиза Мари Пресли

В 2020 году певица Лиза Мари Пресли поделилась со своими подписчиками новостью о том, что взяла из приюта двух очаровательных щенков. Артистка и 2 ее дочери души не чают в своих любимцах.

7. Хилари Суэнк

Хилари Суэнк уже давно является сторонницей «усыновления» животных, а не их покупки. У актрисы несколько собак, одна из которых, метис джек-рассел-терьера и корги, была подобрана в Южной Африке, а другую, помесь золотистого ретривера с кем-то еще, она взяла на каком-то мероприятии.

8. Ева Мендес

Ева Мендес и Райан Гослинг взяли добермана Лучо из приюта в 2019 году. Актриса так представила пса в своей социальной сети: «Знакомьтесь, это Лучо! Новый член нашей семьи». На тот момент, когда его забрали, Лучо было 4 месяца.

9. Дженнифер Энистон

В 2020 году Дженнифер Энистон поделилась потрясающей новостью: у нее появился новый член семьи — песик по кличке Лорд Честерфильд. Его для актрисы нашла организация Wagmor Pets Dog Rescue, которая занимается пристраиванием брошенных собак в новые семьи. Помимо Честерфильда с Дженнифер живут еще 2 собаки — Клайд и Софи.

10. Николь Кидман

Николь Кидман — большая любительница животных. У нее есть собака Жюль, которую она приютила в 2019 году, и 3 кота. Один из котов, Луи, появился в семье совсем недавно — в сентябре 2020 года. А в 2019 году актриса опубликовала пост с фотографиями кошек, которые жили у нее в детстве. Она называет себя женщиной-кошкой, ведь Жюль — это ее первая собака. Несколько лет назад Николь держала еще кролика и рыбку.

11. Шарлиз Терон

В настоящее время с актрисой живут 4 собаки, и все они взяты из приюта. Она рьяно выступает за то, чтобы животных «усыновляли», а не покупали. В своей соцсети Терон рассказала, что очень любит братьев наших меньших еще с детства, а когда она была ребенком, ее лучшим другом вообще являлась коза Бок.