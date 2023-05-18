11 самых нерадивых родителей в мире животных
Если вы думаете, что ваши родители были с вами суровы, то с этим списком нерадивых животных вы, наконец, узнаете, что значит плохое воспитание. Беременность у самок лошадей, кобыл, длится около года. Это может показаться долгим сроком, но слоны вынашивают своих детенышей до двадцати двух месяцев. В отличие от других животных, которые берегут себя в ожидании появления потомства, для кобыл это время веселья! Когда самка лошади беременеет, она отправляется на прогулку по стаду и спаривается с каждым жеребцом. Это кажется бессмысленным, ведь она уже беременна, но этому есть объяснение.
Лошади-самцы агрессивны по отношению к своим соперникам. Но если жеребец будет думать, что новорожденный жеребенок принадлежит ему, то будет меньше шансов того, что он нанесет детенышу вред. Кобыла таким образом пытается обезопасить жеребят, лишив жеребцов возможности определить настоящего отца, что является хорошим материнским качеством. Поэтому кобылы находятся в самом низу этого списка.
- Самки кукушек знамениты тем, что бросают своих птенцов еще до вылупления. Они просто откладывают яйца в гнезда других птиц и уходят. Родные яйца от подкидышей отличить трудно, поэтому приемные птицы высиживают их всех одинаково. А тем временем птицы-кукушки наслаждаются своей независимой жизнью. К сожалению, это не беспроигрышная сделка — птенец кукушки приносит хаос и убытки приемным родителям. Он растет быстрее и вылупляется раньше, из-за чего более мелкие птенцы выпадают из гнезда.
- Воробьи очень милые! Самка домашнего воробья — это хорошая, заботливая мама, но еще и разъяренная мачеха, которая сможет напугать даже Золушку. Воробьи, как правило, моногамны, но иногда у них могут быть связи за пределами родного гнезда. Когда это происходит, самка воробья может буквально вычислить «других женщин», которые спаривались с ее партнером, и разрушить их гнезда. Просто для того, чтобы у самца воробья было достаточно времени на собственное потомство. Видимо, про нянь они никогда не слышали.
- Гренландские тюлени посвящают своим детенышам лишь первые две недели. Так что их нельзя назвать худшими матерями в животном мире. В этот период они держат свое потомство рядом, ухаживают и кормят. Но после этого матери-тюлени оставляют молодое поколение одних на льду. Детеныши тюленей все еще очень уязвимы, потому что они не знают, как плавать, охотиться или защищаться. Чтобы овладеть всеми этими навыками, им должно быть не менее двух месяцев. Поэтому они проводят это время в ожидании, теряя вес и стараясь не быть съеденными хищниками. Неудивительно, что до первого года жизни доживает лишь треть всех маленьких тюленей.
- Хомяки безобидные и милые. Но все же у них есть один мрачный секрет, который может шокировать их владельцев. В некоторых случаях самки хомячков могут спутать собственное потомство с обедом. Никто точно не знает почему, но ученые разработали несколько теорий. Некоторые предполагают, что они пытаются восполнить запасы питательных веществ после родов. Другие утверждают, что хомячки-матери могут испытывать стресс и угрозу из-за слишком большого помета, так что в некотором роде это механизм самозащиты. Чтобы избежать такого печального финала, эксперты рекомендуют давать самкам все необходимые питательные вещества.
- «Все или ничего»! Наверное, это девиз черных медведей. Обычно у них рождается два или три детеныша. Но если у медведицы появляется только один детеныш, она, скорее всего, оставит его в надежде на больший выводок в следующем году. Почему? Вероятно, потому, что растить только одного ребенка не стоит таких усилий.
- В то время как у черного медвежонка больше шансов на выживание с братом или сестрой, у панд совсем другие традиции. Эти милые пушистые ребята — весьма нерадивые родители. У матерей панд обычно рождаются близнецы, но они заботятся только об одном из них. Они будут кормить и выхаживать самого сильного детеныша. А слабым будут пренебрегать и заставят выживать самостоятельно. Объяснение их жестокости довольно практично. Панды едят бамбук, но он недостаточно питателен, чтобы молока хватало для обоих детенышей. Даже панды, которые живут в зоопарке, следуют той же традиции. К счастью, смотрители обеспечивают молоком всех детенышей.
- Обезьяны считаются заботливыми родителями, но это не касается этих усатых милашек. Через пять месяцев беременности самка-тамарин обычно рожает близнецов. И если те случайно упадут с дерева, она может просто не обращать внимания на плач своих детенышей. Некоторые из них могут и сами сбросить детенышей с дерева по неизвестным причинам. Кто знает, что творится в этих маленьких головках... Но не все они такие бессердечные. Если самка окружена широкой социальной группой сильных поставщиков пищи и защитников, она, скорее всего, будет хорошо заботиться о своем потомстве. Но когда никто не наблюдает и не помогает, она может перестать это делать. Вероятно, потому, что у детенышей в любом случае не будет высоких шансов на выживание. Хотя тамарины выглядят как симпатичные домашние животные, эксперты говорят, что эти обезьяны требуют больше заботы, чем любое другое домашнее животное. Ну, вас хотя бы труднее сбросить с дерева.
- Кролики обычно ассоциируются с теплыми объятиями и нежностью. Но когда дело касается новорожденных, они не так нежны. Матери кроликов предпочитают покидать нору сразу после родов, и маленькие кролики должны самостоятельно справляться с жизненными трудностями. Они видят свою мать всего по несколько минут в день во время кормления. Считается, что самка кролика бросает свое потомство, чтобы сбить с толку хищников и держать их подальше от новорожденных. Этот метод не дает стопроцентной гарантии, да и самки кроликов не прилагают особых усилий для создания безопасного убежища, а строят его под открытым небом. Ну а где, спросите вы, бегает счастливый отец? Что ж, рекомендуется изолировать мать от любых кроликов-самцов, пока она воспитывает новорожденных. В отличие от лошадей, самцы кроликов не причинят вреда детенышам, но он может снова оплодотворить самку кролика — даже в день родов!
- Рептилии не считаются заботливыми существами, и их практический подход к жизни распространяется и на их стиль воспитания. Но цепкохвостые сцинки выводят защиту личных границ на новый уровень. Ящерица-мать съест свои яйца, если ее дом окружат хищники, и не будет прилагать усилий, чтобы отбиться от опасности. Возможно, ее философия такова: «если я этого не получу, то и никто не получит». Когда угроза исчезнет, она просто отложит новые яйца.
- Самка орла откладывает два-три яйца в течение недели, а через месяц периода размножения орлы появляются на свет. Но их проблемы лишь начинаются. Обычно яйца бывают разного возраста, и птенцы не вылупляются одновременно. А когда дело доходит до соперничества между братьями и сестрами, то старшие птенцы обычно начинают клевать младших еще до того, как у них появляется шанс начать жизнь. Вероятно, чтобы уменьшить конкуренцию за еду и пространство. Но мама-орлица не станет утруждать себя тем, чтобы разделить своих птенцов. Даже если их драка приведет к серьезным травмам, она не будет ругать победителя, и спасать проигравшего. Видимо, ее безразличное отношение должно подготовить птенцов к суровой жизни орла. В конце концов, это ведь хищная птица, которая обычно охотится на млекопитающих и других птиц в их гнездах.