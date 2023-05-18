11 самых нерадивых родителей в мире животных

Если вы думаете, что ваши родители были с вами суровы, то с этим списком нерадивых животных вы, наконец, узнаете, что значит плохое воспитание. Беременность у самок лошадей, кобыл, длится около года. Это может показаться долгим сроком, но слоны вынашивают своих детенышей до двадцати двух месяцев. В отличие от других животных, которые берегут себя в ожидании появления потомства, для кобыл это время веселья! Когда самка лошади беременеет, она отправляется на прогулку по стаду и спаривается с каждым жеребцом. Это кажется бессмысленным, ведь она уже беременна, но этому есть объяснение.

Лошади-самцы агрессивны по отношению к своим соперникам. Но если жеребец будет думать, что новорожденный жеребенок принадлежит ему, то будет меньше шансов того, что он нанесет детенышу вред. Кобыла таким образом пытается обезопасить жеребят, лишив жеребцов возможности определить настоящего отца, что является хорошим материнским качеством. Поэтому кобылы находятся в самом низу этого списка.