11 штучек для животных, на которые хозяева вечно жалеют денег. А зря — они здорово облегчают жизнь

С появлением в доме пушистого члена семьи быт меняется. Под диванами, шкафами и в ботинках собираются запасы бумажных «мячиков». Протяжное «мяу» ранним утром или настойчивый тычок мокрого носа напоминают: пришло время поесть. Даже покупки мы планируем с учетом интересов питомца. Что полезного приобрести для четвероногого друга? В статье мы собрали 11 вещей, которые и вашего пушистого порадуют, и вам облегчат жизнь.

Двойной коврик для кошачьего туалета

Наполнитель — незаменимая составляющая кошачьего туалета. Но есть одна неприятность: он прилипает к лапам и остается на полу, когда кот выходит из уборной. Наступать на острые гранулы — все равно что на «Лего»: мало приятного. Чтобы не подметать в туалете после каждого визита кота, используйте двухслойный коврик. Прилипшие кусочки наполнителя провалятся внутрь него, а не рассыплются на пол.

Миски для дома

Миска с отверстием для бутылки пригодится, если необходимо оставить питомца одного на пару дней. Работать с ней просто: набираем воду, накручиваем миску на горлышко, переворачиваем — готово! Вода из бутылки будет поступать в нужное отделение. В борьбе с лишним весом вашему четвероногому поможет интерактивная миска от скандинавских дизайнеров Northmate. Чтобы добыть еду, питомец должен лапой вытащить ее, подтянув к краю (или приподнять), и только потом съесть. Таким образом, обед растягивается во времени и животное насыщается меньшим количеством еды.

Ошейник с GPS-навигатором

«Питомец убежал» — страшный сон хозяина. Особенно актуальна эта проблема для выгульных животных. Чтобы в случае побега быстро найти мохнатую пропажу, стоит использовать ошейник с GPS-навигатором. Он подключается к смартфону, и наблюдать местоположение питомца можно через приложение. При выборе трекера стоит обратить внимание на время его автономной работы и радиус действия: чем эти показатели выше, тем лучше.



Походная миска для кошек и собак

Компактная посуда — удобная вещь для тех, кто путешествует с питомцами или регулярно берет их на дачу. Таскать с собой железные или керамические тарелки тяжело, но и кормить животное из первого попавшегося обрезка бутылки рискованно. Складная миска сделана из силикона и легко переносит полевые условия. Она занимает минимум места в рюкзаке, а при необходимости ее и вовсе можно прикрепить как брелок: для этого есть специальный карабин.

Тренажер-колесо для кошек

В уже далеком 2014 году изобретатель Шон Фарли собрал деньги на выпуск тренажера для домашних котов. Назвали его One Fast Cat. Изобретатели предположили, что колесо позволит питомцу реализовать свои естественные потребности в охоте и выпустить энергию. Прошло больше 8 лет, а тренажер не потерял популярности. Его заказывают на различных площадках и делают своими руками. Котики, судя по количеству видео на разных ресурсах, любят им пользоваться. Хозяев такой тренажер тоже порадует: бегая в колесе, питомец мирным путем тратит энергию, которую раньше пускал на порчу диванов и ночные тыгыдыки.

Гамачок на батарею

Как только приходят холода, мы наблюдаем одну и ту же картину: лучшим другом кота становится батарея. Он прижимается к ней всеми возможными способами и готов спать в какой угодно позе, лишь бы греться. XXI век подарил нам полезное изобретение — подвесной гамачок на батарею. В нем питомцу будет и тепло, и удобно. А хозяева смогут садиться на все мягкие поверхности в доме спокойно, не боясь придавить спрятавшегося под накидку кота.

Охлаждающий коврик для собак

Мало кому нравится сильная жара, наши питомцы не исключение. Они страдают не меньше хозяев, становятся вялыми и почти не едят. Как помочь? Воспользуйтесь охлаждающим ковриком. Внутри него находится специальный гель. Это удобно и безопасно: охлаждающий мат не требует подключения к электричеству, его не нужно держать в холодильнике перед использованием. Радует и размерный ряд: подходящий по величине коврик найдется для собаки любой породы.

Ручная щетка для удаления шерсти

«Шерсть везде» — проблема, знакомая всем хозяевам домашних животных. Дизайнеры придумали 1 000 и 1 приспособление для очистки: липкие валики, ролики из специальной ткани и многое, многое другое. Есть и зубчатые щетки. Если вы выбираете именно такой вид, советуем: берите те, у которых наиболее частые зубцы. Это позволит эффективнее убирать с поверхностей тонкие волоски шерсти питомца.

Угловая чесалка-массажер

Котохозяевам знакома любовь питомцев к углам. Можно сыграть на этой особенности и установить специальные чесалки-массажеры. Они легко крепятся к стенам, ножкам столов и другим вертикальным поверхностям. В чем польза этого приспособления? Во-первых, питомец, используя чесалку, будет меньше приставать к хозяину. Во-вторых — он будет уделять меньше внимания остальным углам.

Щетка для вычесывания

Расчески для животных бывают самых разных размеров, форм и цветов. У большинства есть один минус: из них неудобно убирать шерсть. Появление расчески с выдвигающимся донышком решило вопрос очистки. После расчесывания нажимаем на кнопку — готово! Шерсти нет, и зубчики остались ровными.

Улавливатель шерсти для стирки

Мы давно пользуемся липким валиком, чтобы собирать шерсть с сухой одежды. Теперь у нас есть инструмент, чтобы собирать ее и с мокрой. Хозяевам животных знакома история: отправляем в стирку вещь, на которой шерсть, достаем — шерстью покрыто все, что было в машинке. Теперь в нашем распоряжении появился улавливатель шерсти — небольшая сетка с «поплавками» сверху. Его кладут в барабан вместе с грязной одеждой. В процессе стирки он улавливает волоски и не позволяет им осесть на других вещах. После окончания процесса сетку нужно достать и очистить.