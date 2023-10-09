13 фактов, которые удивят даже тех, кто ни одной серии «В мире животных» не пропускал

Сколько ни изучай животный мир, а он всегда найдет чем удивить. Знать все на свете нереально, но мы, находя любопытные факты, каждый раз делимся ими с вами. Например, вы знали, что у рыб не такая уж и плохая память, как принято считать? По крайней мере, с простыми математическими задачками они справляются.

А в конце статьи вас ждет очаровательный бонус.

Глаза северных оленей зимой меняют цвет на синий

Все дело в том, что за сетчаткой глаза у них, как и у многих млекопитающих, расположен зеркальный слой (тапетум). Во время арктической зимы их зрачки расширяются на долгие месяцы, из-за чего в глазах повышается давление. По этой причине волокна, из которых состоит тапетум, как бы прижимаются друг к другу. Летом, когда они расслаблены, они отражают волны золотистого цвета, а вот в сжатом состоянии — волны синего цвета.

У кошек и собак имелся общий предок

Считается, что все современные млекопитающие хищники произошли от миацидов — небольших зверьков, живших во временном промежутке около 66 — 33,9 млн лет назад. Впоследствии это семейство разделилось на два — кошкообразных и собакообразных.

Голуби умеют считать

Ученые обнаружили, что голубей, как и приматов, можно обучить математике. Они демонстрировали птицам на экране изображение с одним, двумя или тремя предметами. Голуби клевали экран, чтобы «ответить», сколько предметов они видят, и за правильные ответы получали вкусняшку. Удивительно, что птицы справились с задачей не хуже, чем макаки-резусы, которых тестировали ученые незадолго до эксперимента с голубями.

И рыбы, кстати, тоже

Ученые из Боннского университета научили рыб вычитать и слагать, используя геометрические фигуры разных цветов. И можно было подумать, что рыбы просто запомнили нужный цвет и связанное с ним действие, но ученые выяснили, что и в новых примерах их подопечные чаще выбирали правильные ответы. Так что укоризненное «память как у рыбки» под собой не имеет оснований.

Уличные кошки дальнозорки, а домашние — близоруки

Кошки, живущие вне дома, лучше видят вдалеке, а домашние — вблизи, но при этом даже «близорукие» кошки не могут фокусировать взгляд на предметах, находящихся к ним ближе, чем в сантиметрах тридцати.

Морские львы могут запоминать мелодии и ритм

Вот самку морского льва научили кивать в такт — сперва под метроном, а потом и под музыку. Когда-то считалось, что так умеют только люди и попугаи (а еще некоторые другие птицы), но ученые выяснили, что морские львы тоже могут ловить ритм и приспосабливаться к меняющемуся темпу музыки.

Прежде чем стать бабочкой, гусеница сперва превращается в желе

Все знают, что гусеница заворачивается в кокон, чтобы отрастить крылья. Но растут они далеко не сразу: сперва насекомое как бы «переваривает» себя, растворяя все ткани. И только затем определенные клетки тела гусеницы, которые называются имагинальными дисками, начинают формировать части тела бабочки — ноги, крылья и все остальное.

Собаки бывают оптимистами и пессимистами

Проведенные учеными исследования показали, что собаки могут мыслить позитивно или негативно. В ходе тестов, где собакам сперва предлагали еду в конкретном месте, а затем — в точке подальше, выяснилось, что некоторые собаки склонны верить, что и в другом месте они тоже найдут еду и бежать туда сломя лапы, а некоторые не были так уверены.

Снежные барсы не рычат

В отличие от других больших кошек, барс рычать не умеет. Он может только мяукать, сердито пыхтеть и мурчать: его голосовые связки слишком тонкие для мощного рыка.

Сердце креветки находится у нее в голове

Головогрудь креветки, как вы знаете, покрыта толстым панцирем. Так что эволюция привела к тому, что жизненно важные органы моллюска, в том числе и сердце, находятся именно там из соображений безопасности. Вот уж кто точно не стоит перед выбором — решать головой или сердцем.

Совы не могут двигать глазами

У людей и животных есть глазные яблоки, а у сов нет. Их глаза — это скорее цилиндры, которые двигаться не могут, поэтому-то им и приходится поворачивать голову, чтобы осмотреться.

Крысы умеют хихикать

Конечно, они не издают привычный нам смех. Крысиный смех — это высокочастотный ультразвук частотой в 50 кГц. Ученые выяснили, что животные издают этот звук, когда им, например, щекотно.

У свиней прекрасная память

Они способны запоминать и различать лица людей (и даже понимать, повернут человек к ним лицом или спиной). У свиней отличная долговременная память, а еще они могут преднамеренно обманывать других свиней.

Бонус № 1: «Тетина кошка терпеть не может, когда хозяйка уходит из дома. Так что каждый раз, когда тетя пытается взять ключи, кошка их охраняет»

Бонус № 2: «Это Хиг. Он так и будет сидеть на крыльце и выть, пока я не открою и не поздороваюсь с ним. Только вот это вообще не мой пес»