14 фотофактов о животных, которые кажутся безумием, но это правда

На нашей планете огромное количество живых существ. Ученые утверждают, что существует более 8 млн видов, но задокументировано и описано лишь чуть больше 1 млн. Только представьте, сколько еще загадок таит в себе природа. Однако среди изученных представителей животного мира существуют и те, в чьи уникальные особенности сложно поверить даже опытному зоологу.