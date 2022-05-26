14 фотофактов о животных, которые кажутся безумием, но это правда
На нашей планете огромное количество живых существ. Ученые утверждают, что существует более 8 млн видов, но задокументировано и описано лишь чуть больше 1 млн. Только представьте, сколько еще загадок таит в себе природа. Однако среди изученных представителей животного мира существуют и те, в чьи уникальные особенности сложно поверить даже опытному зоологу.
Мы в ADME изучили поближе факты о животных, в которые не так-то просто поверить, и с удовольствием расскажем вам.
У лягушки есть третий глаз в верхней части головы. Однако его главная функция — не зрение, а помощь в терморегуляции организма
Может показаться, что на фото какое-то золотое украшение, но это куколка бабочки Mechanitis Polymnia, которая имеет светоотражающее покрытие, похожее на металл
Если из стаи синеголовой талассомы убрать самца, то наиболее крупная самка может менять пол и сама превратиться в самца всего за 8 дней
Лесные черепахи — истинные хитрецы. Они топают лапами по земле, чтобы сымитировать дождь. Тем самым выманивают червей из-под земли
Сложно поверить, но так выглядит «нос» синего кита, выпускающий характерный фонтан брызг высотой около 10 метров
Крыса смеется, если ее пощекотать, однако мы этого не услышим. Все из-за того, что смех будет на частоте 50 кГц, что недоступно для человеческого уха
Этот маленький зверек — один из крупнейших карликовых поссумов в мире. Длина его тела вместе с головой всего около 7–10 см
Панцирь черепахи — часть грудной клетки и позвоночника. Его нельзя просто «снять», как это показано в некоторых мультфильмах
Резиновый удав настолько безобидный, что ни при каких обстоятельствах не нападает на человека. Его даже используют в терапии, чтобы побороть страх перед змеями
Если вы когда-нибудь встретите этого ежа, то знайте: это не еж, а тенрек! Несмотря на то что они очень похожи, эти млекопитающие имеют лишь очень отдаленное родство
Нет, перед вами никакой не павлин, а венценосный голубь, обитающий в Новой Гвинее
Кодкод, или чилийская кошка, с легкостью забирается на деревья и передвигается по ним. А главная угроза для них — не другие хищники, а вырубка лесов
Австралийская ехидна — млекопитающее, которое откладывает яйца, а шипы, по сути, являются волосами
Индийская белка никогда не убегает в случае опасности, а просто плотно прижимается к веткам или стволу дерева
А какой представитель животного мира стал для вас настоящим открытием?
Фото на превью Ltshears / Wikimedia Commons
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