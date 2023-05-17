14 страшных, но не опасных животных

Левиафан

Представьте, что вы ныряете с аквалангом в океане, любуясь кораллами и проплывающими мимо разноцветными рыбками, и тут над вами возникает огромная тень. Вы смотрите вверх и видите, что к вам приближается исполинское чудовище с широко открытой, как зияющая бездна, пастью... Расслабьтесь! Не дергайтесь, всё будет хорошо. Это гигантская акула левиафан — одно из самых пугающе выглядящих морских существ, которое на самом деле не способно причинить вам вред. Гигантские акулы — это гидробионты-фильтраторы, точно такие же, как и усатые киты: они открывают свои большие пасти, чтобы поглощать планктон, и у них даже нет зубов.

Складчатомордый листонос

В джунглях Центральной Америки уже поздняя ночь. Вы находитесь в дикой природе, наблюдая за птицами, и слышите хлопанье крыльев. Взволнованный, вы включаете прибор ночного видения... только чтобы наткнуться на один из своих худших кошмаров. Да не кричите вы, а то спугнете! Это совершенно безобидная летучая мышь — складчатомордый листонос, и вы ей совсем не интересны. Это крыланы, и складки на мордочках позволяют им собирать кусочки фруктов и сок для последующих трапез. Кстати, их латинское имя, Centurio senex, было дано им за внешнее сходство со столетними людьми.

Гигантский гавиал

Прогуливаясь по национальному парку в Непале и решив умыться в реке, вы в ужасе застываете: крокодил смотрит прямо на вас с расстояния не более метра. Затем он поднимает над водой морду, и вы облегченно выдыхаете: это гигантский гавиал. Эти рептилии имеют длинные и узкие морды, которые позволяют им успешно ловить рыбу и в то же время не дают охотиться на любую другую добычу. Несмотря на то, что гавиалы плотоядные, они довольно застенчивы и обычно прячутся при виде людей. На сегодняшний день во всем мире таких крокодилов осталось не больше тысячи. Что ж, не будем смущать гавиала. Особенно, если это девочка.

Крот-звездонос

Вы копаетесь в саду и замечаете, что кто-то ползет по вашей лопате. Вы вглядываетесь внимательнее и от испуга роняете инструмент. Маленькое существо, похожее на злого инопланетянина, шустро ныряет в ближайшую нору в земле. Не волнуйтесь, это всего лишь крот-звездонос. Мордочки у этих созданий выглядят весьма необычно: как будто их взорвали изнутри. Их глаза маленькие и слабые, и звездочка на носу помогает им передвигаться и искать пищу. Эта звезда постоянно в движении: кроты трогают ей всё, до чего могут дотянуться, как будто усики — это крошечные пальцы.

Песчаная тигровая акула

О, вы опять купаетесь в океане? Ну, тогда взгляните направо: прямо к вам плывет настоящая зубастая акула! Не паникуйте, это же просто песчаная тигровая акула. На самом деле она не имеет ничего общего ни с песчаной, ни с тигровой акулами. Это уязвимая рыбоядная акула, которая медленно плавает в морях, время от времени преследуя мелкую добычу. Пока не было зафиксировано ни одного случая ее нападения на людей. Но у нее всё же есть несколько рядов острых зубов, поэтому не пытайтесь ее потрогать! Может, она и выглядит мирной и приветливо вам улыбается, но вы же не хотите стать первым, кого она укусит?

Молох

Ну ладно, а теперь из океана переместимся в пустыню. Вы в Австралии и очень хотите пить. Вы находите подходящее место и начинаете копать землю, только чтобы наткнуться на существо будто из глубин преисподней, сплошь покрытое шипами. Оно подозрительно на вас смотрит и тут же ускользает. Это молох. Несмотря на свое грозное название, эта ящерица абсолютно безвредна для человека: рогообразные бугорки на ее коже служат для защиты от хищных птиц и животных. Шипы довольно жесткие, но, если вы не будете их специально трогать, вы не поранитесь.

Жгутоногие пауки

Если у вас арахнофобия, скорее всего, вас это не сильно успокоит, но жгутоногие пауки, которых вы можете встретить в Северной и Южной Америке, а также в Азии и Африке, боятся вас больше, чем вы их. Эти жутко выглядящие существа не имеют жала и не кусаются, даже если на них кто-то нападает. Самое худшее, на что они способны (если загнать их в угол, что вы вряд ли будете делать) — это колоть вас передними лапами, оставляя крошечные ранки на вашем пальце. Многие держат этих паукообразных в качестве домашних животных, и они довольно ласковы к своим владельцам!

Голый землекоп

Если вы когда-нибудь наткнетесь на нору, из которой выглядывает безволосое существо с большими зубами, не пугайтесь. Голые землекопы — это своего рода сфинксы среди грызунов. Они близкие родственники кротов, только... ну, голые. Это очень необычные существа: они постоянно живут под землей и практически полностью холоднокровные, но могут приспосабливаться к любой температуре снаружи. И их мягкая морщинистая кожа совсем не чувствует боли, поэтому иглы и колючки, а также острые зубы не пугают голых землекопов.

Мадагаскарская руконожка

Вы опять заблудились в джунглях, на этот раз — на Мадагаскаре. Вот же не везет. Наступила ночь, и вы ищете укрытие. Вы наконец решаете, что нашли подходящее дерево, чтобы построить навес, и... замираете в ужасе. С ветки дерева прямо над вами свисает черная лапа с длинными пальцами, и два огромных желтых глаза смотрят на вас сверху вниз. Но затем вы замечаете косматую мордашку и понимаете, что это мадагаскарская руконожка. Этот мадагаскарский лемур выходит только по ночам, так что вам очень повезло его встретить! Он выполняет роль дятла в тропических лесах: стучит по стволам деревьев в поисках жуков и использует свои длинные сморщенные пальцы, чтобы обыскивать щели.

Королевская змея

Устав чувствовать страх, вы ищете дорогу домой, но ваши кошмары еще не закончились: путь вам преграждает большая красно-белая змея. Она шипит и ждет, когда вы пошевелитесь. Вы знаете, что это коралловый аспид — очень опасный и ядовитый. Вы замираете как вкопанный, и только когда пестрая лента наконец уползает, понимаете, что на самом деле это была поперечнополосатая королевская змея. Чтобы защититься от хищников, они часто имитируют ядовитых змей (и не только коралловых). Тем не менее, если вы не специалист по змеям, лучше избегать контактов и с этим видом.

Гигантская африканская многоножка



Следующее существо будет преследовать вас в самых страшных кошмарах. Это гигантская африканская многоножка. Она большая, глянцево-черная, и у нее сотни крошечных ножек. И всё же, если бы у нее были глаза побольше, она могла бы даже казаться милой. Кстати, некоторые держат этих существ в качестве домашних любимцев. Они обычно живут до десяти лет. Гигантские многоножки не кусаются. Единственный доступный им способ защиты — это свернуться в тугой клубок и выделять раздражающую жидкость из пор на коже. Если вы потрогаете испуганную многоножку, не трите потом глаза или нос, это будет весьма неприятно.

Паук-птицеед

Паук-птицеед — еще один популярный питомец. Он не опасен для людей, хотя и выглядит пугающе. Это один из самых больших пауков в мире, и, как следует из названия, иногда он охотится на маленьких птиц. Однако пернатые не входят в его обычный рацион: этот паук предпочитает червей и земноводных. Тем не менее постарайтесь его не пугать: в целях самообороны он может вас укусить или счесать на вас ядовитые волоски. Укус напоминает осиный, а волоски способны вызвать сильное раздражение кожи. Но в основном этот застенчивый великан при виде человека убегает подальше.

Верблюжий паук

О боже, к вам приближается еще одна змея, и быстро... Вы уже готовы развернуться и бежать, когда замечаете несуразное восьмилапое существо, которое выскакивает змее наперерез и прыгает на нее. Это представитель паукообразных, и он выглядит еще более устрашающе, чем змея. Знакомьтесь, верблюжий паук. На самом деле это не паук и даже не скорпион. Эти существа принадлежат к отдельному семейству. Им посвящены многие городские легенды, но на самом деле у них даже нет яда. Правда, они умеют кусаться. Их челюсти довольно мощные, но кроме неприятного укуса человеку больше ничто не угрожает. Обычно верблюжьи пауки прячутся в песке и норах и набрасываются на ящериц, беспозвоночных и даже змей.

Гигантский изопод