15 харизматичных питомцев, у которых изюма хватит на целый пирог
Мы привыкли, что рядом с нами постоянно находятся хвостатые друзья. И порой они способны нас удивить сильнее, чем финал «Игры престолов». Чего столько стоят песик, который пытается улыбаться, или кот, прячущийся от ветеринара.
«Моя собака полностью коричневая. Но вот что у нее на кончике хвоста»
«Мой собакен полностью поменял цвет с возрастом»
«У собаки нос со временем чернеет»
«А у моего пса лапа размером с мою ступню»
«Каждый раз, когда дети в ванной»
«Она жутко устала, но поперлась за мной в ванну посреди ночи»
«Учил собаку улыбаться. Что-то пошло не так»
«Джейк — питомец брата»
«Попугай идеально сочетается с авокадо»
«Если ветеринар меня не найдет, он не будет меня лечить»
Два в одном
«Ну просто так вышло»
«Мой пес скрещивает лапы, когда сидит на попе»
«Как выглядит кот, когда я режу лук. Он натурально плачет»
«Стоит встать из-за компа, как собака делает так»
А вот еще одна фотоподборка хвостатых, которые стали лучшими друзьями и покорили наши сердечки.
Фото на превью BalekFekete / Reddit
Поделиться этой статьёй