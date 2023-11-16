15 харизматичных питомцев, у которых изюма хватит на целый пирог

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Мы привыкли, что рядом с нами постоянно находятся хвостатые друзья. И порой они способны нас удивить сильнее, чем финал «Игры престолов». Чего столько стоят песик, который пытается улыбаться, или кот, прячущийся от ветеринара.

«Моя собака полностью коричневая. Но вот что у нее на кончике хвоста»

«Мой собакен полностью поменял цвет с возрастом»

«У собаки нос со временем чернеет»

«А у моего пса лапа размером с мою ступню»

«Каждый раз, когда дети в ванной»

«Она жутко устала, но поперлась за мной в ванну посреди ночи»

«Учил собаку улыбаться. Что-то пошло не так»

«Джейк — питомец брата»

«Попугай идеально сочетается с авокадо»

«Если ветеринар меня не найдет, он не будет меня лечить»

Два в одном

«Ну просто так вышло»

«Мой пес скрещивает лапы, когда сидит на попе»

«Как выглядит кот, когда я режу лук. Он натурально плачет»

«Стоит встать из-за компа, как собака делает так»