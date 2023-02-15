15+ пушистиков, которым ничто человеческое не чуждо

Кажется, будто иногда животным надоедает быть животными и они пытаются стать такими же, как люди. То кот всем своим видом показывает, что хочет серьезно поговорить со своим человеком. То собака старается вести себя как настоящая леди. Или кошки внезапно прикидываются шпионом и рафтером.

«Мне сказали, что мы похожи. Ха. Я что-то этого не замечаю»

«Когда она вместе со мной навещает моих родителей, всегда ведет себя как леди»

«Моя кошка сидит в своей лежанке так, как будто собирается на рафтинг»

Когда сам не понял, что произошло: «Мой ротвейлер после того, как разбудил всех нас (включая себя) громким храпом»

Послеобеденный сон с бабушкой всегда самый лучший

Когда внезапно застали на месте преступления

Когда пытаешься быть как тот шпион из кино

«Сегодня я сообщила ему о том, что его „усыновили“. Он все еще в шоке»

Утренняя йога

Когда для пущей брутальности надеваешь шляпу

Когда квартира маленькая и приходится как-то изворачиваться

Он снова разбросал свои носки по полу

«Я в шутку спросил ее, не в сарае ли она родилась, забыв, что она действительно именно там появилась на свет»

Когда кто-то из семьи приготовил себе что-то вкусненькое, а тебе не предложил

Утро в общежитии

Мало того, что он занял кресло ветеринара, так еще и начал гримасничать

«Я думаю, что сделала что-то не так, потому что мой кот явно хочет, чтобы я села и поговорила с ним»