16 животных, которые считают своей обязанностью чудить каждый день

Если у вас есть питомец, то наверняка найдется и пара жизненных анекдотов, связанных с ними. У одних пухленький и ленивый кот, приезжая на дачу, внезапно превращается в охотника номер один. У других собака приносит из мусорки неожиданный сюрприз. А для кого-то и вовсе попугай и кошка становятся лучшими друзьями.