17 человек, которые завели сразу нескольких питомцев и теперь только радуются

«Один питомец — хорошо, но двое или трое — лучше», — сказали себе герои нашей фотоподборки и пошли гладить своих мягких и пушистых, усатых и полосатых. Только вот их любимцы не всегда ведут себя должным образом: уж кому-кому, а им точно домашние правила и устои не писаны.

Мы в ADME решили поддержать «мам» и «пап», которые приняли в свою семью сразу нескольких животных и совсем об этом не пожалели.

1. «Чувствую себя ужасным котородителем. Разрешил своим „детям“ посидеть в планшете»

2. «Мои коты уснули прямо во время драки»

3. «Вот что будет, если поменять местами физиономии моих собаки и кошки при помощи приложения»

4. «Они или спят вместе, или дерутся. Третьего не дано»

5. «Мы спасли котенка, а собака помогла нам его вырастить. Теперь кот думает, что он собака»

6. «Привет, брат. Я просто тут посижу»

7. «О да! Это очень удобное место»

8. «Поставил лежанку кота на стол, чтобы он не лез ко мне на колени»

9. «Кот и пес моей подруги сблизились после догонялок»

10. «Я просто хотел сделать милое фото своего кота, наслаждающегося солнечным уголком, но вот что получилось»

11. «Мы положили сардины в корм для собак, так что теперь Патрик терпеливо ждет, пока его приятель-кот вдоволь наестся»

12. «Мой песель, возможно, берет уроки у моей кошки»

13. «Кажется, мои коты синхронизировались»

14. Когда твой котейка в прошлой жизни был стоматологом

15. «Вот так мои коты принесли свою первую добычу»

«Кажется, у белого кота случилась истерика». © notreallylucy / Reddit

16. 2 полочки, по-видимому, более удобны, чем обычные кошачьи кровати

17. «Кот украл лежанку моего песеля»