17 человек, которые завели сразу нескольких питомцев и теперь только радуются
«Один питомец — хорошо, но двое или трое — лучше», — сказали себе герои нашей фотоподборки и пошли гладить своих мягких и пушистых, усатых и полосатых. Только вот их любимцы не всегда ведут себя должным образом: уж кому-кому, а им точно домашние правила и устои не писаны.
Мы в ADME решили поддержать «мам» и «пап», которые приняли в свою семью сразу нескольких животных и совсем об этом не пожалели.
1. «Чувствую себя ужасным котородителем. Разрешил своим „детям“ посидеть в планшете»
2. «Мои коты уснули прямо во время драки»
3. «Вот что будет, если поменять местами физиономии моих собаки и кошки при помощи приложения»
4. «Они или спят вместе, или дерутся. Третьего не дано»
5. «Мы спасли котенка, а собака помогла нам его вырастить. Теперь кот думает, что он собака»
6. «Привет, брат. Я просто тут посижу»
7. «О да! Это очень удобное место»
8. «Поставил лежанку кота на стол, чтобы он не лез ко мне на колени»
9. «Кот и пес моей подруги сблизились после догонялок»
10. «Я просто хотел сделать милое фото своего кота, наслаждающегося солнечным уголком, но вот что получилось»
11. «Мы положили сардины в корм для собак, так что теперь Патрик терпеливо ждет, пока его приятель-кот вдоволь наестся»
12. «Мой песель, возможно, берет уроки у моей кошки»
13. «Кажется, мои коты синхронизировались»
14. Когда твой котейка в прошлой жизни был стоматологом
15. «Вот так мои коты принесли свою первую добычу»
- «Кажется, у белого кота случилась истерика». © notreallylucy / Reddit
16. 2 полочки, по-видимому, более удобны, чем обычные кошачьи кровати
17. «Кот украл лежанку моего песеля»
А вы смогли бы держать в доме сразу нескольких питомцев? Может быть, вы уже можете ими похвастаться? Расскажите нам, как вашим подопечным удается уживаться в одном помещении.
Фото на превью Doudouisawesome / Reddit
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