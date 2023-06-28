17 историй о животных, которые буквально ошарашили людей своей смекалкой
Какими бы несмышлеными малышами мы ни считали наших любимых питомцев, они способны проявлять удивительную сообразительность. Животные могут легко обвести хозяев вокруг пальца, чтобы получить порцию любимых вкусняшек. Выбросить весь мусор или принести нужную вещь — тоже не вопрос. Не говоря уже о том, что они способны проявлять глубочайшую эмпатию и оказывать моральную поддержку своим любимым двуногим.
- Мой кот обычно возвращается с улицы через открытое окно. Но тут наступила зима, окно уже никто не открывает. Выпустила его через дверь и думаю, как же он вернется обратно. Решила понаблюдать. Возвращается, сел под дверью и молчит. Посидел минутку и начал активно скрестись в соседскую дверь. За дверью соседей начала лаять собака, и через полминуты открылась дверь, а мой кот гордо отходит к моей двери и тихо мяукает. Сосед понял намек и позвонил мне в звонок. Так кот вернулся домой. © Палата № 6 / VK
- У моего соседа есть большой попугай. Он считает себя главным и будет кричать на тебя, если ты делаешь что-то, что ему не нравится, например, переключаешь канал на телике или не делишься едой. Иногда я прихожу домой с работы и слышу, как мой сосед и его птица громко спорят через открытое окно. А если попугай побеждает, то слышно, как он громко гогочет. © RealAbstractSquidII / Reddit
- Пока я ела, моя собака начала лаять на дверь, как будто кто-то собирался постучать или войти. Я встала, чтобы посмотреть, кто там, но никого не было. Вернулась, а часть моей еды уже лежала на земле, которую делили между собой собака и 2 кошки. Я думаю, что это была их командная работа. © breentee / Reddit
- Иногда у меня проскакивает чувство, что животные намного умнее некоторых людей. Утро, стою у себя на балконе, попиваю кофеек, наблюдаю за людьми снизу. Идет какой-то мужик, допил кофе, бросил на пол стаканчик. Женщина доела конфету, выбросила на землю фантик. И пацаненок швырнул бумажку. Думаю про себя, мол, потом еще удивляются, почему у нас в городе так много мусора. Тут приземлилась ворона и давай собирать весь мусор. Подняла бумажку, улетела с ней к мусорке. Затем и стаканчик, и фантик. Ворона следит за тем, чтобы было чисто! © Палата № 6 / VK
- Когда жили в съемной комнате, у соседей был кот — очень умное существо. Когда соседи уходили надолго, кот включал телевизор и смотрел. Еще и каналы научился переключать. Иногда соседи просили заходить к ним и выключать телевизор, так как кот очень громко его смотрел. © Подслушано / Ideer
- Помню, в детстве мы играли в поиск сокровищ. Подсказка привела меня в район с телефонной будкой и несколькими кустами. Рядом сидела кошка, и ради прикола я спросил ее, мол, где следующая подсказка. И я клянусь, она посмотрела на куст и кивнула в его сторону. Проверил куст, и действительно, там была следующая подсказка! © unknown author / Reddit
- У меня был очень плохой день, и я сидела и плакала. Тут мой какаду начал кричать из своей клетки, я его выпустила, а он сел мне на плечо, прижался головой к моей щеке и начал повторять: «Все хорошо, все хорошо, все хорошо». © The-Goat-Lord / Reddit
- Когда я был мелким, у нас был весьма умный и чистоплотный кот. С какого-то момента он перестал ходить в лоток, и было непонятно, куда он все это девает. Через некоторое время секрет открылся чисто случайно. Как-то проснулся я утром и в туалет иду. Открываю дверь, а там котяра мой, упершись всеми лапами в края унитаза, делает свои кошачьи дела. © Подслушано / VK
- Кошка не давала мне уснуть и настаивала, чтобы я пошла за ней на кухню. Мы только что купили новую плиту и не заметили, что одна из конфорок была включена. Спасибо, кошечка. © basepair86 / Reddit
- Муж работает на заводе, обед берет с собой. Когда на улице тепло, обедают под деревом на воздухе. Прибежала к ним собака, она на территории живет, и в рот глядит. А он ей говорит: «Чего смотришь? И угостить-то тебя нечем, у меня даже хлеба сегодня нет». Через 10 минут прибегает эта плутовка и к ногам кладет кусман хлеба. Все мужики вокруг были в шоке. © Подслушано / VK
- У меня 2 сфинкса. Едят без меры, начали толстеть, посадила их на диету. Тогда стали воровать со стола. Обгрызенные помидоры, надкусанные огурцы — это уже привычное дело. Но последний случай добил. Зашла тихо на кухню, а там... Котенок сидит на столе и пытается всеми силами открыть хлебницу, а старшая кошка сидит внизу и управляет процессом, издавая «рмя-рмя-рмя» на каждое правильное движение. © Подслушано / Ideer
- Последнее время у меня как-то подозрительно увеличились счета за воду. Сначала подумал, что что-то не так со счетчиком, хотел уже мастера вызывать. Только вот одним утром я проснулся и услышал, что на кухне вода открылась. Захожу, в голове мысли о том, что какие-то «водные воры» пробрались, но на деле я поймал на горячем своего кота. Он сидел и завороженно наблюдал за тем, как из крана течет вода. Прикольно, конечно, что он сам этому научился, но как мне с этого усатого брать долю за коммуналку? © Палата № 6 / VK
- У моей подруги есть попугай, уже около 20 лет они живут вместе. Подруга вышла замуж, и птица прекрасно понимает, что муж — новый парень. В половине случаев, когда он говорит ему что-то сделать (например, помолчать), попугай ему очень едко отвечает: «Я не твоя птица». © t*****amockingbird99 / Reddit
- Пока я одевалась, подошел мой доберман, явно показывая, что мне надо пойти за ним. Привел меня к малой: она вот-вот собиралась съесть шурупы, которые нашла. Ребенку было 2 года. © ThaleaTiny / Reddit
- Жила у нас кошатина. Была смышленая и очень проказливая. Но благодаря ей папа никогда не просыпал на работу и вскакивал сразу после звонка будильника. А все потому, что, если будильник прозвенел, а хозяин продолжал дрыхнуть, она шла в туалет по своим кошачьим делишкам, а потом мокрым задом плюхалась папе на усы. Вопли на весь дом. После таких ее затей папа перестал опаздывать. © Подслушано / Ideer
- Каждый день, когда мы с братом подъезжаем к дому из школы, видим нашу собаку в окне: она лежит на кровати брата, хотя знает, что ей нельзя там находиться. Но когда мы заходим в дом, она лежит за диваном в гостиной, поднимает голову и смотрит на нас, как будто она спала там весь день. © Elephant5619 / Reddit
- Наш кот разогнал всех соседских котов, кроме одной сиамской кошечки. Вместе тусуются у нас во дворе. На днях забыли покормить его утром. Муж понадеялся на меня, а я на него — кот остался голодный. Ближе к вечеру вернулись домой, кот возмущенно кричит и ведет нас к пустой миске. Я насыпала корм, кот отошел от еды на пару метров, уступил даме место. Пока кошечка ела, он сидел и ждал своей очереди. После увиденного стало стыдно перед ним. Мой кот — «настоящий мужчина»! © Подслушано / VK
На самом деле, если наблюдать за животными внимательнее, они демонстрируют смекалку даже чаще, чем можно себе представить. Например, одни хозяева как-то раз умудрились обучить свою таксу ходить с рюкзачком за покупками, а другой пушистик и вовсе повадился помогать своей хозяйке готовить еду.
Поделиться этой статьёй