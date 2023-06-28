17 историй о животных, которые буквально ошарашили людей своей смекалкой

Какими бы несмышлеными малышами мы ни считали наших любимых питомцев, они способны проявлять удивительную сообразительность. Животные могут легко обвести хозяев вокруг пальца, чтобы получить порцию любимых вкусняшек. Выбросить весь мусор или принести нужную вещь — тоже не вопрос. Не говоря уже о том, что они способны проявлять глубочайшую эмпатию и оказывать моральную поддержку своим любимым двуногим.