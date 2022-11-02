17 питомцев, которые что есть мочи стараются быть нормальными (но выходит не очень)

Иногда ни с того ни с сего любимец начинает чудить. То он принимает странные позы, то ворует хлеб и таскает его повсюду — просто так. А то и вовсе может решить, что он дракон, и срочно собирать все блестящее, а потом охранять это как свои «сокровища».

«Сегодня мой кот пытался кормить котят, которых я приютила. Повторяю: у этого дурачка нет молока, и это не его дети»

«Он украл черствый багет, который я хранил, чтобы сделать сухарики, и носил его с собой 3 дня»

«Мой питомец, я так понимаю, летучая мышь»

«Я уже несколько недель пытаюсь сфотографироваться с моим новым котом. Ну хоть так получилось»

«Он отказывается спать без кусочка яблока. И так каждую ночь»

«Кажется, я случайно приобрела дракона. Она считает, что ее работа — хранить и охранять все блестящее»

«Она расслабляется так каждый день. Не знаю, насколько это может быть расслабляющим, но ей это нравится»

«Мой кот делает так каждый раз, когда слышит звук колокольчика»

«Когда я забываю закрыть дверь в спальню, она приносит носки в гостиную, пока я на работе. Да, они лежат парами»

«Бросил футболку на пол рядом со стиральной машиной. Мой кот 3 минуты спустя»

«Она лаяла „сквозь“ мяч»

«Она застыла в такой позе слишком надолго, как по мне»

«То, как моя собака любит лежать»

«Кажется, я неправильно „собрал“ своего кота»

«Своеобразная дружба моих кота и собаки»

«Потратил 20 минут на поиски своей кошки. Нашел ее здесь»

«У меня просто нет слов»