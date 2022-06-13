17 питомцев, которые не смогли сдержать эмоций и скорчили уморительные мордашки

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Домашние животные — бесконечный источник уморительных фотографий. Они корчат такие мордашки, что не снять их на камеру просто невозможно. Иногда особенно удачливые хозяева ловят моменты, когда питомцы не просто скривили чудную рожицу, а продемонстрировали эмоции, понятные человеку.

Мы в ADME с большим удовольствием беремся за подборки, где хозяева удачно сфотографировали своих четвероногих друзей, и с радостью делимся ими с вами.

«Ларри потребовалось несколько попыток, чтобы улыбнуться для фотографии»

«Вчера вечером мой пес съел половину пиццы с кухонного стола. Сегодня я установил барьер»

Он сожалеет только о том, что попался. Я уверен, он 100% сделал бы это снова. © sgfreak711 / Reddit

«Наконец-то сфотографировал, как кот моего приятеля улыбается»

«Моя собака сегодня была немного сердитой»

«Я работаю в ветеринарной клинике, и эту малышку надо было осмотреть перед отправкой в новый дом»

Когда ты маленький, но серьезный

Это не собака, это какая-то чупакабра! © PrettyinPurple27 / Reddit

«Когда поймали там, куда тебе нельзя»

«Я просто фотографировал свою собаку»

«Моя кошка любит „улыбаться“ для фотографий»

Олицетворение всех недовольных ранними подъемами

«Я буквально чувствую эту боль»

«Эта улыбка поможет вам почувствовать себя лучше в плохой день»

«Вот так улыбается наша собака»

«Приятель заказал на ужин японскую еду. Его собака очень заинтересована»

«Кошка в процессе зевания»

«Долгожитель нашего приюта наконец-то нашел свою новую семью»

Он выглядит таким счастливым, что это растопило мое сердце! © Ethel937 / Reddit

«Наша кошка „обожает“, когда ее держит на руках моя дочь»