17 питомцев, которые во время купания изображают такую драму, что Станиславский бы точно поверил

Бытует мнение, что собаки любят купаться, а кошки — терпеть не могут. Может быть, если речь идет об открытых водоемах, в большинстве случаев это и так. Но практически любое домашнее животное будет против того, чтобы мы засунули его в ванну или, что еще хуже, под душ. Некоторые готовы разыграть по этому поводу целое представление.

Мы в ADME считаем, что человек, который снимет фильм о том, как моют кошек и собак, сразу может претендовать на «Оскар» за лучший фильм в 2 категориях: «Комедия» и «Душераздирающая драма». А пока такого кино нет, можно посмотреть на классные фотографии.

«Можете ли вы держать воду подальше от моих ушей, пожалуйста?»

Три стадии купания: гнев, принятие, капитуляция

Такой коврик нужен в каждом доме

«Моя лучшая подруга принимает еженедельную ванну»

«Она была бездомной, когда я нашел ее 3 года назад холодной дождливой ночью, напуганную и голодную. Люблю эту собаку больше жизни»

«Его морда, когда я сообщил, что пора купаться»

«Это Джек. Он ненавидит ванну, но любит сидеть в полотенце»

Первое купание

«А моему щенку нравится ванна»

Когда пытаешься вспомнить, что же натворил такого, за что они с тобой так поступают

«Наш кот не психовал во время купания. Просто молча сидел с самой грустной мордахой на свете»

«Я искупала своего померанского шпица, и он превратился в суриката»

«Юки ощущает себя преданной»

«Как ты мог так поступить со мной?» — спрашивает пес, который любит садовые разбрызгиватели и плавать, но ненавидит ванну

«Тоби принимал ванну. Могу с радостью заявить, что я выжил»

Ты не ты, когда весь в мыле

«Мою кошку нужно было помыть. Где-то на полпути в ванну она притворилась, что ей плохо, и скорчила вот такую мордочку»

«И после этого позора вы еще спрашиваете, почему я не люблю мыться?»