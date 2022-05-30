17 питомцев, которые во время купания изображают такую драму, что Станиславский бы точно поверил
Бытует мнение, что собаки любят купаться, а кошки — терпеть не могут. Может быть, если речь идет об открытых водоемах, в большинстве случаев это и так. Но практически любое домашнее животное будет против того, чтобы мы засунули его в ванну или, что еще хуже, под душ. Некоторые готовы разыграть по этому поводу целое представление.
Мы в ADME считаем, что человек, который снимет фильм о том, как моют кошек и собак, сразу может претендовать на «Оскар» за лучший фильм в 2 категориях: «Комедия» и «Душераздирающая драма». А пока такого кино нет, можно посмотреть на классные фотографии.
«Можете ли вы держать воду подальше от моих ушей, пожалуйста?»
Три стадии купания: гнев, принятие, капитуляция
Такой коврик нужен в каждом доме
«Моя лучшая подруга принимает еженедельную ванну»
«Она была бездомной, когда я нашел ее 3 года назад холодной дождливой ночью, напуганную и голодную. Люблю эту собаку больше жизни»
«Его морда, когда я сообщил, что пора купаться»
«Это Джек. Он ненавидит ванну, но любит сидеть в полотенце»
Первое купание
«А моему щенку нравится ванна»
Когда пытаешься вспомнить, что же натворил такого, за что они с тобой так поступают
«Наш кот не психовал во время купания. Просто молча сидел с самой грустной мордахой на свете»
«Я искупала своего померанского шпица, и он превратился в суриката»
«Юки ощущает себя преданной»
«Как ты мог так поступить со мной?» — спрашивает пес, который любит садовые разбрызгиватели и плавать, но ненавидит ванну
«Тоби принимал ванну. Могу с радостью заявить, что я выжил»
Ты не ты, когда весь в мыле
«Мою кошку нужно было помыть. Где-то на полпути в ванну она притворилась, что ей плохо, и скорчила вот такую мордочку»
«И после этого позора вы еще спрашиваете, почему я не люблю мыться?»
А как принимает ванну ваш питомец? Любит ли плескаться или его туда и на вкусняшку не заманишь?