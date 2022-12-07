17 твитов от владельцев кошек и собак, которые познали всю радость и боль обладания любимым питомцем

Каждый, у кого есть кошка или собака, прочитав твиты от таких владельцев домашних питомцев, подумает: «Ох, это же про моего». Ни разу в жизни не кормленный кот, будильник со звуками собаки, которую тошнит, огромные счета от ветеринара — все это так знакомо. Хотите убедиться — читайте.