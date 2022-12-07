AdMe
AdMe

17 твитов от владельцев кошек и собак, которые познали всю радость и боль обладания любимым питомцем

17237

Каждый, у кого есть кошка или собака, прочитав твиты от таких владельцев домашних питомцев, подумает: «Ох, это же про моего». Ни разу в жизни не кормленный кот, будильник со звуками собаки, которую тошнит, огромные счета от ветеринара — все это так знакомо. Хотите убедиться — читайте.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Бонус № 1

Бонус № 2

А что отчебучивают ваши питомцы?

17237
AdMe/Животные/17 твитов от владельцев кошек и собак, которые познали всю радость и боль обладания любимым питомцем
Поделиться этой статьёй
Возможно, вам понравятся эти статьи
7