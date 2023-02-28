18 животных, которые настигли людей в самый неожиданный момент. И от этого у тех чуть сердце в пятки не ушло

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Животные, несомненно, делают нашу жизнь нескучной. Иногда мы диву даемся, какие фокусы нежданно-негаданно исполняют домашние любимцы. Что уж говорить о внезапных появлениях в нашей жизни случайных животных, к чьим выкрутасам мы бываем совсем не готовы.

«Эта букашка прибежала ко мне прямо в постель. Обычно я не переношу пауков, но этот был такой милый, что я его отпустила»

Это паук-прыгун, один из самых нестрашных пауков. Они могут с удовольствием поиграть с тобой, если протянуть палец и предложить паучку запрыгнуть. Только, пожалуйста, не обижай его. © mat-2018 / Reddit



«Он 2 года боролся с желанием залезть ко мне в ванну и сегодня все-таки сдался»

«Я заснул на диване и проснулся с кошкой на коленях. У меня уже есть 3 кота, но этот точно не мой»

«Вчера наткнулся на этого красавца»

«В 2 часа ночи этот грустный енот искал моего кота, а его на тот момент не было дома»

«Убирался в квартире, которую сдаю, и обнаружил небольшой сюрприз»

Бедная мамуля, она сделала все, что могла. © flowerpanes / Reddit

«Мы обнаружили семью из 6 кошек, которые решили, что наш задний двор — это их дом»

«За домом я нашел редкого и находящегося под угрозой исчезновения птенчика сапсана. Его вернули родителям»

«Забыл свой шарф в парке, вернулся и нашел в нем этого малыша»

«Каким-то образом этот парень пробрался в мой дом»

Вот так люди обычно и заводят кошек. © Marrose127 / Reddit



«В нашем горшке для растений поселились крольчата»

Обнаружено его любимое убежище

«Песик увидел меня через окно»

«Я уронил кое-что под кровать. Когда я поднял голову, встретил этот взгляд»

«Работаю курьером. Сегодня увидел этих двоих возле дома очередного адресата»

«Заехал в сервисный центр для тракторов и нашел такого сонного мальчика на полке. Интересно, за какую цену его продают?»

«Наша клумба почему-то начала вянуть. Муж заметил, что внутри что-то движется, и заглянул под мяту»