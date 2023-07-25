AdMe
AdMe

18 доказательств того, что без кота и жизнь не та. И без собаки тоже

Животные
133-1

Как только в доме появляется пушистик, все сразу меняется. Кто же еще нас радостно разбудит в 4 утра звуком разбитого цветочного горшка или заставит пару часов отмывать себя в ванной, потому что поваляться в грязи — святое? Но при этом четвероногие дарят нам какое-то нереальное количество любви. А когда зарываешься в родное мохнатое пузико, то будто даже проблемы отступают.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

А порой домашние питомцы бывают настолько сообразительны, что хозяевам еще долго от шока отходить.

1
133-1
AdMe/Животные/18 доказательств того, что без кота и жизнь не та. И без собаки тоже
Поделиться этой статьёй