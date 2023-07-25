18 доказательств того, что без кота и жизнь не та. И без собаки тоже
Как только в доме появляется пушистик, все сразу меняется. Кто же еще нас радостно разбудит в 4 утра звуком разбитого цветочного горшка или заставит пару часов отмывать себя в ванной, потому что поваляться в грязи — святое? Но при этом четвероногие дарят нам какое-то нереальное количество любви. А когда зарываешься в родное мохнатое пузико, то будто даже проблемы отступают.
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А порой домашние питомцы бывают настолько сообразительны, что хозяевам еще долго от шока отходить.
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