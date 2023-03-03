18 доказательств того, что дикие животные порой столь же уморительны, как и наши домашние любимцы

Сегодня мир отмечает День дикой природы — вы и сами знаете, насколько она поразительна. А в особенности ее хвостатые и мохнатые обитатели, живущие в лесах, пустынях и бескрайних снегах. Несмотря на кажущуюся суровость, им не чужды повадки, за которые мы так любим нашу домашнюю живность: смешные потягушки, ловкие прыжки и даже улыбки. Вот вы, например, видели улыбающегося тюлененка? Скоро увидите.

Полярный медведь устроил потягушки

AA / ABACA / Abaca / East News

Эта рысь явно о чем-то крепко призадумалась

Strauss, Andreas / Travel Collection / East News

А вы тоже помните, как весь интернет был одержим манулами? Такая мордаха заслуживает восхищения

Yomiuri Shimbun / Associated Press / East News

«Я пришел сюда помыть лапку и сразить тебя наповал своим обаянием. Как видишь, лапку я уже помыл»

Yomiuri Shimbun / Associated Press / East News

Проснулись, потянулись, улыбнулись

devi / easyfotostock / Eastnews

Новорожденные бенгальские тигрята познают мир

AA / ABACA / Abaca / East News

Кто ж не любит ловить снежинки языком?

Julia Wimmerlin / Solent News / East News

Даже суровому полярному мишке не чужды игры

Jens B / East News

А львята так вообще мало отличаются от домашних котят: такие же игривые, только весят побольше

Christina Krutz / agefotostock / East News

И не только львята. Любые котята прежде всего котята, а потом уже будущие хищники

JOE KLAMAR / AFP / East News

И конечно, любая мама порой прикрикивает на расшалившихся детей

Christina Krutz / agefotostock / East News

«Нормальная фотка вышла? Дай глянуть»

Greg Morgan / Solent News / East News

Когда надоело ходить и лазать и решил прокатиться с ветерком

EAST NEWS

Этот крохотный джентльмен, судя по всему, ждет с цветочком свою даму сердца

East News

«Хеллоуин закончился? Не-а, не слышала»

Moritz Frankenberg / DPA / East News

Кажется, не только люди любят красться по ночам за вкусняшкой

East News

«Ну, рассказывай»

AntonPetrus / easyfotostock / Eastnews

А так выглядит любой из нас утром понедельника

Tom Soucek / EAST NEWS

К слову, если вы любите диких зверей ничуть не меньше, чем домашних, у нас есть и другие фотоподборки, которые вызовут улыбку.