18 доказательств того, что дикие животные порой столь же уморительны, как и наши домашние любимцы
Сегодня мир отмечает День дикой природы — вы и сами знаете, насколько она поразительна. А в особенности ее хвостатые и мохнатые обитатели, живущие в лесах, пустынях и бескрайних снегах. Несмотря на кажущуюся суровость, им не чужды повадки, за которые мы так любим нашу домашнюю живность: смешные потягушки, ловкие прыжки и даже улыбки. Вот вы, например, видели улыбающегося тюлененка? Скоро увидите.
Полярный медведь устроил потягушки
Эта рысь явно о чем-то крепко призадумалась
А вы тоже помните, как весь интернет был одержим манулами? Такая мордаха заслуживает восхищения
«Я пришел сюда помыть лапку и сразить тебя наповал своим обаянием. Как видишь, лапку я уже помыл»
Проснулись, потянулись, улыбнулись
Новорожденные бенгальские тигрята познают мир
Кто ж не любит ловить снежинки языком?
Даже суровому полярному мишке не чужды игры
А львята так вообще мало отличаются от домашних котят: такие же игривые, только весят побольше
И не только львята. Любые котята прежде всего котята, а потом уже будущие хищники
И конечно, любая мама порой прикрикивает на расшалившихся детей
«Нормальная фотка вышла? Дай глянуть»
Когда надоело ходить и лазать и решил прокатиться с ветерком
Этот крохотный джентльмен, судя по всему, ждет с цветочком свою даму сердца
«Хеллоуин закончился? Не-а, не слышала»
Кажется, не только люди любят красться по ночам за вкусняшкой
«Ну, рассказывай»
А так выглядит любой из нас утром понедельника
К слову, если вы любите диких зверей ничуть не меньше, чем домашних, у нас есть и другие фотоподборки, которые вызовут улыбку.
Фото на превью Yomiuri Shimbun / Associated Press / East News, Julia Wimmerlin / Solent News / East News
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