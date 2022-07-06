18 домашних питомцев, для которых любимая игрушка дороже сундука, набитого вкусным кормом

Домашние любимцы для своих хозяев словно дети. И не только потому, что получают от них море заботы и любви. Сами по себе питомцы во многом напоминают мальчиков и девочек, особенно во время своих игр. Им нравится все новое, но если у них появилась любимая игрушка, то это надолго.

Мы в ADME были очарованы домашними животными из нашей подборки и их преданностью к обожаемым вещам.

«Моя сестра сделала это сердце для мамы. А он постоянно ворует его и приносит нам»

Когда игрушка так нравится, что трудно скрыть улыбку

«Моя собака заснула со своей игрушкой»

«Ему так понравилась эта игрушка, что он украл ее у собаки моей тещи»

«Я подарил моему коту новую игрушку. Он очень рад, что будет с ней играть»

Когда младшего братика попросили улыбнутся для семейного фото. © sheepthechicken / Reddit



«Моя кошка любит мяукать и каждый вечер приносить мне подарок перед сном. Сегодня она решила принести мне свою любимую игрушку»

«Соседский пес заставляет меня снова и снова бросать ему игрушку. Если я этого не делаю, он просовывает голову через забор и скулит»

Нарушая законы гравитации

«Мой пес любит смотреть в окно, обнимая игрушку. А каждую ночь он приносит ее мне в постель»



«Когда я возвращаюсь домой, меня встречает мой пес с игрушкой во рту. Сегодня он не мог выбрать, какую взять, поэтому принес сразу две»

«Такое выражение мордочки у моего кота каждый раз, когда я слишком быстро двигаю перед ним игрушкой»

«Мама, эта еда на вкус как пластик»

«Иногда мне кажется, что мой котенок на самом деле собака. Я бросаю его пингвина, а он всегда бежит за ним и приносит»

«Моя собака любит устраивать гнездо из своих игрушек, чтобы отдохнуть в нем»

Хищница поймала свою добычу

Он в восторге от новой игрушки

Показал фото кота с игрушкой своей жене, а она воскликнула: «Он точно настоящий?!» Она даже наклонила мой телефон, чтобы лучше рассмотреть. © level 1 / Reddit

«Мой пес пытается обменять свою игрушку на еду»

«Она словно мультяшка. Как так широко можно рот открыть, я не пойму!»