18 питомцев, которые будто созданы для того, чтобы хозяевам жизнь медом не казалась
Домашние питомцы тем и хороши, что дарят нам не только любовь и ласку, но и курьезные моменты, которыми приятно делиться с близкими вместо свежих анекдотов. Хвостатые друзья способны на неожиданную дружбу и беспрецедентную хитрость, а порою могут преподнести невероятные сюрпризы.
- Кошка моя дурная сбежала из дома и поселилась в котельной с другими котами. Я пыталась ее отловить, но она смотрела с видом: «Ты че, мать? У меня тут новые мужики и друзья. Какое домой?» и в руки не давалась. Через месяц попыток я плюнула и сдалась. Подумала: «Ну нравится ей на свободе — значит, надо отпустить». Так она стала жить на улице. При этом, встречая свою кошку, я понимала, что ей не особо хорошо. По итогу я не сдалась, случайным образом отловила ее за шкирман, пока кормила дворовых, и потащила домой. Она орала всю дорогу, будто ее режут. Зато, оказавшись дома, в секунду успокоилась. И все, как отрезало: гулять уже лет 5 не тянет ее. Вывод: у кошек тоже бывают психозы и переходный возраст. © vintovka.net / Pikabu
- Подружка завела нового мужчину, и ее коту он не понравился. Хвостатый выживал соперника со своей территории как мог: кусал за ноги, гадил в обувь. Апофеозом стало, когда кот забрался на вешалку и оттуда обдул пальто ухажера. Терпение подруги лопнуло и она сделала ход конем: рассталась с этим мужчиной под каким-то благовидным предлогом. Ну потому что его она знает пару месяцев, а кота уже 5 лет, и никогда ни на кого пушистый так не реагировал. Через год познакомилась с другим молодым человеком. Его кот принял как родного. Подруга счастлива.
- Кот перестал есть. Лежит весь день на кресле, на руки не просится, к миске не подходит. Мы его в охапку и быстрее в ветеринарку. Сдали кучу анализов, вымотали себе все нервы. Два часа и $ 500 спустя нам сказали диагноз: оказывается, эта наглая рыжая морда абсолютно здорова, просто коту скучно. «Купите ему игрушек, сводите погулять в парк», — сказал нам ветврач. Да у него игрух больше, чем у меня за всю жизнь было! Вот шельма!
- Мой кот будет есть только после того, как я встряхну его миску и поглажу его. Неважно, сколько корма в миске. Он будет сидеть перед ней и смотреть на меня, пока я не сделаю заветные действия. А еще он обожает лизать пакеты. © ours_de_sucre / Reddit
- Наша кошка недавно «сломалась». Дочь сильно просила попугая, но мы с мужем волновались, потому что не знали, как птица будет ладить с нашей любимой хищницей. На свой страх и риск приобрели попугайчика в зоомагазине, привезли домой — дочь была на седьмом небе от счастья. Кошка сначала аккуратно наблюдала за происходящим, затем подошла знакомиться, не отходила от клетки. Спустя неделю они спят рядом, а кошка думает, что попугай — это ее ребенок. Вылизывает его, защищает, кормит рыбой. © Мамдаринка / VK
- Мой папа вырос в деревне. Больше всего меня впечатлила история, как домашнюю утку «увел» дикий селезень. Папа нашел беглянку на лугу недалеко от дома. Рядом с ней сидел ее «мужчина», периодически улетая и прилетая обратно к ней. Бедная утка так громко крякала и не могла улететь за любимым, потому что была сильно толстая и просто не могла взлететь. Прям по-женски так жалко ее. © My Story / VK
- Наша маленькая собачка, пока все ужинали, забрела в ванную. Потом было слышно, как пес начал скулить, — мы давай его искать. Я включаю свет в ванной, а он просто сидит в душе рядом с открытыми в нем дверями. Пес забрался туда и застрял, потому что постоянно натыкался на прозрачную дверь и не мог понять, как выбраться. © ickyickyickyicky / Reddit
- Когда у меня наконец-то появился кот, я решил: «Я же могу посмотреть, как он гоняется за лазерной точкой!» Откопал где-то лазерную указку, нашел своего кота и направил лазер на пол перед ним. Он несколько секунд смотрел на точку, потом посмотрел на меня, мол, ты серьезно. А потом просто перевернулся на другой бок, чтобы не видеть меня и мой дурацкий лазер. © littlebloodmage / Reddit
- Мои бабушка с дедушкой живут в деревне недалеко от города. У них есть замечательный кот, который все время приводит других бездомных животных «в гости». Бабуля с дедулей уже четырех котов вылечили и отдали знакомым, а он все приводит и приводит новых. То котенка, то кошку беременную, то облезлого кота. И всем же помогают, потому что бабушка с дедушкой обожают животных. А недавно кот вообще решил разнообразить их жизнь и притащил щенка! Еще и породистого, как будто лайка какая-то. Дедушка сразу сказал, что они его оставят. Охрана участка хорошая, да и ему интересно, не волчонка ли кот притащил им. © Палата № 6 / VK
- Когда я выбирала, какое домашнее животное завести, сразу решила, что точно не собаку. Я сова, сплю каждое утро до 11, не готова рано вставать и идти выгуливать хвостика. Поэтому купила кошку: она сама себя обслуживает, на лоток ходит. Ага. Да только будит похлеще любых собак! В 7 утра приходит и начинает лапой тыкать в лицо. Если отворачиваюсь, то мяукает, как ненормальная. А вчера вообще учудила: притащила мне рано утром пачку корма в зубах прям в кровать. Намек, что хватит спать, пора кормить. © Мамдаринка / VK
- Наша кошка привыкла запрыгивать в пакет и скользить в нем по полу. Все было отлично, но однажды она, пока выбиралась из пакета, задрала хвост и зацепилась им за ручку. Она убегает, а пакет, естественно, за ней. От этого она прямо ополоумела и бегала по дому, как сумасшедшая. Так вот, поймать кошку в таком состоянии было довольно сложно. © Grieie / Reddit
- У меня самый ленивый кот в мире. Раскабанел пару лет назад после стерилизации. Сейчас эта тушка весит килограммов 15, большой, неуклюжий и неповоротливый. Целыми днями только ест и спит, даже игрушки не могут заставить его побегать по квартире. Неделю назад мы ездили на пару дней к свекрови, у нее частный дом в поселке. Так кот прям ожил. Стал двигаться, бегать за бабочками, гонять соседских котов. Мы с мужем шутим, мол, и не знали, что наш толстяк умеет бегать. А еще кошак вспомнил про свои охотничьи инстинкты. Проснулась утром оттого, что он меня будит лапой — притащил в зубах ящерицу. Прямо в кровать! © Палата № 6 / VK
- Мой крысенок ворует и таскает все, что попадается ему под лапку, особенно косметику. А как-то я поймала его, когда он вытаскивал купюры из моей сумки. Пыталась объяснить ему, что никто не возьмет денег у крысы, но он, похоже, считает, что может нарушать социальные нормы. © rocketsfindplanets / Reddit
- Мой друг отучил своего кота бояться пылесоса. Кот сильно пугался, прыгал по стенам, прятался, убегал. Но я вот до сих пор не понимаю, зачем отучать его от подобного. Друг ставил миску с кошачьей едой и включал пылесос. Сначала не очень получалось, но потом, со временем, кот привык и даже, наоборот, прибегал на шум пылесоса. Слышит пылесос — значит, еду обновили в миске. И если сначала это было эффективно, то теперь кот прибегает на звук пылесоса и начинает орать, прыгать по стенам, бегать по квартире. Если раньше он делал подобное от страха, то теперь так просит поесть. © Палата № 6 / VK
- Моя лучшая подруга просит не звонить ей в дверной звонок. Все ее близкие знают об этом, но вот другие люди и не догадываются. У нее кошка пугливая, постоянно писает на пол, когда слышит звонок, а подруге убирать это все потом. Много забавных инцидентов было. А недавно у подруги появился молодой человек, который решил эту проблему: поменял звук звонка на что-то более приятное — на пение птиц. Теперь каждый раз, когда кто-то звонит в дверь, кошка подруги орет и залезает на шторы. © Палата № 6 / VK
- Гуляли недавно с дочкой и собакой. Иду, в одной руке коляска, в другой — поводок. Благо собака у нас послушная, особо никуда не тянет, не пытается сбежать. Но в этот раз что-то пошло не так. Проходили мимо мусорных баков, и тут она начала рваться в их сторону прямо-таки чуть ли не с истерикой. На мое трижды «Нельзя!» никакой реакции. Психанула — отпустила поводок. Та сразу же в бак прыгнула.
Думаю: «Приплыли. Мало, что ли, тебя кормят?!» Но уже через полминуты она вылезла оттуда с каким-то мешком, разодрала его зубами, а там три котенка. На вид около недели от рождения. Все живы. Забрали домой, выхаживаем. Но знаете, что самое удивительное? Собака кормит их грудью! Она родила щенков два дня назад, но никто из них не выжил. Она приняла этих котят как своих детей. Насколько все-таки удивительный этот мир животных! © Мамдаринка / VK
- Когда наступает время стирки, наш кот запрыгивает в корзину для белья и я его везу до стиральной машины. Затем он садится на машинку и помогает загружать белье, проталкивая в нее вещи одну за другой лапой. А когда работает уже сушилка, он дремлет на ней, наслаждаясь теплом. © Unknown author / Reddit
- Мой папа как-то рассказывал мне историю о том, как к ним на лесопилку заглянул медведь. Там к ним часто животные в гости приходили: лисы, зайцы, иногда волки пробегали. А тут медведь явился! Аккуратно и тихонько ходил, смотрел, затем полез в мусорку. Все боялись и пошевельнуться, лишь молча наблюдали за косолапым. Спасать ситуацию принялся рыжий кот, который жил на лесопилке. Он встал на дыбы и начал сильно шипеть. Медведь настолько испугался рыжего демона, что начал бежать сверкая пятками! Папа говорит, что с того момента кота начали кормить только премиальной рыбкой и консервами. © Палата № 6 / VK
- Так получилось, что вместо мужа мне предложение сделала его кошка. Мы с ним тогда встречались больше двух лет, и я потихоньку перебиралась к нему. Как-то раз ночью меня разбудила его кошка, которая залезла мне на грудь и начала громко мяукать. Обычно она так делала, когда нужно было убрать лоток. Вот только в тот раз в лотке было чисто, но под грудой наполнителя лежала маленькая коробка. Открыла, а там кольцо. Если честно, я даже не поняла, в чем прикол, поэтому разбудила парня, начала расспрашивать. Он, конечно, офигел, но быстро пришел в себя, сонным голосом сделал мне предложение и лег спать дальше. © Мамдаринка / VK
Для многих питомцев главное — найти своего человека, который будет прощать им все хулиганства и ночные тыгыдыки. А если он окажется еще и мастером на все руки — считай, повезло вдвойне.
Поделиться этой статьёй