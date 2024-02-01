18 питомцев, которые будто созданы для того, чтобы хозяевам жизнь медом не казалась

Домашние питомцы тем и хороши, что дарят нам не только любовь и ласку, но и курьезные моменты, которыми приятно делиться с близкими вместо свежих анекдотов. Хвостатые друзья способны на неожиданную дружбу и беспрецедентную хитрость, а порою могут преподнести невероятные сюрпризы.