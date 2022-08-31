18 котиков, которые умеют хорошенько нагнать на человеков жути

Котики припасли для нас целый арсенал всяческих «развлечений»: они хватают нас за пятки, подкарауливают в шкафу, выпрыгивают из укрытия. А также подолгу не мигая смотрят в одну точку, чем просто сводят с ума всех вокруг. Порой начинает казаться, что это не просто игра или случайное стечение обстоятельств, а реально спланированная акция по доведению хозяев до нервной дрожи.

Мы в ADME обратились к фотографиям от пользователей сети, продемонстрировавших все, на что способны их домашние любимцы. А в бонусах расскажем истории о том, как усатые бессовестно троллят людей и может ли тень двигаться отдельно от кота.

«Бросил к моим ногам свою игрушку и посмотрел на меня таким взглядом»

«Когда моя кошка была маленькой, она делала вот так и начинала пронзительно кричать, каждый раз пугая меня до чертиков»

«Мама сфотографировала наших кошек, и теперь я их боюсь»

«Зловеще смотрит на меня в зеркало»

«Кот напугал»

«Там ничего нет, ты меня бесишь!»

«Вот так мой кот напугал папиного друга»

«Он вдруг прекращает мыться и смотрит на меня не мигая несколько минут»

«А ну-ка, посмотри на меня и скажи еще, что не боишься»

«В какой-то момент он меня перепугал»

«Он сидит так уже 15 минут, я начинаю напрягаться»

«Сначала он подскочил, мяукая, как будто в каком-то пугающем ритуале, а потом так и остался лежать в этой позе»

«День смены простыней пробуждает в моей кошке какого-то неведомого зверя»

«Кошка здорово напугала меня прошлой ночью»

Когда пустота вглядывается в тебя! © American Shorthair / Reddit

«Она просто сидит там и угрожающе смотрит»

«Она напугала меня, когда я пошла за миской. Шкафы были закрыты, я понятия не имею, как и когда она туда попала»

«Он постоянно подсаживается к этой жуткой кукле, куда бы я ее ни поставил»

«Она меня всегда пугает»

Бонус № 1

У меня есть кот, которого я люблю, но этот паразит меня ужасно пугает по ночам. Он сидит в комнате, всячески пытается привлечь внимание, а как только мой взгляд падет на него, он тут же начинает смотреть в одну точку, а потом поворачивает голову так, будто за кем-то наблюдает. Жути наводит, конечно, дикой. © Подслушано / VK

Бонус № 2

Мне порой кажется, что коты специально троллят людей: смотрят в одну точку, шарахаются от невидимого, слышат неслышимое. Мол, я заскучал что-то, дай хозяина до седины доведу. О, уже за валерьянкой пошел. Бинго! © Подслушано / VK



Бонус № 3

Ночью спускаюсь я в ванную комнату, смотрю — мой кот стоит взъерошенный такой. Посмотрела на его тень — она движется, а сам кот — нет! У меня сердце в пятки ушло. Внезапно тень остановилась и так вопросительно на меня посмотрела. И тут до меня дошло, что это бродячий черный кот через окно к нам пролез и пытался отобедать из миски нашего кота. © Подслушано / VK