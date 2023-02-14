18 питомцев, чья логика внезапно вышла погулять

Периодически у наших любимцев будто прерывается какая-то связь с космосом и они начинают вести себя странновато. Иногда их чудаковатость проявляется в чем-то одном: как-то нелепо пьют воду, пробуют стену на вкус или по-своему пытаются обойти запреты. А иногда это просто какой-то сбой в матрице — иначе как объяснить фортеля этих пушистиков.

«Я отвернулась всего на 10 секунд»

«У меня были базилик и трава рядом друг с другом. Трава была в порядке, и я не могла понять, почему базилик погиб. А вот оно как оказалось»

«Луна ест мои живые суккуленты, поэтому я купила лего в виде цветов. Что ж»

«Мой пес после ветеринара. Он оставался в такой позе в течение часа»

Ей просто вдруг захотелось поорать

«Мой пес любит смотреть в окно, но тут он застрял между кроватью и стеной. Он просто ждал, пока я освобожу его. Пролежал так около 5 минут, просто глядя на меня»

«Мяукает, чтобы выйти на улицу. Выходит на улицу, чтобы просто посмотреть на меня»

«Притворяется мертвой каждый раз, когда я открываю ее „гнездо“, чтобы проверить, как она там»

«Слышал, как они „спорили“, но не ожидал такого»



«Моя собака ждала меня c этим, когда я пришла домой с работы»

Технически он как бы не на диване

«Я показал своему коту одно видео с птицами 30 минут назад, и он все еще ждет, когда они вернутся»

Он просто решил заснуть, так как застрял в диване

«Кошки игнорировали свои лежанки в течение года. В тот момент, когда я решила их убрать, они вдруг их заметили»

Что за странный способ пить воду

«Она не собирается спать ни в одной из двух кроватей с подогревом, которые мы купили»

После купания собака немножечко сдурела и врезалась в стену, сделав в ней дыру. Через несколько дней она решила попробовать эту стену на вкус