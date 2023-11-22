18 питомцев, которым не нужны слова: у них все на мордочках написано
Братья наши меньшие иногда могут посоревноваться в эмоциональности с людьми. Если они испытывают какие-то чувства, то скрывать их даже не собираются. И иногда такие физиономии могут состряпать, что только успевай камеру включать, чтобы запечатлеть и потом посмеяться над ними еще раз.
«Он сделал такую мордашку, когда увидел, как я убираю птицу, которую он принес»
«Моя кошка немного с опозданием поняла, что она вообще-то уже не хочет принимать ванну»
«Сегодня у моего пса появился новый друг. Похоже, его переполняет любовь»
«Наш Равиоли, когда впервые увидел своих щенков»
«Уважаемый, могу ли я попросить у вас еще одно лакомство?»
«У меня только-только начались роды. И похоже, что они тоже об этом догадываются»
«Мой кот постоянно делает такое выражение „лица“, когда его ловят на какой-то шалости»
«Каждый раз, когда я обедаю дома, все доедаю и не делюсь, мой кот смотрит на меня с отвращением»
«Моя кошка в тот момент, когда учуяла запах нашего новорожденного малыша, которого мы только что принесли домой»
«Я хотел просто сфотографировать свою швабру, а мой пес решил в этот момент показать, как он счастлив»
«Наблюдает за тем, как я глажу другого кота»
Посмотрите на эту свинку. Она улыбается, когда ее обнимают
Она увидела соседских коз, которых очень недолюбливает
«Прошло уже больше года, а я до сих пор завидую тому, как они смотрят друг на друга»
«Котик родителей просто случайно увидел меня, когда я выходила из душа, и, похоже, был шокирован»
«Представляю вашему вниманию улыбающуюся рыбку-попугая»
«Она каждый раз делает такую мордашку, когда мы не разрешаем ей вылизывать ковер»
«Именно таким взглядом он сверлит меня каждый раз, когда я иду в туалет»
Жить с домашними питомцами гораздо веселее, ведь они дарят кучу положительных эмоций. И даже несмотря на то, что у некоторых пушистиков характер не сахар, мы все равно их любим такими, какие они есть.
Фото на превью Braxasaurus / Reddit
Поделиться этой статьёй