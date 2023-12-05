18 фото до и после, которые покажут, как любовь и забота меняют все
К счастью, некоторые люди не могут спокойно пройти мимо бездомного животного, которое нуждается в помощи. Другие же, задумываясь о приобретении нового питомца, не покупают его, а берут из приюта. И все эти спасенные пушистики теперь находятся в заботливых руках. А наша подборка лишь подтверждает то, что доброта и любовь могут творить чудеса.
«Он прошел с нами путь от малыша, найденного на парковке, до большой милой булочки»
«Нашли эту малышку под мусорными баками за рестораном, и сейчас ей гораздо лучше»
«Я спасаю кошек. Но соседка позвонила мне, потому что увидела на обочине истощенную собаку. Ее пришлось госпитализировать, а сейчас она восстанавливается»
«Спасли эту старушку от плохого конца, и теперь она наша пушистая принцесса»
«Забрала с улицы эту девочку 4 года назад. Теперь она — счастливая милашка»
«Она нашла меня около двух лет назад. Я счастлива, что все так сложилось»
Сила любви и заботы
«Я увидела его фотографию и просто должна была помочь. Он живет у меня всего неделю, но уже успел завоевать мое сердечко»
«Малышка в момент спасения и сейчас. Она едва дышала, когда я нашел ее. Тогда врачи сказали, что они слишком заняты, чтобы нас принять! Но мы справились!»
«2 года назад взяла к себе беспокойного пса с кучей швов на спине. Теперь это уверенный в себе, счастливый мальчик, который знает, что он дома»
«Он был почти обречен на гибель, но мы вылечили его и подарили ему замечательный дом на всю жизнь»
«Мы нашли его у дороги, он одиноко мяукал, а теперь посмотрите, как он возмужал»
«Этот малыш появился у нас около года назад после того, как его бросили в приюте. Он не был приучен к рукам и страшно боялся находиться рядом с людьми, но теперь, птичка обожает потусить у меня на плече»
«Нашел его у входа в больницу. Разница между фотографиями чуть меньше 2 лет»
«Год назад и сегодня! Рыбкам тоже можно подарить нормальный дом»
«Когда мы ее только забрали, она была так напугана, что я смог сфотографировать ее только через камеру наблюдения. Теперь она счастлива, здорова и является самым замечательным пушистиком, который я когда-либо видел!»
«Я нашла этих пупсиков в канаве. А теперь они только и делают, что обнимаются»
«Этого коня мы спасли от нерадивого хозяина. Он был — одни кожа да кости. И с кучей проблем со здоровьем. Теперь он та еще вреднюля. Но здоровый и счастливый»
Если вам хочется удостовериться, что животных, обретших наконец любящую семью, становится все больше — то у нас есть еще подборка милых преобразований пушистиков.
Фото на превью dontfeartheringo / Reddit
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