18 фото, на которых пушистики без лишних слов показывают, что такое материнская любовь
Для каждого ребенка главный человек на земле — это мама. В ее объятиях он чувствует себя любимым и защищенным. А еще всегда малышом, будь ему пара месяцев от роду или несколько десятков лет. Такая же ситуация и в мире животных. У наших пушистых питомцев тоже есть мамы, любовь которых к своим чадам ничуть не меньше человеческой.
Мы в ADME на примере этих кошек и собак еще раз убедились, что все мамы любят бескорыстно.
Выросшие дети всегда будут малышами для своих мам
Мамочка очень довольна своими щенками
«Арчи давно вырос, но все еще нуждается в своей приемной маме-собаке»
«Лапочка-кошка родила шестерых котят у нас на заднем дворе»
- Ой, только посмотрите на этот животик! © Chin-Hwa / Reddit
«Такой трогательный момент! Это дочка и мама в ночь перед тем, как мы забрали щеночка домой»
Когда сон малыша под надежной защитой
Мама решила порадовать своих щенков новой игрушкой
«Моя мама кормила эту бездомную кошку в течение нескольких месяцев в надежде, что она останется и будет охотиться на крыс и змей»
«Сегодня она привела сюда своих малышей. Я думаю, она остается».
«Два моих питомца: мама и сын»
- Это милейшая счастливая мордочка кота из тех, что я когда-либо видела. © auberus / Reddit
Тот случай, когда чужих детей не бывает. Котенок обнимает собаку, которую считает своей мамой
Полтора года спустя кошка все еще любит свою «маму»-собаку
- О-о-о, у нее ушки как у ее «мамы». © boilerine / Reddit
Она выглядит такой расслабленной каждый раз, когда кормит своих детей
«Мы с женой кормим бездомную кошку уже почти 2 месяца. Сегодня она привела к нам вот таких гостей»
- Когда отдаешь свою любовь, она возвращается обратно. Это так здорово! © Copy_Cold / Reddit
Взгляд мамы, когда ребенок находит место, где она хочет хоть минуту побыть одна
6 дней от роду
- Такая сладкая копия мамы! © citrusdorp / Reddit
«Когда у нашей кошки были котята, она нашла поблизости детеныша опоссума, который, должно быть, выпал из сумки своей мамы»
«Мама-кошка приняла малыша как своего и теперь не понимает, почему этот маленький нелепый „котенок“ все время висит на ней».
«Моей кошке было полтора года, когда я взял собаку. И она все еще ведет себя как ее мама»
Мама просто ест, пока дети сосут молоко
А вам доводилось наблюдать, как ведут себя мамы-кошки и мамы-собаки?
Фото на превью GallowB*** / Reddit
AdMe/Животные/18 фото, на которых пушистики без лишних слов показывают, что такое материнская любовь
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