18 фото, на которых пушистики без лишних слов показывают, что такое материнская любовь

Для каждого ребенка главный человек на земле — это мама. В ее объятиях он чувствует себя любимым и защищенным. А еще всегда малышом, будь ему пара месяцев от роду или несколько десятков лет. Такая же ситуация и в мире животных. У наших пушистых питомцев тоже есть мамы, любовь которых к своим чадам ничуть не меньше человеческой.

Мы в ADME на примере этих кошек и собак еще раз убедились, что все мамы любят бескорыстно.

Выросшие дети всегда будут малышами для своих мам

Мамочка очень довольна своими щенками

«Арчи давно вырос, но все еще нуждается в своей приемной маме-собаке»

«Лапочка-кошка родила шестерых котят у нас на заднем дворе»

Ой, только посмотрите на этот животик! © Chin-Hwa / Reddit

«Такой трогательный момент! Это дочка и мама в ночь перед тем, как мы забрали щеночка домой»

Когда сон малыша под надежной защитой

Мама решила порадовать своих щенков новой игрушкой

«Моя мама кормила эту бездомную кошку в течение нескольких месяцев в надежде, что она останется и будет охотиться на крыс и змей»

«Сегодня она привела сюда своих малышей. Я думаю, она остается».

«Два моих питомца: мама и сын»

Это милейшая счастливая мордочка кота из тех, что я когда-либо видела. © auberus / Reddit

Тот случай, когда чужих детей не бывает. Котенок обнимает собаку, которую считает своей мамой

Полтора года спустя кошка все еще любит свою «маму»-собаку

О-о-о, у нее ушки как у ее «мамы». © boilerine / Reddit

Она выглядит такой расслабленной каждый раз, когда кормит своих детей

«Мы с женой кормим бездомную кошку уже почти 2 месяца. Сегодня она привела к нам вот таких гостей»

Когда отдаешь свою любовь, она возвращается обратно. Это так здорово! © Copy_Cold / Reddit

Взгляд мамы, когда ребенок находит место, где она хочет хоть минуту побыть одна

6 дней от роду

Такая сладкая копия мамы! © citrusdorp / Reddit

«Когда у нашей кошки были котята, она нашла поблизости детеныша опоссума, который, должно быть, выпал из сумки своей мамы»

«Мама-кошка приняла малыша как своего и теперь не понимает, почему этот маленький нелепый „котенок“ все время висит на ней».

«Моей кошке было полтора года, когда я взял собаку. И она все еще ведет себя как ее мама»

Мама просто ест, пока дети сосут молоко