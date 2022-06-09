18 пушистых обормотов, для которых людские правила — ерунда на постном масле

Животные, как и люди, совершают странные поступки по разным причинам. Кто-то — потому, что очень хочется, другие — из-за непонимания, что так нельзя. А некоторые и вовсе по причине того, что они просто не от мира сего.

Пушистики авторов ADME тоже горазды на шалости, но из-за этого мы не начинаем любить их меньше — так же как и герои нашей подборки.

Кот-вор пойман на месте преступления тайком пробирающимся из соседского дома

«Моя кошка сломала жалюзи, чтобы лучше видеть улицу»

Он украл чизбургер и просто держал его во рту

«Собиралась заняться йогой и удивилась, почему мой коврик неровный»

А это все постирано

«Моя чихуа-хуа всегда крадет самые разные вещи»

Пойман на месте преступления. Очевидно, он не любит овощи

«Мы спрятали зефирки после того, как она залезла в сумку и откусила от них кусочек. Но она нашла их»

Туалет занят

Да, совершенно нормальное поведение для собаки

«Не знаю, куда могли исчезнуть их лакомства. Все еще ищу подозреваемых»

Катастрофа с туалетной бумагой

Цветок в туалете — самое то

«Не могла найти свою собаку целых 15 минут. А потом обнаружила ее в таком виде»

«Сегодня я не чищу зубы»

«Кошки моего друга наслаждаются своим актом разрушения»

«А ваша кошка сидит у вас на коленях, когда вы ходите в туалет, или это только у меня так?»



«Итак, сейчас 16:00, я пропустила 2 встречи, но наконец-то нашла свои ключи»