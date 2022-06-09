18 пушистых обормотов, для которых людские правила — ерунда на постном масле
Животные, как и люди, совершают странные поступки по разным причинам. Кто-то — потому, что очень хочется, другие — из-за непонимания, что так нельзя. А некоторые и вовсе по причине того, что они просто не от мира сего.
Пушистики авторов ADME тоже горазды на шалости, но из-за этого мы не начинаем любить их меньше — так же как и герои нашей подборки.
Кот-вор пойман на месте преступления тайком пробирающимся из соседского дома
«Моя кошка сломала жалюзи, чтобы лучше видеть улицу»
Он украл чизбургер и просто держал его во рту
«Собиралась заняться йогой и удивилась, почему мой коврик неровный»
А это все постирано
«Моя чихуа-хуа всегда крадет самые разные вещи»
Пойман на месте преступления. Очевидно, он не любит овощи
«Мы спрятали зефирки после того, как она залезла в сумку и откусила от них кусочек. Но она нашла их»
Туалет занят
Да, совершенно нормальное поведение для собаки
«Не знаю, куда могли исчезнуть их лакомства. Все еще ищу подозреваемых»
Катастрофа с туалетной бумагой
Цветок в туалете — самое то
«Не могла найти свою собаку целых 15 минут. А потом обнаружила ее в таком виде»
«Сегодня я не чищу зубы»
«Кошки моего друга наслаждаются своим актом разрушения»
«А ваша кошка сидит у вас на коленях, когда вы ходите в туалет, или это только у меня так?»
«Итак, сейчас 16:00, я пропустила 2 встречи, но наконец-то нашла свои ключи»
А как шалят ваши питомцы?
Фото на превью dbnrdaily / Reddit
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