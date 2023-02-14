18 животных, которые доказывают, что мы ничегошеньки не знаем об этом мире. Нам его еще открывать и открывать

Сколько тайн и загадок в мире — столько и людей, которые пытаются их раскрыть. Вот и пользователи сети в поисках ответов обратились к интернету, чтобы узнать, что за странное существо повстречалось им на пути. Мы тоже не обошли стороной эти истории и были поражены новым открытиям о животном сообществе.

1. «Нашел неземного вида морское существо на восточном побережье Южного острова Новой Зеландии. Кто-нибудь может определить, что это за организм?»

О-о-о, скорее всего, вы нашли криноид, морскую лилию. Хотя люди, которые говорят, что это похоже на морское перо, тоже могут быть правы. © MansfromDaVinci / Reddit

2. «У этого нечто твердый панцирь сверху и слизистый улиткообразный низ. Есть идеи, кто это?»

Ну это же абсолютно точно моллюск гигантская замочная скважина. © MansfromDaVinci / Reddit

3. «Этим летом увидел вот такое маленькое существо под камнем. Оно было похоже на желе. Что это может быть?»

4. «Это какая-то медуза? У нее не было щупалец, и не видно внутри органов»

Это явно не медуза, больше похоже на португальский кораблик — колонию организмов, которые выглядят как морское желе. Они так сильно зависят друг от друга, что одна особь не может долго жить в одиночку. © CrescentCleave / Reddit

5. «Хоть я и из Австралии, но никогда не видел ничего подобного за все свои 25 лет. Что это?»

6. «Честно говоря, я даже не уверен, что это животное. Я их не трогал, но они выглядят мягкими и склизкими. Во время прилива это место находится под водой»



7. «Подруга прислала этот снимок из зоопарка. По ее словам, никаких указателей не было. Пытаюсь понять, что это за зверь и все ли нормально у него с ногами — они так и должны выглядеть?»

Это же африканская антилопа ньяла. © ShadyMyLady / Reddit

8. «Помогите разобраться, что это за существо. Думал, это какая-то штуковина, но мне сказали, что это явно животное»

Думаю, это пиросомы (Pyrosoma). © SnooCapers3320 / Reddit Колониальные организмы, состоящие из тысяч мельчайших животных. — Прим. ADME.

9. «Увидел этого парня в японском пруду»

Очевидно, это мягкотелая черепаха с мягким панцирем. Это понятно по гладкой голове и морде, похожей на трубку. Только не трогайте, они находятся под угрозой исчезновения. © ShadowLugia141 / Reddit

10. «Работала в саду и, кажется, нашла самую большую гусеницу, которую я когда-либо видела»

Да, это гусеница пяденицы. Когда я их вижу, меня окутывает необъяснимое счастье. Спасибо, что поделились ее снимками. © 42gOldenlover / Reddit

11. «Крошечное существо ползало в резервуаре с солоноватой водой. У него много маленьких трудно различимых щупалец»

12. «Встречал их много на пляже после прилива»

13. «Нашел вот такого маленького паучка»

Я вырос, называя их пауками-крабами, но на самом деле они известны как пауки-кругопряды. © Ok-Atmosphere3129 / Reddit

14. «Увидел это на песчаном берегу. Что бы это могло быть?»

Песчаный краб! Они безвредны. В детстве я играл с ними и продавал рыбакам на пирсе. © 0h_Mega / Reddit

15. «Что это за животное? Мой друг нашел его, когда собака пыталась отпугнуть его»

Думаю, это обыкновенный слепыш. Когда я была маленькой, была одержима ими. © mumblecakez / Reddit

16. «Что это такое? Найдено на восточном побережье Занзибара, Индийский океан»

Так выглядит голожаберник, он же Nudibranch — морской слизень. А конкретно этот, возможно, разновидность Pleurobranchus. © ImpulsiveLobster / Reddit

17. «Чистил бассейн, когда встретил его»

Это же тигровая амбистома (саламандра). Они такие классные! © DrFranknesstein / Reddit

18. «Что это? Он мягкий и толстый. Похоже, в нем есть ракушки»