18 животных, которые доказывают, что мы ничегошеньки не знаем об этом мире. Нам его еще открывать и открывать
Сколько тайн и загадок в мире — столько и людей, которые пытаются их раскрыть. Вот и пользователи сети в поисках ответов обратились к интернету, чтобы узнать, что за странное существо повстречалось им на пути. Мы тоже не обошли стороной эти истории и были поражены новым открытиям о животном сообществе.
1. «Нашел неземного вида морское существо на восточном побережье Южного острова Новой Зеландии. Кто-нибудь может определить, что это за организм?»
- О-о-о, скорее всего, вы нашли криноид, морскую лилию. Хотя люди, которые говорят, что это похоже на морское перо, тоже могут быть правы. © MansfromDaVinci / Reddit
2. «У этого нечто твердый панцирь сверху и слизистый улиткообразный низ. Есть идеи, кто это?»
- Ну это же абсолютно точно моллюск гигантская замочная скважина. © MansfromDaVinci / Reddit
3. «Этим летом увидел вот такое маленькое существо под камнем. Оно было похоже на желе. Что это может быть?»
- Вероятно, это маленькая морская анемона (Metridium senile). © ImpulsiveLobster / Reddit
4. «Это какая-то медуза? У нее не было щупалец, и не видно внутри органов»
- Это явно не медуза, больше похоже на португальский кораблик — колонию организмов, которые выглядят как морское желе. Они так сильно зависят друг от друга, что одна особь не может долго жить в одиночку. © CrescentCleave / Reddit
5. «Хоть я и из Австралии, но никогда не видел ничего подобного за все свои 25 лет. Что это?»
- Похож на паука-гладиатора (Deinopis subrufa). © MansfromDaVinci / Reddit
6. «Честно говоря, я даже не уверен, что это животное. Я их не трогал, но они выглядят мягкими и склизкими. Во время прилива это место находится под водой»
- Предположу, что это обыкновенная актиния (Beadlet anemone). © MansfromDaVinci / Reddit
7. «Подруга прислала этот снимок из зоопарка. По ее словам, никаких указателей не было. Пытаюсь понять, что это за зверь и все ли нормально у него с ногами — они так и должны выглядеть?»
- Это же африканская антилопа ньяла. © ShadyMyLady / Reddit
8. «Помогите разобраться, что это за существо. Думал, это какая-то штуковина, но мне сказали, что это явно животное»
- Думаю, это пиросомы (Pyrosoma). © SnooCapers3320 / Reddit
Колониальные организмы, состоящие из тысяч мельчайших животных. — Прим. ADME.
9. «Увидел этого парня в японском пруду»
- Очевидно, это мягкотелая черепаха с мягким панцирем. Это понятно по гладкой голове и морде, похожей на трубку. Только не трогайте, они находятся под угрозой исчезновения. © ShadowLugia141 / Reddit
10. «Работала в саду и, кажется, нашла самую большую гусеницу, которую я когда-либо видела»
- Да, это гусеница пяденицы. Когда я их вижу, меня окутывает необъяснимое счастье. Спасибо, что поделились ее снимками. © 42gOldenlover / Reddit
11. «Крошечное существо ползало в резервуаре с солоноватой водой. У него много маленьких трудно различимых щупалец»
- Так выглядит пресноводная медуза (Craspedacusta sowerbii). © NothingAgreeable3254 / Reddit
12. «Встречал их много на пляже после прилива»
- Скорее всего, это складчатая морская асцидия (Styela plicata). © No-Needleworker5764 / Reddit
13. «Нашел вот такого маленького паучка»
- Я вырос, называя их пауками-крабами, но на самом деле они известны как пауки-кругопряды. © Ok-Atmosphere3129 / Reddit
14. «Увидел это на песчаном берегу. Что бы это могло быть?»
- Песчаный краб! Они безвредны. В детстве я играл с ними и продавал рыбакам на пирсе. © 0h_Mega / Reddit
15. «Что это за животное? Мой друг нашел его, когда собака пыталась отпугнуть его»
- Думаю, это обыкновенный слепыш. Когда я была маленькой, была одержима ими. © mumblecakez / Reddit
16. «Что это такое? Найдено на восточном побережье Занзибара, Индийский океан»
- Так выглядит голожаберник, он же Nudibranch — морской слизень. А конкретно этот, возможно, разновидность Pleurobranchus. © ImpulsiveLobster / Reddit
17. «Чистил бассейн, когда встретил его»
- Это же тигровая амбистома (саламандра). Они такие классные! © DrFranknesstein / Reddit
18. «Что это? Он мягкий и толстый. Похоже, в нем есть ракушки»
- Именно так выглядит морской заяц. По-видимому, недавно многих вымыло на берег. © Seastarstiletto / Reddit
Фото на превью BambooSeason / Reddit
AdMe/Животные/18 животных, которые доказывают, что мы ничегошеньки не знаем об этом мире. Нам его еще открывать и открывать
Поделиться этой статьёй