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18 животных, которые доказывают, что мы ничегошеньки не знаем об этом мире. Нам его еще открывать и открывать

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Сколько тайн и загадок в мире — столько и людей, которые пытаются их раскрыть. Вот и пользователи сети в поисках ответов обратились к интернету, чтобы узнать, что за странное существо повстречалось им на пути. Мы тоже не обошли стороной эти истории и были поражены новым открытиям о животном сообществе.

1. «Нашел неземного вида морское существо на восточном побережье Южного острова Новой Зеландии. Кто-нибудь может определить, что это за организм?»

  • О-о-о, скорее всего, вы нашли криноид, морскую лилию. Хотя люди, которые говорят, что это похоже на морское перо, тоже могут быть правы. © MansfromDaVinci / Reddit

2. «У этого нечто твердый панцирь сверху и слизистый улиткообразный низ. Есть идеи, кто это?»

3. «Этим летом увидел вот такое маленькое существо под камнем. Оно было похоже на желе. Что это может быть?»

4. «Это какая-то медуза? У нее не было щупалец, и не видно внутри органов»

  • Это явно не медуза, больше похоже на португальский кораблик — колонию организмов, которые выглядят как морское желе. Они так сильно зависят друг от друга, что одна особь не может долго жить в одиночку. © CrescentCleave / Reddit

5. «Хоть я и из Австралии, но никогда не видел ничего подобного за все свои 25 лет. Что это?»

6. «Честно говоря, я даже не уверен, что это животное. Я их не трогал, но они выглядят мягкими и склизкими. Во время прилива это место находится под водой»

7. «Подруга прислала этот снимок из зоопарка. По ее словам, никаких указателей не было. Пытаюсь понять, что это за зверь и все ли нормально у него с ногами — они так и должны выглядеть?»

8. «Помогите разобраться, что это за существо. Думал, это какая-то штуковина, но мне сказали, что это явно животное»

Колониальные организмы, состоящие из тысяч мельчайших животных. — Прим. ADME.

9. «Увидел этого парня в японском пруду»

  • Очевидно, это мягкотелая черепаха с мягким панцирем. Это понятно по гладкой голове и морде, похожей на трубку. Только не трогайте, они находятся под угрозой исчезновения. © ShadowLugia141 / Reddit

10. «Работала в саду и, кажется, нашла самую большую гусеницу, которую я когда-либо видела»

  • Да, это гусеница пяденицы. Когда я их вижу, меня окутывает необъяснимое счастье. Спасибо, что поделились ее снимками. © 42gOldenlover / Reddit

11. «Крошечное существо ползало в резервуаре с солоноватой водой. У него много маленьких трудно различимых щупалец»

12. «Встречал их много на пляже после прилива»

13. «Нашел вот такого маленького паучка»

14. «Увидел это на песчаном берегу. Что бы это могло быть?»

  • Песчаный краб! Они безвредны. В детстве я играл с ними и продавал рыбакам на пирсе. © 0h_Mega / Reddit

15. «Что это за животное? Мой друг нашел его, когда собака пыталась отпугнуть его»

  • Думаю, это обыкновенный слепыш. Когда я была маленькой, была одержима ими. © mumblecakez / Reddit

16. «Что это такое? Найдено на восточном побережье Занзибара, Индийский океан»

  • Так выглядит голожаберник, он же Nudibranch — морской слизень. А конкретно этот, возможно, разновидность Pleurobranchus© ImpulsiveLobster / Reddit

17. «Чистил бассейн, когда встретил его»

18. «Что это? Он мягкий и толстый. Похоже, в нем есть ракушки»

  • Именно так выглядит морской заяц. По-видимому, недавно многих вымыло на берег. © Seastarstiletto / Reddit
Фото на превью BambooSeason / Reddit
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AdMe/Животные/18 животных, которые доказывают, что мы ничегошеньки не знаем об этом мире. Нам его еще открывать и открывать
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