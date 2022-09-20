18 животных, которые настолько озадачили пользователей сети, что пришлось «просить помощи у зала»

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Иногда братья наши меньшие могут привести нас в недоумение похлеще, чем завязка захватывающего сериала. Можно повстречать неизвестное нам создание — и хочется узнать, кто же это. Или же наши питомцы ведут себя непонятно для нас. Например, собака почему-то уничтожает все купленные игрушки, а вот конкретно эту одну — любит и охраняет.

Нам в ADME было любопытно узнать ответы на вопросы пользователей сети о животных. Надеемся, вам будет так же занимательно читать нашу подборку.

«Что это за маленькие черные шарики, вылезшие из шерсти моей кошки при расчесывании?»

А у вашей щетки черная ручка с резиновыми бугорками? Скорее всего, это они и отломались. © LuciferSpades / Reddit

«Я обнаружил на своей двери группу маленьких жучков в странных позах. Стоит ли мне беспокоиться?»

Если они укусят вас или домашнее животное, будет очень больно. В остальном они не представляют особой опасности. © Juan-More-Taco / Reddit

Возможно, это клоп-краевик. Они не опасны для людей, так что все должно быть в порядке. © shadyalligator / Reddit

«У кардинала на моем заднем дворе нет перьев на голове»

Это совершенно нормально, не волнуйтесь. Они линяют и иногда могут выглядеть совершенно лысыми. Скорее всего, все скоро отрастет. © FeastForTheWorms / Reddit

Оказывается, в ночное время у коз зрачки не горизонтальные

Зрачки так широко открываются при слабом освещении, ведь в сетчатке имеется множество светочувствительных датчиков, улучшающих ночное зрение. Таким образом, козы могут сохранять бдительность при кормлении рано утром и поздно вечером, избегая дневной жары. © Captain_Gibz / Reddit

«У моей курицы радужные перья»

На фотографии это похоже на радужный блик, сами перья не выглядят радужными. Я тоже постоянно сталкивался с таким эффектом, когда у меня треснул протектор на камере телефона. © Alpha_****tlefish / Reddit

«Я встретил рыбу, похожую на крокодила»

«Я нашел жука с интересным цветом крыльев»

«Сегодня на моей стене появилось очень много гусениц»

«Моя собака уничтожала в течение нескольких минут буквально все мягкие игрушки, которые я дарил ей за последние 2 года. Кроме этого лося из магазина»

Мой пес такой же. Я покупаю ему какую-нибудь модную мягкую игрушку, а он уничтожает ее за 10 минут. Однажды взял его в зоомагазин и подвел к стенду с игрушками, а он подошел к игрушке в виде тоста, ткнул ее носом и посмотрел на меня. Я ее купил, и пес подпрыгивал, стараясь схватить пакет, пока мы шли домой. Он играл с этой штукой весь день и даже не пытался ее уничтожить. В итоге хранил ее несколько лет, сосал и использовал как подушку. © Castal / Reddit

Почему у этой белки на шее висит маленький контейнер?

Я думаю, что это GPS-ошейник. Скорее всего, он нужен для того, чтобы отслеживать численность диких животных. © wasteland-soul / Reddit

«Нашел это на берегу»

Это точно ушастая аурелия, часто вижу их на пляже. © nickeypipi1223 / Reddit

Что это за жук?

Кажется, в последнее время долгоносики становятся все более «носатыми». Скоро они будут состоять только из одного носа. © cement-skeleton / Reddit

«Друзья нашли его вместе со своими курами и утками, что это за динозавр?»

Американская лысуха или евразийская лысуха. В зависимости от того, где вы живете. © B1azfasnobch / Reddit

Морское существо, найденное на скале на пляже. Передвигается очень медленно

«Мой отец поймал этого „пришельца“ во время рыбалки. Что это?»

Это мышь или нет?

Кто-нибудь знает, что это за морское создание?

«В глазу моей кошки есть очень странная паутина. Ветеринар проверил ее — ничего опасного»