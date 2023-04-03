20+ бездомных хвостиков, которые попали в любящие руки. И теперь нет никого счастливее их

Люди с большим сердцем делают этот мир добрее и лучше. Если бы спасенные ими животные могли говорить, они рассказали бы много замечательных историй. Но даже не имея возможности узнать все подробности злоключений хвостатых, мы всё можем понять по их счастливым мордочкам и лоснящимся бокам.

«Этот мелкий рыжик попался мне на дороге летом 2021 года. Я нашла для него любящую семью, и он вырос большим и сильным»

«Познакомьтесь, это Грендель. 5 лет назад она прибилась к палаточному городку, где я жил в то время. Сейчас у нас есть дом, она сыта и счастлива»

«После сильной грозы мы обнаружили на нашей балюстраде эту бездомную малышку. Сейчас у Манчи все хорошо, она сыта и здорова»

«Я назвал его Чупакабра (сокращенно — Чуи)»

«Мы нашли Лиону совсем крохой. Она сидела под дождем и грустно смотрела на оживленную улицу»

«Это Киви, я забрала ее из приюта. Сможете угадать, какие породы в ней намешаны?»

«Она помесь тойпуделя, чихуа-хуа, немецкой овчарки и нескольких мелких пород, таких как пекинес и ши-тцу».

«Я нашла Принцессу Иззи под мусорным баком. У нее была парализована лапка. Но знаете, сейчас она и на трех лапах любому фору даст»

«Это мой мальчик Морти. Его нашли на улице, голодного и несчастного. 4 года спустя он по-прежнему лучший пес в мире!»

«Вот такой худой и напуганной она была в первый день у нас дома. Второе фото — через 8 месяцев: упитанная и счастливая»

«В приюте мне сказали, что нашли ее брошенной под дождем».

«Мы спасли Дейзи в 2019 году. Нехорошие люди выбросили ее на пляже, да еще и выкрасили шерсть краской для волос. А это она вчера!»

«Забрать этих двоих хулиганов из грязной коробки было лучшим в моей жизни решением»

«Чолула до и после того, как я забрала ее из приюта»

«Нашла этого бедолагу брошенным за магазином, ему было всего 3 недели от роду»

«И вот, 3 года спустя, его величество Каллум правит нами железной лапой».

Голодный и грязный малыш превратился в счастливого ребенка

«До того как я забрала Люциана из приюта, он пережил нападение собаки. Теперь у него все хорошо»

«На первом фото — Джинкс сразу после того, как волонтеры взяли ее из питомника. Вся покрыта колтунами и в ужасном состоянии»

«На втором фото — Джинкс спустя 4 месяца после того, как мы взяли ее к себе».

«Год назад я нашла Джиджи на улице и решила, что заберу ее домой и вылечу»

«Наш чудесный мальчик Салли до и после того, как мы забрали его домой»

«Знакомьтесь, это Киллиан. Раньше он жил на улице и был очень пугливым. Теперь же он избалованный, упитанный принц»

«Кейн год назад, когда я взял его себе, и сегодня»

«Я назвала ее Печенька. Однажды она увязалась за мной по дороге к машине и запрыгнула внутрь. Спустя несколько месяцев, прожитых в любви и заботе, она выглядит совершенно иначе»

Просто поверьте: это действительно одна и та же кошка!