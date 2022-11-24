20+ человек, для которых обычные котики и собачки — это как-то слишком скучно

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Никого не удивляет, когда у человека есть кот, собака, попугай или хомячок. Но герои этой статьи решили, что такое простое решение не для них, поэтому у них в домашних питомцах числятся и тарантулы, и змеи, и даже богомолы. Мы поражаемся их смелости и рады возможности наблюдать за их милыми любимцами на фотографиях.

«Я держу Макса — домашнего енота своего друга»

«Наконец смог нормально ее сфотографировать»

«Сделал своей ручной змее маленькие очки»

«А вы видите, где спряталась моя домашняя ящерица?»

«Мой паук-скакунчик, которого зовут Манго»

«Это мои домашние патагонские мары — близкие родственники капибар и морских свинок»

«Поставил своему тарантулу рождественскую елочку»

«Мой домашний скворец просто обожает солнечные ванны»

«Знакомьтесь: это один из моих самых фотогеничных домашних питомцев»

«Моей прекрасной девочке сегодня 1 год»

«Сделал своему тарантулу „домик на дереве“»

«Мои пес и домашний ежик выглядят так, будто собираются выпустить новый музыкальный альбом»

«Клайв достаточно подрос, чтобы разглядывать шкуры, которые сбрасывал в детстве»

«Вот как моя домашняя крыса по имени Миша смотрит со мной телевизор»

А вы любите пушистых тарантулов?

Он живой! Это домашний богомол

«Это моя домашняя жаба Гипно»

«Я повел свою альпаку в магазин перед Хеллоуином, и мы даже выбрали костюм!»

«Мой домашний ящер родился без лапок, поэтому я сделал ему пиратскую шляпу»

Этот богомол больше похож на какой-то цветок, но он вполне настоящий домашний питомец

«Мой ручной паук»