20+ человек, для которых обычные котики и собачки — это как-то слишком скучно
Никого не удивляет, когда у человека есть кот, собака, попугай или хомячок. Но герои этой статьи решили, что такое простое решение не для них, поэтому у них в домашних питомцах числятся и тарантулы, и змеи, и даже богомолы. Мы поражаемся их смелости и рады возможности наблюдать за их милыми любимцами на фотографиях.
«Я держу Макса — домашнего енота своего друга»
«Наконец смог нормально ее сфотографировать»
«Сделал своей ручной змее маленькие очки»
«А вы видите, где спряталась моя домашняя ящерица?»
«Мой паук-скакунчик, которого зовут Манго»
«Это мои домашние патагонские мары — близкие родственники капибар и морских свинок»
«Поставил своему тарантулу рождественскую елочку»
«Мой домашний скворец просто обожает солнечные ванны»
«Знакомьтесь: это один из моих самых фотогеничных домашних питомцев»
«Моей прекрасной девочке сегодня 1 год»
«Сделал своему тарантулу „домик на дереве“»
«Мои пес и домашний ежик выглядят так, будто собираются выпустить новый музыкальный альбом»
«Клайв достаточно подрос, чтобы разглядывать шкуры, которые сбрасывал в детстве»
«Вот как моя домашняя крыса по имени Миша смотрит со мной телевизор»
А вы любите пушистых тарантулов?
Он живой! Это домашний богомол
«Это моя домашняя жаба Гипно»
«Я повел свою альпаку в магазин перед Хеллоуином, и мы даже выбрали костюм!»
«Мой домашний ящер родился без лапок, поэтому я сделал ему пиратскую шляпу»
Этот богомол больше похож на какой-то цветок, но он вполне настоящий домашний питомец
«Мой ручной паук»
А вы бы рискнули завести себе экзотического питомца? Какое животное больше всего бы вам подошло?
Фото на превью busted_maracas / Reddit
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