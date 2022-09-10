20+ человек, которые думали, что завести собаку — это весело. Но такого они точно не предвидели

Многие из нас хоть раз задумывались о том, чтобы завести собаку: и дом она будет охранять, и с ней можно наконец-то заняться утренними пробежками. Но прежде чем решиться взять на себя такую ответственность, нужно понимать, что четвероногий друг способен преподнести массу сюрпризов. Вот о таких неожиданностях как раз и пойдет речь в статье.

Мы в ADME души не чаем в песиках, поэтому всегда с улыбкой смотрим на их проделки. А в конце статьи вы найдете бонус, который покажет, что некоторые животные очень хотят быть похожими на своих лающих собратьев.

«Спросил сестру, как она поживает со своим новым щенком. В ответ она прислала такое фото»

«Без понятия, что с ней, но она всегда была такой»

Начинаю любить собак еще больше, когда вижу подобное. © RefrigeratorBetter80 / Reddit

А вы пробовали выключить ее, а затем снова включить? © Mehmeh111111 / Reddit

Так вот откуда пошло название «хот-дог»

А после этого ему срочно понадобится бежать на кровать и между подушек выкапывать себе гнездо для сна. © PartizanDa4nik / Pikabu

«Робот-пылесос против хаски. Этот бой пылесосик проиграл, а пес только рад»

«Обычно во время работы он так не забивается, но, видимо, где-то нашел шерсть, которая была заготовлена на пряжу».

Хорошая прогулка для некоторых выглядит только так

На фото вокруг сухой асфальт. Не представляю, что же тогда с ней после дождя будет. © hsahsaki / Pikabu

А чего она такая борзая? © Timon.chik / Pikabu

Существует 2 типа самоедов

«Моя собака думает, что она человек»

Это вы думаете, что она собака. © slashcross24 / Reddit

Как-то я разрешил собаке спать в ногах. Представьте мое лицо, когда я просыпаюсь и вижу перед собой ее нос. А все потому, что подушка показалась ей удобнее. © leejs / Reddit

У нее есть несколько кроватей, но эта явно нравится больше

Все, что я вижу, — это растение. А где собака? © nezumipi / Reddit

«Одна из моих собак любит воду, а вот другая не очень»

«Собака иногда вытаскивает из миски кусочек корма и ложится рядом с ним. Если я спрошу: „Это чье?“, она либо съест, либо перенесет его в другое место»

А моя ищет корм неправильной формы и агрессивно лает на него. Так может продолжаться в течение 30 минут, пока она не услышит: «Просто ешь!» © parkerm1408 / Reddit

Он стоял на этом валуне несколько часов, потому что увидел, как ящерица забежала под камень

«Кто-то сказал, что моя собака похожа на опоссума. Как мне теперь это развидеть?»

Ну конечно же, он совершенно не виноват

О боже, что за мордаха! Он так гордится собой! © whoissanti / Reddit

Это что, гибрид собаки и кенгуру? Почему у собаки такая длинная шея? Может, жираф? © JohnOliverismy***god / Reddit

А вот любопытно, у кого их них больше подписчиков в соцсетях?

Что в этих ковриках особенного, что заставляет собаку вытворять такое?

«Мой день рождения начался с подарка от соседской собаки»

Вот так он любит спать. Да, не совсем обычный пес

Перед вами классическая поза, позволяющая насладиться преимуществами двух миров. © Pick_Up_A_Weel_Gun / Reddit

«Кот просит экстренной помощи. Но уверяю вас, что он быстро вышел из затруднительного положения»

«Хищник и его добыча. Моя собака нашла новую прикольную игрушку для жевания, пока меня не было»

Вероятно, ваша собака предпочитает Android. © NorskieBoi / Reddit

«Люблю своих собак. Кто-то из них решил перекусить документом, в котором велся учет моего рабочего времени»

Маленькие собачки — это не только милота, но и вечно недовольная мордашка

«Купила собаке новую игрушку. А вот таким образом она демонстрировала покупку и хвасталась»

«Нам оставалось идти до машины всего 10 минут»

Собаки умеют смотреть своим страхам в лицо

Она сама себе сделала макияж

«Мы сказали ему остаться за линией в гостиной»

Как юрист могу сказать, что он соблюдает правила. © princess-sturdy-tail / Reddit

«Наш пес начал таскать вещи из стиралки. Так еще и „визитную карточку“ стал оставлять после себя»

Бонус: этот паренек определенно думает, что он собака