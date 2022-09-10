20+ человек, которые думали, что завести собаку — это весело. Но такого они точно не предвидели
Многие из нас хоть раз задумывались о том, чтобы завести собаку: и дом она будет охранять, и с ней можно наконец-то заняться утренними пробежками. Но прежде чем решиться взять на себя такую ответственность, нужно понимать, что четвероногий друг способен преподнести массу сюрпризов. Вот о таких неожиданностях как раз и пойдет речь в статье.
Мы в ADME души не чаем в песиках, поэтому всегда с улыбкой смотрим на их проделки. А в конце статьи вы найдете бонус, который покажет, что некоторые животные очень хотят быть похожими на своих лающих собратьев.
«Спросил сестру, как она поживает со своим новым щенком. В ответ она прислала такое фото»
- Мне кажется, что собачка отлично проводит время. © AdministrationDry507 / Reddit
- Их ДНК соединились, теперь они — одно целое. © p-d-ball / Reddit
«Без понятия, что с ней, но она всегда была такой»
- Начинаю любить собак еще больше, когда вижу подобное. © RefrigeratorBetter80 / Reddit
- А вы пробовали выключить ее, а затем снова включить? © Mehmeh111111 / Reddit
Так вот откуда пошло название «хот-дог»
- А после этого ему срочно понадобится бежать на кровать и между подушек выкапывать себе гнездо для сна. © PartizanDa4nik / Pikabu
«Робот-пылесос против хаски. Этот бой пылесосик проиграл, а пес только рад»
«Обычно во время работы он так не забивается, но, видимо, где-то нашел шерсть, которая была заготовлена на пряжу».
Хорошая прогулка для некоторых выглядит только так
- На фото вокруг сухой асфальт. Не представляю, что же тогда с ней после дождя будет. © hsahsaki / Pikabu
- А чего она такая борзая? © Timon.chik / Pikabu
Существует 2 типа самоедов
«Моя собака думает, что она человек»
- Это вы думаете, что она собака. © slashcross24 / Reddit
- Как-то я разрешил собаке спать в ногах. Представьте мое лицо, когда я просыпаюсь и вижу перед собой ее нос. А все потому, что подушка показалась ей удобнее. © leejs / Reddit
У нее есть несколько кроватей, но эта явно нравится больше
- Все, что я вижу, — это растение. А где собака? © nezumipi / Reddit
«Одна из моих собак любит воду, а вот другая не очень»
«Собака иногда вытаскивает из миски кусочек корма и ложится рядом с ним. Если я спрошу: „Это чье?“, она либо съест, либо перенесет его в другое место»
- А моя ищет корм неправильной формы и агрессивно лает на него. Так может продолжаться в течение 30 минут, пока она не услышит: «Просто ешь!» © parkerm1408 / Reddit
Он стоял на этом валуне несколько часов, потому что увидел, как ящерица забежала под камень
«Кто-то сказал, что моя собака похожа на опоссума. Как мне теперь это развидеть?»
Ну конечно же, он совершенно не виноват
- О боже, что за мордаха! Он так гордится собой! © whoissanti / Reddit
- Это что, гибрид собаки и кенгуру? Почему у собаки такая длинная шея? Может, жираф? © JohnOliverismy***god / Reddit
А вот любопытно, у кого их них больше подписчиков в соцсетях?
Что в этих ковриках особенного, что заставляет собаку вытворять такое?
«Мой день рождения начался с подарка от соседской собаки»
Вот так он любит спать. Да, не совсем обычный пес
- Перед вами классическая поза, позволяющая насладиться преимуществами двух миров. © Pick_Up_A_Weel_Gun / Reddit
«Кот просит экстренной помощи. Но уверяю вас, что он быстро вышел из затруднительного положения»
«Хищник и его добыча. Моя собака нашла новую прикольную игрушку для жевания, пока меня не было»
- Вероятно, ваша собака предпочитает Android. © NorskieBoi / Reddit
«Люблю своих собак. Кто-то из них решил перекусить документом, в котором велся учет моего рабочего времени»
Маленькие собачки — это не только милота, но и вечно недовольная мордашка
«Купила собаке новую игрушку. А вот таким образом она демонстрировала покупку и хвасталась»
«Нам оставалось идти до машины всего 10 минут»
Собаки умеют смотреть своим страхам в лицо
Она сама себе сделала макияж
«Мы сказали ему остаться за линией в гостиной»
- Как юрист могу сказать, что он соблюдает правила. © princess-sturdy-tail / Reddit
«Наш пес начал таскать вещи из стиралки. Так еще и „визитную карточку“ стал оставлять после себя»
Бонус: этот паренек определенно думает, что он собака
А что отчебучивали ваши домашние питомцы?
Фото на превью tomjimnick12 / Reddit, kerchik116 / Pikabu
AdMe/Животные/20+ человек, которые думали, что завести собаку — это весело. Но такого они точно не предвидели
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