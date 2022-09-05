20+ человек, которые умиляются не только котятам и щенятам

Люди давно привыкли считать, что среди любителей животных есть два противоположных лагеря — собачники и кошатники. И пусть они готовы до хрипоты спорить, кто же из них прав, не стоит забывать и про других животных. Эта статья — доказательство тому, что крайне милыми могут быть все: и крошечный бельчонок, свернувшийся калачиком на диване, и олененок, и даже змеи с пауками.

Мы в ADME тоже порой дискутируем о собаках и кошках, но любим не только их. Поэтому не смогли пройти мимо фотографий, на которых каждое животное растапливает сердце.

Многие не любят таких малышей, но он тоже нуждается в любви

Убирать за домашним бельчонком — сущий ужас. Но как же он мило спит на диване!

«Я хотела накраситься. А на кистях для макияжа обнаружила этого малыша. Потом паучка благополучно выпустили»

«Мама нашла этого милашку на балконе. И теперь мы не представляем, что же с ним делать»

«Я сегодня встретила вот этого малыша. Конечно, потом отпустила. Такие черепашки живут в этом районе Южной Африки, но раньше они мне никогда не попадались»

Только посмотрите на этого славного парня!

«На моей свадьбе одним из шаферов был этот милашка в крошечном костюмчике»

«Я зашел в зоомагазин, и этот дружочек сразу же стал позировать»

Милейший бельчонок ест семечки

«Пчела остановилась попить маминого мангового чая. Только посмотрите на пчелиную попку»

Встреча с таким очаровательным другом на пляже точно сделает день еще ярче

«У моей школьной учительницы есть енот. И похоже, что он очень дружелюбный»

У нее припрятан особый туз в рукаве

«Я сделал олененку „чпоньк“»

«Смотрите, кто решил поселился в моем растении»

Ей было очень любопытно поближе познакомиться со щеткой

«Жительница леса решила поохотиться рядом с нашим домом»

«Этот крошка просто растопил мое сердечко»

«Детеныш енота так сладко сопит у меня на коленках»

Утята на лугу — самая настоящая идиллия

Когда удалось поймать момент зевания сонной выдры