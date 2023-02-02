20+ человек, которые в два счета найдут подход к самым неугомонным питомцам

Домашние любимцы приносят в нашу жизнь не только радость, но еще некоторые неудобства и хаос. Однако опытные кошатники, собачники и хозяева других пушистиков легко найдут способ обойти все затруднения так, чтобы им было хорошо, а питомцам комфортно. Именно о таких владельцах домашних животных и их питомцах наша сегодняшняя фотоподборка.

«Наш котяра все время так и норовит улечься на коробки с яйцами. Поэтому мы решили его провести и подложили ему в коробку для яиц теннисные шарики»

«Мамины кошки смотрят телевизор, пока сидят в сушилке»

«Мой мужчина вышел из ванной вот так»

«Наша кошка — настоящая дикарка. Поэтому когти ей приходится стричь только так»

Пока он ждет своего хозяина, предпочитает держаться за руки

Собака ни с того ни с чего начала бояться паркетных полов. Решением стали собачьи носки с антискользящим покрытием

«Моя шиншилла любит спать на грелке. А чтобы она не перегрелась, я включаю грелку только на 15 минут на низком температурном режиме»

«Она сидела бы так целый день, если бы я только позволила ей»

«Теперь я вижу, что эта игрушка для кошек стоила каждой потраченной на нее копейки»

«Она думает, что новые детские вещи мы приобретаем для нее»

«Чтобы моя кошка села на диван или на кровать, мне нужно подложить ей лист бумаги»

«Моему псу сегодня исполняется 6 лет. Решил именинника порадовать мороженым из говяжьей печени»

«Иногда мой кот начинает мяукать без передышки. И прекращает это, только когда я беру и прикасаюсь пальцем к его носу. После чего начинает вовсю мурлыкать»

«Мы подарили ему удобную кровать. И теперь, чтобы заставить его покинуть клетку, нужно как следует его подкупить»

«Наконец-то она отдалась во власть одеялка, которое я положила для нее на окно»

«Мы не выпускаем наших кошек на улицу, поэтому я решил поставить им большую клетку, в пределах которой они смогут гулять. Сегодня мы установили им дерево, и они это оценили»

«Мне подарили одеяло с подогревом. Кажется, она оценила его куда больше, чем я»

«Жена говорит, что с тех пор, как дети выросли, я превратился в настоящего кошачьего папу. Но я просто боюсь, что она простудится»

«Купила Стасу лежанку под пальмой»

«Я давала своей козочке лакомства, а она в ответ меня бодала. Пришлось принять меры»

«Папа купил старый телевизор и вытащил из него все детали, чтобы превратить в кошачью лежанку»

«На третий день рождения Юны я устроил ужин на двоих»